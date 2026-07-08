¿Por qué mintió el embajador Ken Salazar?

Ken Salazar Exembajador de los Estados Unidos en México

Más claro no se puede, todo apunta a que Ken Salazar, el entonces embajador de Estados Unidos en México, mintió y la siguiente pregunta es fundamente: ¿por qué lo hizo?

En efecto, los Estados Unidos reciben a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, luego a otros miembros de la familia del capo mexicano y se hace evidente que se les está dando trato de aliados. Todo esto violando lo dispuesto en la extradición de Ovidio que México concedió a EU. Luego, el ya conocido traslado con engaños del Mayo Zambada a territorio estadunidenses, entregado por otro miembro del clan Guzmán.

El gobierno mexicano, una y otra vez, ha pedido explicaciones al gobierno del vecino país sin encontrar una respuesta clara. En tanto, el sistema de justicia de EU pone todos los incentivos para que los criminales que mantiene retenidos firmen cualquier declaración en torno a cualquier tema, aun cuando esta sea completamente inverosímil. Así, se tiene una carta en blanco para presionar al gobierno mexicano.

Este último factor está tomando cada vez más relevancia, está creciendo a mitad de la relación México-Estados Unidos, y es evidente que distorsiona cualquier trato respetuoso y entre iguales.

El gobierno mexicano está haciendo explícito su desacuerdo con estas prácticas que, en el fondo, significan pactos con delincuentes, pactos criminales finalmente, olvidando la tarea original acordada de perseguir a los miembros de la delincuencia organizada.

Lenia y las herencias

Lenia Batres se ha metido en una polémica que no venía micho al caso, ¿deben gravarse las herencias? Esa pregunta forma parte de un debate de altos vuelos pero que, en el caso de la Ministra del Pueblo (marca registrada) se hizo fuera del contexto adecuado.

En efecto, pensadores como Thomas Piketty han puesto sobre la mesa la necesidad de replantear algunos temas fiscales, pero referenciados a la acumulación de riqueza de volumen extraordinario en un porcentaje ínfimo de la sociedad, algo que ha tocado también a países con alta eficiencia en el cobro de impuestos.

Lo que Lenia olvido es que la discusión fiscal mexicana es mucho más elemental. Como bien señaló Gerardo Esquivel recientemente, el punto es que en México no se cobran los impuestos, en sí mismo bajos, en tanto una buena parte de la economía los elude desde un principio merced a la informalidad.

Y la Ministra del Pueblo se olvidó de algo: trabajadores, asalariados y familias con pocos ingresos, también heredan, ¿se les gravará también la herencia?

Metro, en marcha a pesar de todos

Luego de haber sido objeto de críticas, sobre todo por ese cruce de fechas entre entregas de obras en el metro y el Mundial de Futbol, Adrián Rubalcava ha comenzado a presumir estaciones de la línea 2, la azul, como Bellas Artes, Hidalgo y Allende.

La renovación del piso, de la iluminación e incluso intervenciones artísticas son parte de la nueva fisonomía de un recorrido subterráneo que millones de capitalinos usan cotidianamente.

Los perseguidores de Cuauhtémoc, la 5T

No está de más recordar el origen de la persecución pública que vivió Cuauhtémoc Blanco durante el reciente mundial. Quienes pintarrajearon su auto gritaban, “¡Samir vive!”. Se refería a un líder comunitario de Morelos que se opuso a la construcción de una termoeléctrico en Huexca y que fue asesinado el 20 de febrero de 2019.

El asesinato tuvo lugar días antes de la consulta ciudadana del gobierno de AMLO sobre este proyecto. La consulta tuvo 60 por ciento de apoyo a la construcción de la termoeléctrica de la CFE y finalmente se construyó y entró en operaciones en noviembre de 2020.

Lo que en principio pareció un ataque a Cuauhtémoc derivado de alguna de las muchas tropelías que se le achacan, terminó siendo una señal de que ese grupo radicalizado (una suerte de 5T que rebasó por la izquierda a AMLO) ha comenzado una nueva etapa de activismo. Y sí, justo en los albores electorales de 2027.