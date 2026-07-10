La capital vieja

Celebran a los adultos mayores en la Cuauhtémoc

En el Congreso de la Ciudad de México se ha planteado la creación de una Secretaria para Adultos Mayores. Por supuesto que esta idea ha encontrado detractores inmediatos, sobre todo bajo el argumento de que esto sólo generaría más burocracia y, en consecuencia, gastos indirectos que bien pueden aplicarse directamente a ese sector de la población (como de hecho se hace y ha sido una marca característica del movimiento que fundó AMLO).

Más allá de esa discusión, este tipo de iniciativas nos pone frente a una realidad que los capitalinos no hemos afrontado debidamente: la capital del país, la Ciudad de México, tenderá a convertirse sólo algunos años en una ciudad poblada y marcada por la presencia de adultos mayores.

No se trata de un reto menor, pues los requerimientos de salud, de servicios públicos y privados son completamente diferentes.

Reapareció Rocha Moya

El gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, reapareció y, además, de viva voz desmintió las versiones de que esté recibiendo protección especial del Gobierno de México.

Lo primero, su estancia en Sinaloa, en su domicilio, corta diez semanas de ausencia en las que sus detractores han podido realizar aseveraciones sin encontrar respuesta.

Sostuvo, además, también para que no quedaran dudas, que su separación del cargo de gobernador es para que pueda ser investigado y que por ello compareció ante la Fiscalía General de la República.

Por supuesto, esta reaparición era necesaria a efecto de que las aseveraciones realizadas en la mañanera, justamente en el sentido de que no hay protección de escoltas federales ni se oculta al gobernador, se vieran sustentadas debidamente.

Desatino Verde

Alguien del equipo de la diputada verde del Edomex, Miriam Silva, no hizo su chamba. La legisladora local, bien conocida por su interés en el tema del agua, especialmente en la zona oriente mexiquense a la que representa, promovió una manifestación de vecinos de Ecatepec para exigir el abasto de agua potable. El líquido han debido conseguirlo históricamente con pipas y la pureza resulta cuestionable.

Sí, la demanda era justa, los organizadores de la protesta frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se enteraron que simultáneamente a esa movilización, en Ecatepec se estaban echando a andar 5 pozos de telemetría, que suministran líquido a más de 250 mil habitantes del municipio.

Esos pozos son parte de lo que se desplegará como parte del Programa Integral de Atención al Oriente del Estado de México, mismo en el que participa la Federación y el gobierno de Delfina Gómez junto a la alcaldesa Azucena Cisneros Coss… y del cual se supondría que estarían atenta la legislatura a la que pertenece Silva.

Alguien no hizo bien la chamba en su equipo.

No pego la propuesta sobre herencias

La Presidenta dejó claro con un “es opinión de la ministra” que lo planteado por Lenia Batres para gravar herencias no cuenta con respaldo de Palacio Nacional ni está en la agenda de la 4T.

Y para que el asunto no dejara duda alguna, durante la conferencia mañanera y luego de detenerse varios minutos a responder una pregunta sobre este trema específico, señaló que sabe bien que en muchos países, incluso quizás en la mayoría, sí se pagan impuestos al heredar, pero que esto en México no se planteará.