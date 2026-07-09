La guerra no se gana solo con balas, estrategia financiera de García Harfuch

Omar García Harfuch (José Betanzos Zárate )

La narrativa de la seguridad en México suele atorarse en el mismo dilema, más balas o más diálogo. Sin embargo, la estrategia que está perfilando el secretario Omar García Harfuch sugiere un giro de tuerca, uno que apunta directamente al corazón del problema, el dinero. El combate al crimen organizado no es solo una cuestión de inteligencia y operativos, sino de seguir la ruta del dinero hasta sus últimas consecuencias.

Los números de la ofensiva son contundentes y reflejan la magnitud del esfuerzo, en los primeros meses de la actual administración se han detenido a 52,628 personas por delitos de alto impacto, se han asegurado 28,031 armas de fuego y se han incautado 391.7 toneladas de droga, el golpe a la infraestructura criminal ha sido igualmente profundo: se han desmantelado 2,337 laboratorios clandestinos de metanfetaminas y centros de producción, lo que representa miles de millones de dosis que no llegarán a las calles .

La magnitud del aseguramiento de estupefacientes ha sido particularmente notable en el caso de la cocaína, ya que durante su administración se han incautado más de 71 toneladas de esta droga en operaciones en altamar, esta cifra se complementa con los decomisos recientes, como las dos toneladas aseguradas en Acapulco y las más de tres toneladas incautadas en un semisumergible en Manzanillo, Colima . En total, el acumulado supera las 346 toneladas de droga aseguradas en todo el país .

El impacto de estas acciones comienza a reflejarse en los indicadores de violencia, el promedio diario de homicidios dolosos ha registrado una reducción del 44%, lo que equivale a 38 asesinatos menos al día a nivel nacional, por eso este dato contrasta con la persistencia de delitos como la extorsión, que sigue siendo una de las principales fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales.

El combate a la extorsión se ha convertido en un frente prioritario, ya que a través de la línea telefónica 089, implementada en julio de 2025, se han atendido más de 161,000 llamadas, logrando evitar el 88% de los intentos de extorsión gracias al acompañamiento en tiempo real a las víctimas, de estas denuncias derivaron 5,588 carpetas de investigación y la detención de 907 presuntos extorsionadores en 24 estados . A estas cifras se suman otras detenciones emblemáticas, en total, se han capturado a 1,468 extorsionadores en distintas entidades del país entre 2024 y 2026, entre los casos recientes sobresalen las capturas de Gerardo “N”, alias “El Congo”, vinculado a extorsiones contra productores agrícolas en Michoacán, y David Andrés “N”, relacionado con extorsión, secuestro y homicidios en el centro del país .

Pero la verdadera batalla se libra en las finanzas, García Harfuch ha sido claro, la estrategia no se limita a operativos en tierra, sino que busca desarticular las estructuras financieras del crimen organizado y para ello, se ha fortalecido la coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Centro Nacional de Inteligencia, con el objetivo de perseguir no solo al sicario, sino al empresario que blanquea capitales y al funcionario corrupto que facilita las operaciones ilícitas .

El despliegue de fuerzas federales en Michoacán, a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, ha arrojado resultados concretos, 378 detenidos, 192 artefactos explosivos, 768 kilos de metanfetamina y 22 campamentos utilizados por grupos delictivos inhabilitados .

Mi línea editorial de esta columna siempre ha abogado por un enfoque que priorice la inteligencia sobre la fuerza bruta y la justicia sobre la simulación, la estrategia de García Harfuch parece moverse en esa dirección. El verdadero éxito no se medirá en armas aseguradas o laboratorios destruidos, sino en la capacidad de secuestrar los recursos económicos del crimen, por lo que mientras los cárteles puedan mover dinero con la facilidad con que mueven drogas, la paz duradera seguirá siendo complicada, la guerra financiera apenas comienza, y en ella, la información y la cooperación internacional son tan vitales como las balas.

Dr. Luis David Fernández Araya

Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y FT.