Gandia: El futuro es de los creadores

El pasado jueves 9 de julio, el Pepsi Black del WTC en la Ciudad de México fue el escenario de un hito tecnológico donde se respiraba un ambiente de genuina expectación: el lanzamiento oficial de Gandia (Gamificación y Asistencia Inteligente, o Gaming and Intelligent Assistant). En un vibrante evento que congregó a creadores de contenido, medios de comunicación, especialistas de la educación, científicos de primer nivel y audaces inversionistas, fuimos testigos del nacimiento de una plataforma que promete reescribir las reglas del juego en la intersección de la inteligencia artificial y las redes sociales.

Gandia no es simplemente otra herramienta en el vasto océano digital; es el valioso fruto de años de rigurosa investigación de la mano de niños, padres de familia y maestros. ¿Su propósito central? Incrementar exponencialmente la creatividad de los usuarios. Para lograrlo, la plataforma pone a disposición un robusto arsenal de herramientas para diseñar cómics, novelas gráficas, videojuegos, guías de turismo y presentaciones.

Sin embargo, la verdadera genialidad radica en cómo concentra en un solo ecosistema el poder de los gigantes de la industria. Gandia aprovecha sin fisuras los modelos de inteligencia artificial existentes como los de OpenAI con ChatGPT, Gemini de Google, Claude de Anthropic y DeepSeek. Todo este poder computacional está ahora unificado y, lo más maravilloso, operando bajo la dinámica de una red social.

Esta interconectividad permite hacer colaboraciones inéditas entre usuarios. Gracias a sus modalidades “remixeables” y modos de trabajo colaborativo, los costos de producción de contenido se abaratan drásticamente. La profunda base filosófica de la plataforma está cimentada en la taxonomía de Bloom para la pedagogía. Si bien procesos como recordar, analizar y evaluar son pasos fundamentales, en la cúspide de la pirámide pedagógica se encuentra el acto supremo: crear. Es por ello que Gandia está dirigida a los creadores.

Bajo el contundente eslogan “El futuro es de los creadores”, se expuso un esquema de retribución que resulta tan generoso como atractivo. A diferencia de otras plataformas, en Gandia cada like se convierte en monetización inmediata. Es un modelo diseñado para ofrecer mayores y mejores beneficios económicos, recompensando directamente el talento de la comunidad.

Un aspecto que merece aplausos de pie es su compromiso inquebrantable con la seguridad digital infantil. La red está blindada con estrictos protocolos donde no hay cabida para tratantes ni pedófilos. Ante la más mínima detección de comportamientos inusuales, el sistema bloquea de inmediato la cuenta y emite un aviso a las autoridades para la investigación pertinente, brindando paz mental a los padres de familia.

La relevancia del surgimiento de Gandia trasciende la innovación técnica; es una audaz declaración de principios. Hablamos de ciencia y desarrollo mexicano que apuesta fuertemente por penetrar el mercado nacional y el de toda Latinoamérica, demostrando que nuestra región no solo consume tecnología, sino que la produce con estándares globales. En una era dominada por el consumo pasivo, esta red social de IA promete devolvernos el rol de arquitectos y expandir nuestras fronteras imaginativas hacia el resto del mundo.

El futuro ya no es algo que simplemente debemos esperar cruzados de brazos; es algo que podemos y debemos construir hoy. Te invito a que seas pionero en esta revolución tecnológica. Es tan sencillo como acceder a gandia.ai , explorar sus increíbles herramientas, conectar con otros creadores y empezar a monetizar tu talento. ¡Da el salto, únete a la comunidad y muéstrale al mundo lo que eres capaz de crear!

César Daniel González Madruga

@CesarG_Madruga