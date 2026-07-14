Trump juega sucio

Donald Trump

La reacción del gobierno mexicano ante la muerte de connacionales bajo custodia del ICE es correcta y puede considerarse un contraataque ante una barbarie ya inocultable.

Es bueno recalcar que, al menos en el papel, se trata de solicitudes de información entre gobiernos amigos y que no pueden ser vistas como fuera de lugar pues, internamente, legisladores demócratas e incluso la fiscalía texana están haciendo lo propio.

A pesar de este contexto favorable, es también muy posible que nuestro país sólo reciba nuevas descalificaciones por parte de un Trump que sistemáticamente rompe las reglas y juega sucio.

Quizás lo único que abre una luz de esperanza es que empieza a configurarse una paradoja texana para los republicanos. Allí se decidirá, en buena medida, la próxima elección presidencial y los hispanos, que votaron por Trump en su momento, dan muestras de que los excesos de su presidente empiezan a resultarles inaguantables.

Y no hubo unidad ante tema migratorio

El llamado a la unidad desde Palacio para enfrentar la violencia letal del ICE contra los migrantes no fue atendido… PRI y PAN, las fuerzas partidistas tradicionales del país, optaron por criticar el llamado aludiendo a que este no debería ser para un tema específico.

Morena y MXC (el partido siempre atento a las coyunturas) dieron respuesta positiva.

Habrá que ver el costo que tendrá cada respuesta dada a la Presidencia, pues el tema de los connacionales en EU siempre ha sido de los más sensibles y no es seguro que todo mundo se tome a bien un rechazo a la unidad en este caso.

Guadalajara se prepara contra narcobloqueos

A nivel nacional llamó la atención -y mucho- que una de las ciudades más importantes del país, tuviera un simulacro claramente destinado a prepararse ante eventuales narcobloqueos.

Guadalajara es una ciudad herida por el narco que, con la caída del sanguinario criminal al que llamaban El Mencho, tiene la oportunidad de dar un paso alejándose de la barbarie que el narco llegó a imponer.

La petición original para realizar el simulacro fue de los militares, que incluso incluyeron en el ejercicio a Colima, Jalisco, Nayarit y Zacatecas, pero sólo en Guadalajara fue abiertamente una práctica antinarco.

La apuesta fue opuesta a aquella vieja práctica en lo que se opta por hacer como si no pasara nada. En lugar de eso, se le mostró al narco que habrá respuesta en caso de que intente nuevos bloqueos.

“Al menos esperen a que se pague para ver si fue mucho”

Los panistas capitalinos comenzaron una ofensiva contra el Metro, esto bajo el argumento de que las contrataciones realizadas para las obras en la Línea 2 (la azul) resultaron onerosas, con sobrecostos.

El organismo encabezado por Adrián Rubalcava ha salido inmediatamente a responder los señalamientos y señaló un problema crítico en los argumentos panistas: están hablando de sobrecostos cuando el proceso de pago no se ha iniciado siquiera.

En efecto, las obras en la Línea 2 están en proceso de revisión, misma que derivará en los montos a pagar. Los panistas asumieron que las cifras de máximos en los contratos de obras son los que se pagarán, lo cuál es incorrecto.

Al menos esperen a que se diga cuanto se va a pagar para hablar de sobrecostos, es la respuesta que recibieron los albiazules ayer mismo.