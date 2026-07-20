Megangelópolis ejidal

Héctor Díaz Polanco y Martí Batres Héctor Díaz Polanco y Martí Batres (La Crónica de Hoy)

El megaproyecto urbano Lomas de Angelópolis, uno de los más ambiciosos en la zona metropolitana de Puebla, está sentado en mil 84 hectáreas ejidales que fueron expropiadas por allá de los años noventa. Como en muchos casos, el empuje de la urbanización generó que finalmente se diera una expropiación que los ejidatarios, con más o menos entusiasmo, consideraron inevitable y que, además, daba celeridad y cierta certeza económica en un proceso que ya se venía dando.

Todo esto no llegaría sino a mera anécdota dentro de la historia nacional del ejido… salvo que en los casos de las comunidades de San Bernardino Tlaxcalancingo, San Andrés y San Pedro Cholula ahora las familias han comenzado a organizar después de ver que sus terrenos no terminaron de ser pagados rápidamente y se entregaron a especulaciones y elevaron el precio increíblemente.

Y lo peor, ahora la Comisión Nacional Antimonopolio señaló ya que hubo tres empresas que se pusieron de acuerdo para producir todo esto. Y empieza a salir el apellido Aspe (un antípoda de la 4T) en el embrollo.

Una tormenta perfecta.

Encuesta de Zacatecas

La encuesta política en torno a Zacatecas que presentamos hoy a nuestros lectores tiene diferentes aristas a destacar, aunque hay una especialmente llamativa: el factor de la seguridad -el mal estado de la misma en la percepción ciudadana- hace que se torne más relevante el candidato, su confiabilidad y la confianza que genera, que la fidelidad en un partido.

En efecto, la inestabilidad de la seguridad pública se traduce en inestabilidad para los partidos, que deberán -haciendo caso a esta premisa- priorizar la buena fama de sus abanderados, reduciendo el peso de los arreglos internos.

En el caso de Morena, parece que en esta entidad federativa será más que necesario aplicar lo que la dirigencia nacional ha venido señalando desde hace semanas: no es sólo el nivel de conocimiento, sino la percepción positiva lo que habrá de pesar en la selección de un coordinador estatal y protocandidato a la gubernatura.

Morena CDMX se descabeza

Héctor Díaz Polanco, uno de los personajes que llegaron a la izquierda mexicana desde las aulas universitarias, era un personaje poco común en Morena. Aun menos común como dirigente estatal y más de la Ciudad de México.

Este fin de semana anunció que cierra su etapa al frente del Movimiento de Regeneración Nacional en la capital y agradeció a quienes le acompañaron “en este proceso y reconocer el trabajo colectivo que hizo posible avanzar en la organización de nuestro movimiento”.

“Una etapa concluye, pero mi compromiso continúa”, se despidió Díaz Polanco y no tuvo sino alabanzas para lo que este partido ha hecho en el país durante los últimos años.

Su salida puede leerse también como un espacio que se abre a nuevas generaciones de morenistas para hacerse cargo de puestos partidistas que son claves para el futuro de la 4T.

Eliminando desigualdades en Edomex

Muchos no sabrían ponderar correctamente lo que puede significar una acción directa de apoyo a grupos vulnerables. El gobierno del Estado de México y sus autoridades de movilidades dieron a conocer este fin de semana las cifras acumuladas de viajes gratuitos brindados a personas con discapacidad. ¡Más de 68 millones de viajes!

Sí, en efecto, un número que puede equipararse a la población total de muchos países y que se han registrado en el Mexibús, el Mexicable y el Trolebús Mexiquense.

La cifra acumulada corresponde a un primer gran corte del programa interal que enlaza a los medios de transporte enunciados antes, del 1 de julio de 2024 al 12 de julio de 2026.