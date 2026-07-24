Canadá Power

T-MEC

Mientras todo el ruido del T-MEC se centraba, nuevamente en aranceles y amenazas llegadas desde Washington, México hizo varias jugadas inteligentes. En México, una parte del equipo de la Presidenta encabezado por Ebrard, mandó señales de tranquilidad sobre lo que significan las tasas impositivas a productos en los que se señala el uso de trabajo forzado. El T-MEC es nuestro paraguas incluso si esta medida es usada como pretexto y no como una verdadera protección a los derechos humanos.

En tanto, el equipo encabezado por el canciller Roberto Velasco, estaba en Ottawa y Toronto, y, con la compañía del embajador Carlos Joaquín González, se lanzó otro mensaje: Canadá ya es un socio estratégico para México.

Minería, productos agrícolas y trabajo temporal ya son tradicionales en esta mesa bilateral, pero ahora surge la idea de un nuevo ramal de nearshoring que se asentaría en el sur-sureste mexicano.

La potencia económica canadiense puede lograr que esto sea realidad.

Ni ella entendió

Ayer el INE debió votar si le daba entrada a un proyecto de lineamiento que buscaría enfrentar (regular) el tema de las campañas internas de partidos y la eventual aparición de campañas anticipadas.

Una intervención llamó la atención, la de Carla Humphrey, quien aseguró que el INE no puede asumir atribuciones que, se acuerdo a la consejera, corresponden a las autoridades locales.

Humphrey reconoció un vacío legal en el tema e incluso señaló que esto lleva años sin lograr resolverse. Su argumento apuntaba a que apoyaría la idea de retirar el proyecto para fortalecerlo, afinar su sustento jurídico y lograr que sea efectivo en un tema tan complicado.

Sin embargo, ocurrió lo contrario: votó para que el proyecto siguiera adelante (aunque finalmente quedó en minoría). Uno de esos casos en los que la argumentación clarifica y apunta hacia un lado mientras el voto termina caminando hacia el lado opuesto.

Idea madura

Los aspirantes a las coordinaciones estatales de la 4T ya están analizando, junto con sus estrategas, una serie de documentos que les hicieron llegar desde la dirigencia nacional. No contienen elementos nuevos o alejados de lo que Ariadna Montiel ha señalado públicamente: la encuesta para elegir a los coordinadores no buscará sólo la popularidad, sino una intención de voto respaldada por la buena fama del aspirante.

En efecto, empezó el proceso formal para que los candidatos registrados sepan que no se trata de ganar la encuesta a partir de llana popularidad (algo que se puede lograr con relativa rapidez a partir buenas o malas razones), sino que el instrumento estadístico mostrará el balance de buenas y malas opiniones, algo que suele ligarse a un trabajo de más tiempo, difícil de revertir con una minicampaña de semanas.

Aguas con la lluvia

Los expertos que vigilan en tiempo real la caída de las lluvias, esto para prevenir los movimientos que eventualmente deberán hacer equipo de desazolve, bomberos, cuadrillas de apoyo, tiene indicios de que esta temporada de lluvia muestra las primeras señales de declive.

Si bien seguirá lloviendo, es factible que eventos como el de la zona norte de esta semana tiendan a escasear de aquí en adelante (ojalá).

El monitoreo es una tarea especialmente ardua y que respalda el funcionamiento de una infraestructura hidráulica vieja bajo nuestros pies. Muchas veces, esta labor mitiga las inundaciones, aunque para el ciudadano pasa desapercibido el trabajo realizado.

Hay allí una discusión de fondo para la urbe capitalina.

Democracia para mexicanos en el exterior

En el marco de la segunda cumbre anual MAPA Summit, se habló de un tema recurrente, los derechos electorales de los mexicanos en Estados Unidos. Hay muchos avances, pero una comunidad tan proactiva y que, en circunstancias como las actuales, ha vuelto a levantar la voz para señalar que “todo acto es político”: lo mismo acceso a servicios públicos, decisiones en torno a la preservación de la cultura y la lengua.

Esta comunidad suele participar mucho en esos rublos, pero aún consideran que se consolidar más el poder cívico de la diáspora hispana.