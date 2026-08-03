Andrea y la promoción exagerada

Andrea Chávez

Hay un punto crítico en Chihuahua para los morenistas, la carrera parejera entre los aspirantes a convertirse en el coordinador o coordinadora de la 4T en esas tierra del norte revelan, como puede apreciarse en la encuesta de Crónica, que hay condiciones para que Morena gobierne por primera vez la entidad.

No obstante, hay un factor extra a considerar, pues abiertamente (desde Acción Nacional y el Revolucionario Institucional) o más vedado en el caso de los propios morenistas, se ha mostrado que la orquestación de la campaña de Andrea ha roto esa fina frontera entre hacer recorridos para ganar un puesto en el liderazgo interno del partido y el haber empezado claramente una campaña electoral anticipada en busca de la gubernatura.

Es un factor extra: arriesgarse a que el candidato pueda ser impugnable en tribunales.

Y llega semana decisiva para “defensores 4T”

Ya estamos a muy pocos días de que se abra una segunda etapa en la designación de coordinadores estatales de los comités de defensa de la 4T, un apelativo larguísimo para indicar quien tendrá prácticamente garantizada la candidatura morenista en los estados que tienen elección de gobernador en el 2027.

Viene la etapa en la que los nombres que irán a la encuesta oficial serán dados a conocer, es decir, en los que sabremos si hay descartes y quiénes han logrado convertirse en finalistas.

No ha habido quejas públicas sobre el proceso previo en el que la dirigencia nacional estuvo entregando balances y aclaraciones a los aspirantes para que supieran cómo se ponderarán los resultados de la medición.

Al menos por ahora, hay un proceso terso.

Igualdad o utilería política

Somos México quiere colar el tema de Ruffo en los debates del INE, aunque esto sólo ha abierto la puerta a otra discusión. Y es que, en efecto, el tema Ruffo entraría tan sólo con que somos lo expusiera en sus turnos al micrófono, pero ocurrió que, detrás de su representante, apareció una joven sosteniendo un cartel alusivo y que claramente buscaba aparecer en todas las fotografías y filmaciones.

En el propio salón se comenzó a correr la voz de que no era una militante abnegada, sino que había sido contratada para cumplir esa tarea. Esto tendría una carga especialmente incómoda: un partido habría recurrido a una mujer como recurso visual, una vieja práctica en la que los hombres toman la palabra y una mujer completa la escenografía.

UNAM, esquema Maradona

Un punto en la crisis de la UNAM quizás merecería más atención; el rector lo esboza en las palabras que dirigió a los aspirantes para que opten por el conocimiento y no por la trampa. Este punto tiene que ver con la pedagogía social, las aspiraciones y los métodos para considerarse exitoso.

La solución planteada por la Universidad, realizar un examen de control a quienes sacaron puntajes altos, será más exitosa conforme se cumpla la hipótesis de que los alumnos que hicieron trampa son incapaces de lograr un puntaje alto sin recurrir a las marrullerías… Pero en este momento nada prueba que alumnos muy capaces de superar la prueba no siguieron el canto de las sirenas que significaba garantizarlo todo trucando la prueba.

Un poco como pasó con Maradona en el 86, podríamos tener en una misma persona a alguien que es capaz de realizar el gol más perfecto de la historia y también de meter el balón con la mano fingiendo que lo hizo con la cabeza.