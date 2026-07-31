Ojo, salen antecedentes de Territorium

Examen de la UNAM Suspenden inscripciones a licenciatura (Fotos Cuartoscuro)

La empresa que contrató la Universidad Nacional para el fallido examen de admisión, Territorium, está en el ojo del huracán pues se asume que falló en el servicio que prestó: debía dotar de una plataforma de vigilancia, con motor IA, para evitar trampas y hoy el gran debate gira en torno a ese punto.

Pero resulta que, de acuerdo con una fuente más que firme, Territorium ya tenía antecedentes de trabajos en ámbitos relacionados con la educación, nada menos que con el Ceneval, la instancia responsable del Examen Único de Admisión a Bachillerato y que no dejó un buen sabor de boca allí.

Como resulta común hoy en día, las tecnologías de avanzada pueden abrir un camino nuevo para las actividades académicas, pero en el caso de muchos negocios, en lugar de procesos probados, lo que se termina comprando es humo.

Se verá en la revisión si el caso del examen de admisión se enlace a fracasos anteriores de la empresa contratada y, claro, habrá que ver cómo y a través de quién llego a la UNAM.

Pataleos de partidos viejos y de partidos nuevos

Las quejas del PRI y de Somos México en el Consejo General del INE persisten, aunque hay algo que también es evidente: el INE no está censurando a nadie ni inventando nuevas restricciones, se trata sólo de aplicar la norma vigente.

Ese es el caso de las normas que rigen la propaganda política y electoral desde ya más de una década, específicamente desde 2014.

Pretender presentar como censura la aplicación de reglas vigente es, a lo menos, una exageración.

El Consejo General no legisla ni está creando un nuevo régimen para limitar la expresión de los partidos; simplemente aplica el marco vigente por igual a todas las fuerzas políticas.

Si el PRI y Somos México quieren reglas distintas, el reclamo tendría que dirigirse al Congreso de la Unión y no al árbitro electoral.

Veracruz, la vergüenza de las instalaciones de Salud

Hay casos en los que se puede debatir la capacidad para mantener adecuadamente una instalación hospitalaria o la habilidad para usar los recursos limitados que se le destinan. Pero en Veracruz no es esa la discusión, es sencillamente la vergüenza (o la desvergüenza) al ver instalaciones carcomidas, cayéndose en el Hospital Regional Río Blanco, también conocido como Hospital Civil estatal.

Javier Duarte había dejado una marca indeleble en ese sentido, con decenas de hospitales a medio hacer, afectados por el desvío de recursos públicos como fue el caso de la Torre Pediátrica en el Puerto.

Se supondría, debían enterrar sus sucesores. No lo hicieron y esta semana infinidad de fotos del Hospital Civil dan muestra de ello.

La suma de todos los miedos

Las acciones que desarrolla el Gabinete de Seguridad federal están dando la clara sensación de que ya se está atrás de los perpetradores de la peor violencia en el país (por ejemplo, el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo), que quienes alteran la vida política o civil ya no pueden contar con que sus acciones no serán castigadas…

…sin embargo, hay un camino larguísimo a recorrer camino a la paz verdadera. Unos datos para demostrarlo:

De acuerdo con el INEGI, en el primer semestre de 2026, 19 millones de personas dejaron de portar objetos valiosos; 16.4 millones alteraron sus caminatas nocturnas; 14 millones restringieron la autonomía de niños y adolescentes para garantizar su seguridad…

Es la suma de todos los miedos.