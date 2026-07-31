Bruno H. Piché

Con Bruno H. Piché (1970-2026) se va una inteligencia brillante y profundamente atormentada de mi generación. Otra “inteligencia en llamas”, como indica el verso famoso de José Gorostiza en Muerte sin fin: “¡Oh inteligencia, soledad en llamas... que todo lo concibe sin crearlo!”. Pocas imágenes describen mejor el destino de una lucidez que termina consumiéndose a sí misma.

Su talento dejó huella; sus demonios, también. La enfermedad fue estrechando el círculo hasta convertir el aislamiento en condena. Hace tiempo nuestros caminos se separaron, la incordia pudo más que la complicidad intelectual que alguna vez nos unió. No soy el único, su transcurrir por el tiempo describe con precisión la gráfica ascendente de los desencuentros y los enconos. Fue un hombre de temperamento complejo, inteligencia excepcional y neurodivergencias que para los demás siempre serán más fáciles de advertir, o padecer, que de comprender. Fue también un escritor y diplomático de talento poco común. Hoy las rencillas pierden importancia frente a la pérdida de una vida que pudo haber encontrado un desenlace distinto. Que perdure su memoria en sus libros y artículos, redactados entre el cielo y el infierno de la pasión intelectual.

La noticia de su muerte obliga a volver a sus textos. Allí permanece el Bruno H. Piché que sobrevivirá a las controversias, a las fracturas personales y a las derrotas íntimas: un escritor que entendía la literatura como una forma de conocimiento y de apropiación del mundo, un debate rabioso contra todo aquello discernible -incluido él mismo- y no como un mero ejercicio de exhibición. Sus páginas rehúyen las certezas, desconfían de las explicaciones fáciles y avanzan por esa estrecha franja donde la memoria, la historia, el viaje, la crítica y la imaginación dejan de pertenecer a géneros distintos, para convertirse en una misma conversación erudita.

Su obra se resiste a las clasificaciones. En ella conviven el ensayo, la crónica, la narrativa, la autobiografía, la crítica literaria y el relato de viajes, sin que ninguno de estos registros termine imponiéndose sobre los demás. Bruno escribía como quien explora un territorio desconocido. Nunca parecía interesado en demostrar una tesis definitiva; prefería acercarse a las personas, a los autores y a los lugares con una mezcla de curiosidad, escepticismo y vulnerabilidad. Esa combinación le permitió construir una voz inconfundible, culta y de cierto tono confesional, una suerte de autobiografía -implícita o susurrada en cada texto- donde el dolor de la existencia y el placer del conocimiento se conjugaban.

Esa forma singular de la mirada intelectual encuentra su expresión más acabada en el libro de micro ensayos Robinson frente al abismo. Recuento de islas (Pértiga, 2010). Desde el propio título aparece una de las metáforas que recorren toda su escritura: la isla como espacio físico, pero también como condición espiritual. El libro no propone una autobiografía convencional. El autor prefiere reconstruirse a través de ciudades, lecturas, amistades, puertos, conversaciones, citas colosales, y episodios dispersos. Cada uno constituye una isla; juntos terminan formando un archipiélago donde el lector descubre, poco a poco, la silueta del propio escritor. En este volumen Piché nos sugiere que toda identidad está hecha de fragmentos. El yo no es una fortaleza indivisible sino una sucesión de territorios provisionales. Viajar, leer o recordar no son actividades distintas: son maneras de interrogar la propia existencia. Esa conciencia convierte el desplazamiento en una forma de pensamiento.

Un escritor con esa sensibilidad encontró en la diplomacia un espacio fértil para observar el mundo. Durante su paso atribulado por el Servicio Exterior Mexicano desempeñó diversas responsabilidades, entre ellas una adscripción al Consulado de México en Detroit que transcurrió entre crisis depresivas severas, y la protección consular de la inmigración mexicana. De esa experiencia surgiría su única novela.

Su última misión diplomática fue en la Embajada de México en Polonia. Hace un par de años decidió abandonar definitivamente la carrera diplomática para dedicarse plenamente a la literatura. No fue un simple cambio profesional, sino la consecuencia natural de alguien cuya verdadera patria, vocación, familia, y compañía, terminó siendo la escritura. La decisión, en todo caso, llegó muy tarde.

La experiencia diplomática permanece en su obra como una manera de comprender la condición humana desde el desplazamiento permanente y desde la más radical otredad. En sus páginas abundan las fronteras, los idiomas, los hoteles, los aeropuertos, los archivos, las ciudades recorridas a pie. Pero esos escenarios nunca funcionan como decorado. Son laboratorios morales donde las personas revelan sus contradicciones y donde el propio narrador y el ensayista pone a prueba sus convicciones.

Precisamente en la novela La mala costumbre de la esperanza (Random House, 2018), esa búsqueda alcanza otra profundidad. El libro parte del caso real del mexicano Edward Guerrero, condenado a cadena perpetua por homicidio siendo apenas un adolescente. A Bruno, como cónsul adscrito, le tocó visitar regularmente al preso para asistirlo legalmente. Reconstruyó su relato entre pinceladas de empatía por las que se asomaban su propio infierno depresivo. Lo que podría haber sido la reconstrucción de un expediente judicial termina convirtiéndose en una reflexión mucho más amplia sobre el castigo, la culpa, el racismo, la posibilidad de transformación, los límites de la justicia y, por otra parte, la brutal soledad del diplomático.

Especialmente en sus últimos años le tocó provocar y padecer juicios críticos, enemistades sin tregua y condenas sumarias, sin que pretenda yo en modo alguno eximirlo de responsabilidad en dichos trances. Frente a la tentación del desprecio, su literatura lo trasciende al reivindicar en cada página la complejidad que nos conforma. Ningún ser humano cabe por completo dentro de un expediente. Ninguna biografía se explica únicamente por su peor acto. Tampoco por su mejor momento. Esa resistencia a simplificar la experiencia humana constituye, quizá, una de las mayores virtudes de su obra. Algo que nos pidió a gritos, y que no alcanzamos a comprenderlo,

Algo semejante ocurre en el extraordinario ensayo sobre el poeta cubano Virgilio Piñera que forma para de su libro de 2010. Más que analizar un poema, Piché reconstruye una conciencia. La vida del escritor cubano, su miedo, su valentía, su relación conflictiva con la Revolución y su condición de exiliado interior terminan dialogando con la propia naturaleza de la escritura. En uno de los pasajes más memorables afirma: “Virgilio Piñera es el hombre que habla cuando todos callan.” Más que una definición de Piñera, esa frase parece revelar la clase de escritores que él mismo admiraba: aquellos para quienes escribir implicaba asumir un riesgo moral.

Los numerosos ensayos publicados en el blog FronteraD prolongan esa misma conversación. En ellos podía pasar de una evocación personal a una reflexión sobre la historia, de una novela a un episodio diplomático, de una caminata por una ciudad extranjera a una observación sobre la política contemporánea sin que el texto perdiera nunca cohesión. La cultura aparecía como una experiencia vivida y no como un inventario de referencias. El lector tenía la impresión de acompañar a un hombre que pensaba mientras escribía, y escribía mientras seguía pensando.

Tal vez por eso resulta tan difícil separar al escritor del ser humano atormentado por sus propios fantasmas. En Bruno H. Piché convivían una inteligencia excepcional y una sensibilidad que, con el paso de los años, terminó convirtiéndose también en una fuente de sufrimiento. Quienes lo conocimos fuimos testigos de esa tensión permanente. La lucidez extraordinaria que alimentaba su literatura parecía volverse, a veces, contra él mismo. No corresponde reducir una vida a sus últimos capítulos, pero tampoco ignorar que la enfermedad mental fue cercando su existencia hasta dejarlo peligrosamente solo.

La muerte tiene la incómoda virtud de devolver las proporciones. Lo que permanece ya no son las discusiones y los descalabros, sino la obra. Los libros conservan intacta la inteligencia viva de un autor que las circunstancias terminaron por herir y extinguir. Hay una frase en su breviario poético Noviembre 20 (Taller Ditoria, 2011) que resume la intensidad con la que decidió habitar el mundo y escribir sobre él: “Puedo esperar a que amanezca, pero entonces mis posibilidades de sobrevivir se reducen casi al mínimo. El enemigo me descubrirá antes.”