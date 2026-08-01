La Universidad cuestionada

UNAM suspende inscripciones | Detienen el proceso de inscripción de primer ingreso mientras revisa resultados del examen. (Isabel Mateos Hinojosa)

El examen de admisión a la UNAM, que convocó a cerca de 160 mil aspirantes, fue cuestionado por las inconsistencias en los resultados, y ha sido motivo de preocupación entre aquellos que fueron aceptados y de enojo en quienes no alcanzaron la puntuación suficiente para ingresar a estudiar gratuitamente una carrera profesional en los planteles de esa institución de educativa pública.

Este examen anual es un acontecimiento en la vida de los aspirantes y sus familias y representa, en ocasiones, la diferencia entre continuar o no continuar en el sistema educativo. Sólo el 13 % lo aprobó y el resto debe decidir entre: esperar al año siguiente, solicitar el ingreso a otra institución pública o inscribirse en una privada, esto último con un costo semestral de 50 mil pesos en promedio, lo que representa un financiamiento entre 350 y 500 mil pesos por la totalidad de la carrera. El ingreso a la UNAM también permite el acceso a distintos apoyos económicos y becas.

Las señales de la vulnerabilidad del examen a distancia ya eran evidentes en las redes sociales. Hubo numerosos ofrecimientos y consejos para hacer fraude en el examen ante la novedad de la aplicación a distancia. Muchos eran creíbles y hasta obvios. Algunos involucraban a la inteligencia artificial y otros sólo el uso de cámaras de 360 grados para fingir que el respondiente era el aspirante, mientras otra persona resolvía el cuestionario.

Lo único cierto es que cualquier solución a la revisión del fraude al examen será motivo de descontento y causa de conflictos jurídicos. Lo que determine la comisión técnica le parecerá injusta a los afectados y la certeza de castigar únicamente a los culpables es baja y la probabilidad de impunidad es alta. Esto será un motivo de cuestionamiento a la UNAM.

Sin embargo, lo que debe ser sujeto a una crítica profunda es el modelo de educación superior en todas sus modalidades: presencial, semi presencial y a distancia. El examen de admisión sólo es una muestra de alguna de las debilidades de los procesos de enseñanza aprendizaje ante los avances tecnológicos y, muy marcadamente, frente a la inteligencia artificial (IA), que afecta el núcleo, la esencia, de la formación universitaria.

¿Qué es una Universidad? Consulto a la IA y me indica lo siguiente: El sentido original se rastrea al medievo en el que un gremio de maestros y alumnos se unieron para defender la autonomía de sus saberes de los poderes políticos y económicos. A la pregunta ¿Cuáles son las misiones de la Universidad? contesta: la formación integral que pretende impulsar el pensamiento crítico, la búsqueda de la verdad y contribuir al desarrollo humano con las aportaciones científicas e intelectuales a la sociedad.

El debate finisecular sobre la orientación de la educación superior hacia las competencias y su vinculación con el mercado transformó la universidad del siglo XXI y hubo una expansión significativa de la matrícula. En el año 2000 había 2.1 millones de inscritos y en 2025 son 5.5 millones, que representa el 80 % del total de personas que manifestaron en el censo poblacional haber cursado, parcial o totalmente, algún tipo de licenciatura en 1980. La matrícula en licenciatura y posgrado de la UNAM alcanza 264 mil estudiantes.

Las misiones de la Universidad son la guía de la educación superior y su consecución es muy distinta dependiendo la institución. La UNAM cumple cabalmente con ellas y esto explica la demanda creciente de ingreso y la enorme complejidad que conlleva la aplicación un examen de admisión masivo.

La IA, como cualquier artefacto humano, puede usarse correcta e incorrectamente, pero su extensión y potencialidad en la generación de conocimiento estructurado es un factor disruptivo en la formación universitaria. El empleo fraudulento para aprobar un examen o presentar ensayos afecta la esencia de la educación superior, que pretende, como la primera de sus competencias didácticas, diferenciadora de otro tipo de enseñanza, la formación de personas con pensamiento crítico, curiosidad por la verdad y compromiso social.

La acumulación de conocimiento de la humanidad, es decir, la labor constante de las universidades y su influencia en la sociedad está disponible en el mundo virtual y la IA accede a esta inmensidad de datos con mayor eficiencia, eficacia y rapidez que los individuos y sus resultados son utilizados crítica o acríticamente. Esto último es lo que debiera preocupar y ocupar a las instituciones de educación superior. ¿Cómo formar personas que usen la IA con pertinencia, oportunidad y ética? El cumplimiento de las misiones de la Universidad se debe transformar.

El fraude en el examen de admisión de la UNAM, cuestiona a la Universidad, a todas las instituciones de educación superior, que deben revisar sus métodos y fines de la enseñanza. Muchos programas universitarios están en riesgo de ser irrelevantes para las misiones de la Universidad y deben repensarse críticamente.

Investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales y del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores

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