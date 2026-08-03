La captura de las audiencias

Programación del Mundial 2026. Aunque la fiesta mundialista llegará a la televisión abierta, los aficionados solo podrán ver 32 partidos por esta vía.

La historia de la democracia puede leerse también como la historia de sus audiencias. Desde la antigua asamblea ateniense del siglo V a.C. hasta las modernas plataformas digitales gobernadas por algoritmos, la posibilidad de escuchar, comprender, deliberar y formar una opinión informada ha sido una condición indispensable para el ejercicio de la libertad política. Los derechos de las audiencias buscan proteger a las personas que reciben contenidos a través de los medios de comunicación y su finalidad es asegurar que la información se difunda respetando principios como veracidad, pluralismo, diversidad, inclusión e interés público. Por ello, los derechos de las audiencias no constituyen una categoría secundaria del derecho de las comunicaciones, sino una nueva generación de derechos fundamentales orientados a proteger el espacio donde la democracia adquiere sentido y que está representado por la esfera pública.

Durante décadas, estos derechos han sido concebidos como garantías del usuario frente a los medios tradicionales de comunicación. Su propósito consiste en asegurar el acceso a información plural, distinguir los hechos de las opiniones, identificar la publicidad, proteger a las infancias y garantizar el respeto a la dignidad humana. Sin embargo, la actual revolución tecnológica ha modificado radicalmente la naturaleza de las audiencias. Nunca las audiencias han sido espectadores pasivos, siempre han participado en la construcción del significado de la comunicación. Hoy esa participación alcanza una dimensión inédita, al grado de que las audiencias también producen información, la distribuyen, la comentan, la transforman e incluso, mediante millones de interacciones diarias, condicionan el funcionamiento de los propios sistemas digitales.

Esta transformación obliga a replantear el concepto mismo de audiencia. Ya no se trata únicamente del destinatario de un mensaje, sino del ciudadano inmerso en un ecosistema comunicativo donde la información es seleccionada, jerarquizada y personalizada por sistemas algorítmicos cuya lógica permanece, en gran medida, opaca. El verdadero problema democrático ya no consiste únicamente en quién habla, sino en quién decide qué escuchamos, qué dejamos de ver y bajo qué criterios se organiza nuestra percepción del mundo. Desde esta perspectiva, la democracia requiere de un espacio común donde los ciudadanos puedan deliberar racionalmente sobre asuntos de interés colectivo. No obstante, ese espacio compartido se encuentra actualmente fragmentado por algoritmos que individualizan la experiencia informativa y favorecen comunidades homogéneas donde predominan la confirmación de prejuicios, la polarización y la confrontación

permanente. Cuando desaparece el horizonte común de los hechos, también se debilita la posibilidad misma de construir consensos democráticos.

Es importante destacar que la crisis contemporánea no radica únicamente en la circulación de noticias falsas, sino en la degradación del lenguaje público. La deliberación democrática ha sido progresivamente sustituida por la lógica de la comunicación instantánea, la simplificación de problemas complejos y la movilización emocional. Esto ha contribuido a la transformación de la política en un espectáculo para las audiencias. La retórica deja entonces de ser un instrumento de persuasión racional para convertirse en una tecnología de manipulación política. En este contexto, los derechos de las audiencias dejan de ser simples mecanismos de protección frente a los medios, para convertirse en garantías institucionales destinadas a preservar la calidad del debate democrático.

Muy pocos han advertido que la dignidad humana ocupa un lugar central en esta transformación. Los discursos que degradan públicamente a determinados grupos no solo lesionan sensibilidades individuales, sino que erosionan el reconocimiento recíproco que hace posible la convivencia democrática. Si la dignidad constituye el fundamento de los derechos humanos, también debe convertirse en el principio rector de los derechos de las audiencias. Toda persona tiene derecho no solo a expresarse libremente, sino también a participar en un entorno comunicativo donde su condición de ciudadano libre e igual sea respetada. Una democracia saludable requiere información plural, en caso contrario se crearán comunidades informativas indiferenciadas, cerradas e intolerantes.