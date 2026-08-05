Cero impunidad: Estrategia de Sheinbaum da otro golpe clave al narco

Claudia Sheinbaum (Rogelio Morales Ponce)

Entre la vorágine informativa de los últimos días, un golpe estratégico de alto impacto al crimen organizado pasó casi desapercibido ante el cúmulo de noticias que han circulado.

Me refiero a la captura de Ramón Ángel “N”, alias el R1, señalado por las autoridades federales como el autor intelectual del homicidio del expresidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

Tal y como se comprometió la presidenta Claudia Sheinbaum con los habitantes de Uruapan y de todo el estado de Michoacán, tras el cobarde asesinato del edil ocurrido hace unos meses, donde aseguró que no habría impunidad en este caso que dolió profundamente a la sociedad, el Gabinete de Seguridad federal confirmó esta detención clave tras exhaustivas indagatorias de inteligencia.

El operativo táctico desplegado en Atotonilco el Alto, Jalisco, coordinado directamente por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, en estrecha colaboración con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, logró neutralizar al principal líder de la violenta célula criminal conocida como “Los Rs”.

Se trata de otro golpe estratégico a una célula vinculada de manera directa con las operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación en la región purépecha.

Con este arresto estratégico en Jalisco, las instituciones de seguridad informaron que ya suman más de 30 integrantes de dicha estructura delictiva capturados y puestos a disposición de la autoridad judicial por este lamentable caso que cimbró la vida política del país y exigió una respuesta contundente del Estado mexicano.

La captura del R1, junto a otro delincuente, se dio a conocer en el marco del último informe presentado por el Gabinete de Seguridad en la conferencia de prensa de Palacio Nacional.

En esa mañanera se dio a conocer una baja histórica del 48 por ciento en los homicidios dolosos a nivel nacional en comparación con los registros de la administración pasada, una tendencia sin precedentes en la contención de la violencia criminal en el país.

Al respecto, el propio secretario García Harfuch profundizó sobre la estrategia contra el crimen en espacios informativos, donde explicó el trasfondo social y humano de estas cifras oficiales al resaltar que esta reducción representa que alrededor de poco más de 40 personas ya no pierden la vida de forma violenta todos los días en México.

Esto, abundo el secretario, significa una disminución sustancial en comparación con el promedio diario registrado en los momentos más críticos del país.

En paralelo a estos avances en detenciones y contención de la violencia, las fuerzas federales han asestado golpes financieros de gran magnitud a la delincuencia.

Otro ejemplo de ello fue el reciente y contundente desmantelamiento de un megalaboratorio clandestino de drogas sintéticas en una zona cerril del municipio michoacano de Carácuaro.

El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional aseguraron cientos de kilogramos de metanfetamina, miles de litros de precursores químicos y equipo especializado, propinándole al crimen organizado una severa afectación económica valuada en más de 3,200 millones de pesos.

Esta lucha frontal y coordinada contra los cárteles de la droga arrojó resultados y cifras sin precedentes en apenas año y medio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Además, demuestra un avance sustancial que contrasta de maneta notable con los infundados ataques declarativos de algunos funcionarios de la administración de Donald Trump, quienes desde el extranjero señalan a México, pero ignoran y desatienden las profundas contradicciones y crisis de seguridad internas que padecen en su propio territorio.

Con esta estrategia integral instrumentada por la doctora Sheinbaum que combina inteligencia financiera, operativa, mayor coordinación interinstitucional, atención a las causas y presencia territorial, el Estado mexicano demuestra con hechos que la pacificación avanza con firmeza en México.

Sheinbaum también responde a las descalificaciones externas infundadas con resultados contundentes que contribuyen al cumplimiento de los acuerdos en materia de seguridad suscritos con la Unión Americana.