Compliance: la inteligencia que protege a las empresas e instituciones

Compliance (Worldcomplianceassociation)

Durante muchos años sostuve que el control interno debía dejar de entenderse como una función burocrática para convertirse en una herramienta estratégica de prevención. Hoy esa convicción cobra mayor vigencia. La evolución de las sanciones internacionales demuestra que el compliance ya no consiste en cumplir requisitos documentales, esto consiste en proteger a las instituciones antes de que el riesgo se materialice.

Las acciones más recientes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos reflejan un cambio de paradigma. Ya no basta con identificar a una persona sancionada. La atención ahora está puesta en las redes que hacen posible la operación, en los beneficiarios finales ocultos, empresas fachada, intermediarios financieros, operadores logísticos e incluso prestadores de servicios que, consciente o inconscientemente, facilitan la evasión de sanciones.

Desde mi experiencia en la fiscalización, el control institucional y la prevención del lavado de dinero, considero que este cambio obliga a replantear la forma en que concebimos el cumplimiento. La pregunta ya no debe ser únicamente quién es el cliente, sino quién controla realmente la operación, quién obtiene el beneficio económico y qué riesgos acompañan toda la cadena de negocio.

Los estándares internacionales avanzan hacia un modelo basado en riesgos, inteligencia financiera y monitoreo permanente. Esa visión coincide con lo que durante años he defendido: el control interno no debe reaccionar cuando el problema ya ocurrió; debe anticiparse para evitar que ocurra.

Para México, esta transformación representa una oportunidad. Las organizaciones que inviertan en fortalecer sus sistemas de control interno, identificar adecuadamente a los beneficiarios finales y comprender la trazabilidad de los recursos estarán mejor preparadas para competir en un entorno donde la confianza se ha convertido en un activo estratégico.

Con frecuencia se piensa que el compliance representa un costo. Yo sostengo exactamente lo contrario. Es una inversión en certeza jurídica, reputación institucional y continuidad operativa. Las empresas y las instituciones que entiendan esta realidad serán las que generen mayor confianza entre inversionistas, autoridades y sociedad.

El futuro del cumplimiento no dependerá de listas cada vez más extensas ni de controles más rígidos. Dependerá de la capacidad para generar inteligencia, administrar riesgos y fortalecer una cultura de integridad. En un mundo donde las estructuras financieras son cada vez más complejas, la mejor estrategia sigue siendo la misma: prevenir antes que sancionar.

Esa es, a mi juicio, la diferencia entre administrar riesgos y simplemente reaccionar ante ellos. El compliance dejó de ser una obligación regulatoria; hoy es una condición indispensable para proteger el patrimonio, la estabilidad institucional y la confianza pública.