La insistencia al Papa y la I.A.

Papa León XIV (EFE)

Nadie conoce mejor la naturaleza práctica de la simonía como la Santa Madre Iglesia. Me refiero a la iglesia Católica, Apostólica y Romana, Mater et magistra.

En los lenguajes actuales la ya dicha práctica de intercambiar favores espirituales por dinero (sucio metálico, maligno papel, pérfida moneda o bit con sin corazón), también puede se puede lograr a través de intercambios políticos o de imagen.

La fuerza del respaldo simbólico o la simpatía mutuamente asumida (aunque fingida), a cambio de la pública bendición papal, por ejemplo, o la oportuna audiencia en medio de una campaña electoral, así la mano izquierda desconozca el proceder de la derecha, como sucedió en aquella carrera parejera entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum para ver quién llegaba primero al Vaticano a postrarse (es un decir) frente al trono de Pedro --sueño de todo católico en un país como México-- son pruebas del uso y abuso de la Curia en el alquiler, renta o préstamo de la figura pontificia. En aquel tiempo no estaba Pedro, estaba Francisco el jesuita de Asís, no de Loyola como Ignacio.

No vamos ahora a recordar el escándalo calvinista o la rebeldía luterana por la venta de indulgencias. Hoy no se vende el cielo, ni se comercia con el perdón. Ahora, en los tiempos de la Inteligencia Artificial, se ayuda a hacer política.

Tampoco vamos a caer en el simplismo de José Stalin quien en aquella plática con el ministro francés Laval, preguntó con ironía ¿Cuántas divisiones tiene el Papa? Mientras la Madre Rusia se preparaba para derrotar a Hitler en el frente oriental. La guerra no se ganó en los altares ni en los confesionarios o las pilas bautismales; la victoria se obtuvo con la sangre de los humanos; no la del divino redentor. En todo caso la ganaron los ortodoxos y los protestantes. Pero eso es otra cosa.

En México de un tiempo a esta parte, desde que Luis Echeverría inauguró el recurso del respaldo religioso (o Vaticano, lo cual es lo mismo) sin el laicismo como barricada, todo mundo acude a entrevistarse con el obispo de Roma y ante el declive de vocaciones y feligresía los papas viajan a cualquier parte y reciben a cualquiera capaz de colaborar con la obra terrenal del Vaticano. La colecta –crematística, inmobiliaria, bancaria o política-- también es ecuménica.

Unos más, unos menos, pero los obispos (incluido el de Roma) deben atender sus parroquias por no decir a sus parroquianos. Hasta Fidel Castro iba a misa papal porque para la SMI y los Castro, La Habana valía una misa. Eso yo lo vi.

Hoy el Santo Padre, como le dicen los católicos, sigue siendo materia de ambición política en México. Ya no es el mismo de la campaña, pero la inmutabilidad de la Iglesia Romana no da lugar a distinciones. Representa lo mismo y es el vicario de Cristo. Sin eso no es nada.

El Estado Vaticano conforma un espacio mundano para el poder temporal de la Iglesia en su misión espiritual y fundamentalmente religiosa. Una fórmula genial.

La presidenta de México, laica, democrática y republicana, ha mencionado varias veces su intención de alojar una visita pontificia. Se lo ha dicho de muchas maneras al Sumo Pontífice. Nunca por afinidad religiosa; siempre por conveniencia.

“...Tras la ceremonia del inicio de su pontificado (mayo 2025), el Papa León XIV recibió de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de manos de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, una carta-invitación para visitar México.

“En la recepción a las delegaciones de los países del mundo que asistieron a la Basílica de San Pedro, la funcionaria federal (RI) recibió el saludo del Papa a la presidenta y al pueblo de México.

“Confió en que la vocación de apoyo hacia las personas migrantes y cercanía con las comunidades indígenas será de gran relevancia para todos los pueblos.

“El Gobierno de México desea que el ministerio del nuevo Papa sea exitoso y productivo. La Secretaría de Gobernación estuvo acompañada por el embajador de México en el Vaticano, Alberto Barranco Chavarría”.

El 12 de diciembre del año pasado, la doctora Sheinbaum estableció comunicación telefónica con el Vaticano. El Papa León XIV le respondió. Y ella nos hizo saber:

--«...En esta fecha tan especial para el pueblo de México, conversé por llamada telefónica con su santidad el papa León XIV para invitarlo a visitar nuestro país...

Y dijo más. Nos transmitió un mensaje:

«...Envía bendiciones y saludos a todos en este día de la Virgen de Guadalupe. Coincidimos en que, más allá de la religión que profese cada persona y de la laicidad del Estado, la Virgen de Guadalupe es símbolo de identidad y paz para las y los mexicanos».

Y vaya si lo es, ella misma la usaba en la enagua durante los días de la campaña. Como Rodolfo Gaona en el capote de paseo cuando toreaba en España el siglo pasado o José Tomás en Aguascalientes tras la cornada de “Navegante” y el milagro de su salvación.

Pero sin percances de por medio y con la extraña conjunción de intereses entre el Espíritu Santo (una de las tres divinas personas), la Inteligencia Artificial, el Humanismo Mexicano (profundísima doctrina) y la educación pública digitalizada o no, ayer la señora presidenta (con A), volvió sobre el camino. Todos los senderos conducen a Roma. Nos han dicho.

“...vamos a insistir en la visita del Papa a México...

“...En esta discusión que estamos haciendo (el uso de digitales por los menores), además de lo que significa para el pueblo católico esta visita, hoy el Papa también representa una visión de un debate que hemos estado dando aquí relacionado con las plataformas digitales y la Inteligencia Artificial.

“La encíclica que publicó hace algunos meses (con la doctrina social de la SMI como cimiento), es una referencia, ya mundial, de un debate sobre quién controla esas plataformas, quién define los contenidos, cómo se diseñan los algoritmos y hacia dónde vamos como humanidad. Es un debate muy importante a nivel planetario y que en México lo estamos dando”.

En su Encíclica el Santo Padre (importante para los católicos) afirma:

“...Debemos aprender a prescindir de la IA y proteger a nuestros jóvenes de la promesa de la máquina perfecta, de esa sutil seducción que hace parecer inútil el pensamiento humano precisamente cuando más se necesita...

“...Las redes de comunicación, los entornos informativos fragmentados y los algoritmos que premian el enfrentamiento pueden amplificar la polarización y el resentimiento, acelerar la propaganda y dificultar el discernimiento común...”

Y regreso a las palabras presidenciales:

“...Entonces, más allá de su representación religiosa (sin la SMI el Papa no es nadie, como no lo son los ayatolas sin el Corán; es un líder religioso, no un dirigente político, y en su Estado no se conocen la democracia, el feminismo o el voto), y evidentemente en México hay separación de la iglesia del Estado, y así va a ser siempre, pero hay una referencia muy importante que él está representando en el mundo respecto a esta reflexión (una fe; no una referencia).

“Incluso él mismo llama a la regulación pública de la Inteligencia Artificial, y a reconocer entre todos cuáles son los impactos y quiénes se están beneficiando de este uso de la Inteligencia.

Entonces, es un referente hoy a nivel internacional sobre esto y muchos otros temas humanitarios (para temas humanitarios, el “Humanismo Mexicano”, faltaba más...)

“Entonces, vamos a insistir en que está gratamente invitado a nuestro país”.

Como todos sabemos León XIV viajará a Latinoamérica en noviembre pasado. México no figura –hasta hoy-- en su recorrido a pesar de tres invitaciones. Visitará Uruguay, Argentina y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre.

A ver si para la otra...

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