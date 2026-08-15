Killed to Order

El libro Asesinados por encargo (Killed to Order) de Jan Jekielek, publicado por Skyhorse, es una investigación urgente sobre la extracción forzada de órganos a escala industrial en China. Jekielek, editor senior de The Epoch Times y presentador de American Thought Leaders, destila dos décadas de reportajes, testimonios de supervivientes, informes independientes (como el de Kilgour-Matas y el China Tribunal de 2019) y su propia investigación para demostrar que el Partido Comunista Chino (PCCh) mata a prisioneros de conciencia —principalmente practicantes de Falun Gong (un movimiento espiritual y de cultivo personal) y uigures— “por encargo” para alimentar un mercado de trasplantes.

Los dos temas más escalofriantes son, primero, el sistema de “asesinato por pedido”: las víctimas son detenidas, tipificadas de sangre y tejidos, mantenidas vivas como inventario y ejecutadas cuando llega un comprador. Los tiempos de espera se miden en días o semanas, algo imposible en un sistema ético de donación voluntaria. Segundo, la industrialización y la complicidad occidental: hospitales chinos anuncian órganos a la carta, el número de trasplantes explotó desde 2000 (cuando China no tenía sistema de donación), y Occidente ha formado cirujanos, suministrado tecnología y fármacos inmunosupresores, manteniendo el silencio.

A pesar de provenir de un periodista de The Epoch Times —medio frecuentemente en tensión ideológica con el New York Times—, el libro alcanzó el puesto número 8 en la lista de bestsellers de no ficción en tapa dura del New York Times en su primera semana de ventas, y también figuró en Publishers Weekly. El impacto de la evidencia documentada superó las barreras mediáticas habituales.

La labor de Jan Jekielek merece un elogio sincero. Lleva veinte años documentando este horror cuando muchos miraban hacia otro lado. Con rigor y sin sensacionalismo, convierte un tema que provoca rechazo instintivo en un caso irrefutable que obliga a repensar la naturaleza del régimen chino: un sistema basado en el engaño, la coerción y el control absoluto, donde la vida humana se convierte en recurso explotable.

El régimen chino tolera y fomenta esta atrocidad porque su ideología prioriza el poder del Partido por encima de cualquier derecho individual. Como advierte el libro, cuando un Estado puede deshumanizar a grupos enteros por sus creencias y tratarlos como “activos económicos”, no hay límite moral que lo detenga. Esta es la lógica que permite convertir la medicina en mecanismo de control y lucro.

En la contraportada, Steve Bannon, ex estratega jefe de la Casa Blanca y consejero del presidente Donald Trump, escribe: “Si crees que realmente conoces al Partido Comunista Chino, créeme, no lo conoces. ¿Cómo lo sé? Porque aún no has leído Killed to Order, la impactante exposición del intrepido Jan Jekielek. Te preguntarás en cada página cómo seres humanos de una de las mayores civilizaciones de la humanidad pueden ser tan crueles. Peor —y lo que te quitará el sueño— es cómo Occidente lo sabía y no hizo nada. Lee este libro y actúa, luego abraza a tus hijos y reza”.

Espero con urgencia que Asesinados por Encargo se traduzca pronto al español y se distribuya de manera masiva en México. Necesitamos conocer estos hechos para prevenir y para impedir que ideologías de régimen totalitario, que subordinan la vida humana al poder del Estado, encuentren terreno fértil en nuestro país. La defensa de la dignidad humana, la libertad de conciencia y los derechos fundamentales —incluida la inviolabilidad de la persona— no es negociable. Solo la verdad y la vigilancia ciudadana pueden evitar que horrores de esta magnitud se repliquen. Este libro es una advertencia que México no puede permitirse ignorar.

@CesarG_Madruga