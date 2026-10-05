Cigarros fake

Cigarros falsos

Hace no mucho, asociaciones de pequeños comerciantes comenzaron una campaña para quejarse de un método de intimidación criminal. No se trata de derecho de piso tradicional, sino de hacer que la tienda se convierta en un expendio “oficial” (por decirlo de algún modo) de cigarros clones, imitaciones de las marcas originales.

En la lógica criminal, el tendero sigue ganando al vender, pero esto se hace mediante el producto fake que se le envía.

Apenas unas emanas después de estas advertencias, la Fiscalía General de la República detectó y aseguró una fabricación ilícita de cigarros en un emplazamiento de Huixquilucan, Estado de México.

La dependencia federal calculó preliminarmente que se trata de un eslabón que rinde a la delincuencia millones de pesos de ganancia.

Oposición capitalina, reviviendo

Esta semana, luego de los anuncios de alianzas en diferentes estados, se prevén nuevos anuncios en el terreno electoral, pero esta vez en la capital del país.

En el Partido Acción Nacional de la Ciudad de México se aprestan a dar a conocer quiénes serán sus representantes para contender por las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Cuajimalpa para 2027. No olvidemos que se trata de los territorios que aguantaron el tsunami morenista de 2024 y en donde sus gobernantes tienen oportunidad de reelección.

No se prevén sobresaltos pues consideran que sus actuales titulares tienen todas las de refrendar triunfo en urnas: Luis Mendoza, Alessandra Rojo de la Vega y Carlos Orvañanos.

Para las alcaldías Miguel Hidalgo y Coyoacán, que el PAN capitalino seguirá jugando a hacerla de emoción (como decíamos en nuestros tiempos de infancia), aunque en realidad tienen mucha claridad de que sus titulares, al no poderse reelegir, llevan mano en la selección de quienes representarán sus proyectos.

El detalle está en el género por aquello de la equidad.

En ambos casos, Mauricio Tabe y Giovani Gutiérrez, tienen sus respectivos ases bajo la manga, listos para cualquiera de los casos.

Soto, tras la alcaldía más panista

En el caso de la alcaldía Benito Juárez, esa misma en la que el Partido Acción Nacional opta por jugarse en urnas sin alianzas (de tal magnitud es su hegemonía), pues ya hay alguien que decidió mover un poco las cosas, saliéndose del guion habitual de que el alcalde en turno lleva mano para la reelección, ha comenzado a promover su candidatura.

Una encuesta telefónica automatizada está realizando sondeos en la demarcación e inicio con un muy obvio “sabías que Cristopher Soto es el panista mejor posicionado para encabezar la alcaldía Benito Juárez”.

Un caso extraño en las filas albiazules.

La vieja tradición de rescatar priistas

Entre los muchos canales de comentarios políticos que la 4T ha encumbrado, uno ha llamado la atención en Tabasco recientemente. Se trata del Chapucero, que no tendría nada de particular si no fuese porque encierra un viejo vicio que era constante en el PRD de hace unos años y comienza a aparecer en Morena: el rescate del priismo más rancio.

En Tabasco, la familia detrás de esta emisión de redes sociales es bien conocida, lo suficiente como para que se les contemple dentro de los listados para diputaciones morenistas.

Y si bien en la Ciudad de México y la mayor parte del país puede pasar desapercibido, lo cierto es que el surgimiento de este canal promorenista se dio como un brinco de viejos priistas incluido los del clan Granier a la Cuarta Transformación de la Vida Pública…

Sí, el viejo vicio de rescatar priistas que vuelve a aparecer.