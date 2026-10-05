Tatiana, el control y otras cosas

Tatiana Clouthier también se desempeñó como secretaria de Economía (2021-2022) durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador Tatiana Clouthier también se desempeñó como secretaria de Economía (2021-2022) durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (EFE)

La designación de Clara Luz Flores, evadida de las filas del Partido Revolucionario Institucional en Nuevo León, como candidata de Morena para sacar al Movimiento Ciudadano de la silla junto al “Cerro de la silla”, le provocó un severo ataque de nervios, coraje, cólera y desencanto a la señora Tatiana Clouthier quien –como todos sabemos—llegó a la decadencia sin conocer el apogeo.

Es un caso similar al de la señora Flores de trayectoria bastante mediocre (presidenta municipal de Escobedo y diputada), pero con una pequeña diferencia: a ella la conversión ya le dio un promisorio camino bajo el disfraz de Coordinadora para la Defensa de la Transformación y la Soberanía, como rumbosamente le llama la 4.T/2.P al tolerado disfraz para adelantar las candidaturas con la ley electoral de paseo por el perineo.

Si bien Flores militó mucho tiempo en el PRI, y hasta sus relaciones familiares se tiñeron de tricolor (su esposo Abel Guerra fue alcalde de Escobedo), su padre nunca fue candidato a la presidencia de la República como ocurrió con Tatiana Clouthier hija del rotundo Maquío cuya irrupción desde los organismos empresariales hasta la candidatura del PAN sacudió al sistema con una actitud disruptiva, llamativa y finalmente fracasada.

Pero en la política no hay lealtades ni ideológicas ni familiares. Tampoco sentimentales.

Las herencias se pueden repudiar.

Los ejemplos también después de haberlos aprovechado.

La señora Tatiana fue diputada federal panista (plurinominal) en 2003 ( LIX Legislatura) cuando aún estaba fresca la memoria del accidente mortal (1989) de su señor padre sin cuya presencia política ella habría seguido trabajando nada más como intérprete y traductora sin haberse sumado a las filas de los supuestamente antagonistas ideológicos de su historia anterior; es decir, el Movimiento de Regeneración Nacional cuyo líder (aprovechando la defección) la hizo coordinadora de su campaña (2018) y después secretaria Economía, puesto al cual renunció entre los aromas de la intrascendencia.

Hoy, tras verse desairada en su intento de lograr la candidatura para gobernar Nuevo León (donde hasta “El bronco” pudo ganar, ya no digamos el actual personaje), la señora Clouthier emprende un camino seguro al consuelo: crea un movimiento contra la decisión de Claudia Sheinbaum y Morena.

Dice la prensa:

“La exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, anunció la creación del movimiento “Todos con Conciencia”, tras una reunión con integrantes de su equipo en Nuevo León, y afirmó que su objetivo será transformar la entidad sin buscar cargos públicos.

“En una publicación realizada en su cuenta de Facebook, Clouthier señaló que sostuvo una reunión con su equipo territorial y aéreo (¿?), cuyos integrantes compartieron sus posiciones sobre la situación política del estado.

“Tuvimos el día de hoy una reunión con equipo de territorio y aire….reflexionaron y compartieron su sentir….”, escribió.

De acuerdo con la exfuncionaria federal, durante el encuentro concluyeron que su participación política no estará orientada a la búsqueda de cargos, sino a impulsar una transformación en Nuevo León.

“Concluimos que no vamos x cargos sino por transformar a #NL e iniciamos el movimiento #TodosConConciencia”, señaló.

“Nuevo León no merece ser entregado. Bienvenida la revolución de las Conciencias, por ello dejamos de ser habitantes y nos convertimos en ciudadan@s (¿apenas?)”.

“En su mensaje, Clouthier también expresó su reconocimiento a los avances alcanzados con la llegada de la Cuarta Transformación y reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Obviamente este último párrafo es una tomada de pelo. Los demás, también.

Como todos sabemos “La Comisión Nacional de Elecciones de Morena (otra tomadura de cabellera) confirmó la designación de Flores con base en el resultado de encuestas telefónicas y de vivienda... El anuncio fue hecho por Ariadna Montiel Reyes, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y Citlali Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones.

Tras la designación, Clara Luz Flores afirmó: “Nuevo León necesita unidad pero también necesita transformación” y sostuvo: “la unidad no significa único pensamiento, significa una unión de muchos pensamientos posibles (ni Sócrates)” para consolidar el proyecto de Morena en la entidad.

Independientemente del juego de palabras con el cual doña Clara deja muy en claro su talento para el acomodo y la paciencia para esperar la oportunidad alejada de las enseñanzas de Keith Raniere, mesías de los engañabobos de la secta NXIVM, la decisión ya fue tomada y los pronunciamientos quejumbrosos nada significan.

Pero si hablamos de declaraciones con actualidad en este proceso, no es posible ignorar esta muestra de humor e ironía de Manuel Clouthier, hermano de la indignada, quien le agradeció a Morena ignorar a su hermana:

“Gracias por ya no dejarla destruir al país.”

Como se trata de dos mujeres cuya habilidad gimnástica les permitió (y les seguirá permitiendo) con la agilidad de un (a)felino (a) saltar de un partdo a otro; de una ideología a otra y de un sitio a otro diferente, vale la pena releer sus textos de deserción:

Dijo la señora Clouthier en su momento:

“…Tristemente veo que nuestro partido no ha mostrado tener un proyecto claro y definido ahora que es gobierno a nivel federal. Vemos al Presidente por un lado, nosotros por otro, parece que se gobierna más con el PRI que con el PAN. El PAN se sacó al priísta que dicen todos llevamos dentro y éste afloró en las prácticas: compra de voluntades, regala o intercambia puestos, amenaza, etcétera…”

En su momento de clara iluminación, la señora Flores dijo cosas similares:

“…En los últimos 22 años, desde diferentes responsabilidades, he tenido el honor y el privilegio de buscar transformar realidades en la comunidad, siempre conciliando mis convicciones con las del PRI (...) Hoy mi convicción de servidora pública no es compatible con la evolución que ha tenido el PRI. Por lo que comunico a usted mi decisión de renunciar a este organismo político…”

En ambos casos no soy yo; eres tú.

Mientras escribo estas líneas Alexa me acompaña con una aleatoria selección musical. Y por casualidad escucho esto:

La donna è mobile/qual piuma al vento/ muta d’accento/e di pensiero…/ È sempre misero/chi a lei s’affida/chi le confida/mal cauto il core! Lo cual puede traducirse así:

“La mujer es voluble/cual pluma al viento/ cambia de acento/y de pensamiento/…¡Siempre es desgraciado/quien en ella confía/quien le entrega/incauto el corazón!

Por fortuna para Verdi en 1850 sus versos no se podían considerar una horrible muestra de violencia política de género…

VIEJAS PRÁCTICAS

Al parecer viejas costumbres de la antigua policía no han sido del todo olvidadas. Entre julio y septiembre de este año, en varias partes del país se han presentado intentos de extorsión a pequeños y medianos empresarios por parte de personas ajenas a las instituciones de justicia, pero cercanas a ellas. Los antaño llamados “madrinas”.

A pesar del género no eran “padrinos”. Eran falsos agentes cobijados por los verdaderos. Ayudantes, correveidiles, etc.

Últimamente, con el disfraz de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), cuyo titular es César Oliveros Aparicio (en cuya representación dicen actuar), Luis Alberto “N”, Christian “N” y José “N” amedrentan y cuando pueden, exaccionan.

Para quien desee más información, en Torreón, Coahuila, 15 de julio de este año fue presentada una denuncia formal de uno de estos casos, cuyo folio es 011026140516HHMCSSSS, en la cual se consigna el intento de tres sujetos quienes en tono de apremio y amenaza exigieron desde una aparente autoridad real, 5 millones de pesos para no profundizar una investigación sobre huachicol.

En Cuautitlán Izcalli, Estado de México, la denuncia 15845-2026-4848, del 22 de julio, da cuenta de una exigencia de seis millones de pesos agentes en nombre de la Fiscalía de la Ciudad de México.

El denunciante “N”, asegura haber entregado el dinero para evitar represalias.

En la CDMX, en Cuajimalpa, el 28 de agosto, con folio 261001-96654, se describen amenazas de “fabricar” una investigación contra un empresario en Santa Fe. En Miguel Hidalgo, el 18 de septiembre, con folio 261001-96660, se radicó una queja contra un sujeto armado y amenazante lo mismo que en Benito Juárez .el 29 de septiembre con el folio 261001-96672. Casos similares entre ellos.

Obviamente el problema rebasa las exigencias económicas. Si estos casos prosiguen y se multiplican (ahora se sabe de prácticas indebidas en 4 estados), pronto se podría dudar de la moralización en los cuerpos policiacos tan ofrecida durante la cuarta transformación.

La FEMDO no puede permitir sospechas sobre su integridad.

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