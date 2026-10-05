Los Consejos Distritales como formadores de juventudes cívicas

IECM abre convocatoria para integrar los 33 Consejos Distritales rumbo a 2027

Durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027 operarán 33 Consejos Distritales. Estos órganos temporales tienen facultades de decisión en su ámbito territorial. Cada uno lo encabeza la persona titular de la Dirección Distrital y lo integran seis personas consejeras. Esta convocatoria es para seleccionarlas: el IECM designará a 198 propietarias y a 198 suplentes, con criterios de paridad de género y acciones para promover la participación de grupos de atención prioritaria.

Lo que hacen es más relevante de lo que suele conocerse. Deliberan junto con las representaciones de los partidos políticos, analizan la instalación de casillas, supervisan la preparación de la elección y las tareas de la Jornada Electoral. Tras el cierre de casillas reciben los paquetes electorales, realizan los cómputos distritales, deciden sobre la validez o nulidad de los votos en disputa y, cuando corresponde, coordinan y encabezan los recuentos. También entregan las constancias de mayoría y emiten las declaraciones de validez.

Ese es el valor formativo. Por poner un caso, un estudiante de licenciatura que participa en estos trabajos deja de ser espectador. Cuenta votos, discute con los partidos, defiende un criterio ante posturas contrarias y recuenta hasta llegar al resultado definitivo. Ve cómo funciona una elección desde dentro.

Esa experiencia directa tiene un efecto que ninguna campaña de comunicación logra por sí sola. En redes sociales persisten hipótesis de fraude y manipulación que se repiten sin pruebas y se replican sin verificación. Frente a ellas, quien participó en el conteo, conoce los controles, vio la presencia de todos los partidos y firmó actas, sabe cómo se construye la certeza de un resultado. Constató con sus propias manos la autenticidad del proceso y verificó la voluntad popular de manera directa.

El proceso electoral terminará entonces con personas jóvenes que reconocen la integridad de los procedimientos democráticos y que trabajaron para respetar la voluntad ciudadana. Ese saldo suma a la cultura política democrática y mejora la calidad de la democracia, porque la confianza informada se contagia en las familias, las escuelas y los círculos de amistades.

Por ello, en este proceso incorporamos una medida dirigida a jóvenes de 18 a 29 años que no hayan sido designados antes en el cargo. Para este grupo, la valoración curricular será distinta: no se requerirá experiencia laboral previa en materia electoral y la evaluación se basará únicamente en la escolaridad. Ese primer filtro les permitirá pasar a la entrevista, donde se valorará la experiencia derivada de su contexto, con las mismas competencias y criterios objetivos aplicados a los demás aspirantes. El objetivo es que la falta de experiencia previa no limite la participación.

Participar brinda experiencia concreta como analizar información, trabajar en equipo, aplicar normas, deliberar y asumir responsabilidades en momentos decisivos. Y ofrece algo más duradero: una formación democrática adquirida desde dentro de la organización de una elección.

El registro estará abierto del 20 de octubre al 3 de noviembre de 2026 en el Sistema de Selección y Designación de Consejeras y Consejeros Distritales (SISCOD 2026-2027), disponible en www.iecm.mx, donde también se encuentran la convocatoria, los requisitos y las etapas del procedimiento.

Consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México

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