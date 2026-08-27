Grecia Quiroz, en el centro del huracán

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan La edil y esposa de Carlos Manzo, asesinado, recibió a Omar García Harfuch (Fotógrafo Especial)

El hermano de Carlos Manzo, Juan Daniel, fue muy duro con Grecia Quiroz. Su mensaje político es bastante sencillo: Movimiento Ciudadano está actuando con criticable oportunismo al buscar a Grecia Quiroz para postularla a la gubernatura estatal. Pero no es el mensaje político lo que tuvo la mayor contundencia, sino la petición expresa la viuda de su hermano no bloquee las investigaciones del asesinato.

Juan Daniel, motu propio, está muy molesto con el hecho de que no se entregue el celular de su hermano a la autoridad ministerial, algo que no ha ocurrido por Grecia Quiroz alega que Carlos no deseaba que nadie viera ese teléfono.

Pues bien, la Fiscalía de Michoacán ahora reforzó una línea de investigación para esclarecer el posible vínculo entre Grecia Quiroz, alcaldesa sustituta de Uruapan, y Samuel García Rivero, ex funcionario municipal procesado por su presunta participación en el asesinato.

García Harfuch, el hombre clave

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, es el hombre clave para las semanas que vienen. Los sinaloenses han completado este miércoles sus movimientos sobre el tablero del poder político estatal; pero en esa partida no sólo juega lo local, sino lo nacional y también la relación con los Estados Unidos.

Fuera de Palacio Nacional , sólo García Harfuch tiene en este momento la capacidad de moverse en los tres órdenes, como quedó demostrado durante su visita a Argentina, en donde fue uno de las figuras más visibles de 40 Conferencia Internacional para el Control de Drogas.

Y lo fue porque los responsables de la lucha antidroga le han dado un respaldo cabal.

Es el hombre clave para los días que vienen.

El robo de los drones

Lo preocupante del robo de drones en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es que hubo, evidentemente, información crucial del embarque que llegó a quienes ejecutaron el hurto.

No es la primera vez que un acto criminal de este tipo se presenta a la salida de aduanas del AIFA. Esta vez ha sido la compañía china DJI quien denunció el robo del cargamento de drones y cámaras digitales.

La empresa pidió apoyo de la ciudadanía para reportar la presencia de alguno de estos artefactos en un sitio de comercialización no habitual. Por lo pronto, hizo una deshabilitación remota de los aparatos.

Higinio Martínez, a un paso de presidir la Mesa Directiva del Senado

El senador Higinio Martínez, una figura emblemática de la izquierda mexicana y ahora de Morena, está sonando desde hace días para presidir el Senado de la República a partir del 1 de septiembre. Y el mexiquense, uno de los constructores del poderío de la 4T en el importantísimo oriente mexiquense.

Higinio a buscado sumar activamente a sus compañeros senadores y ya juzga que cuenta con ventaja sobre el tabasqueño Óscar Cantón Zetina, quien parecía ir solo en la carrera hace un par de meses.

El lunes se toma la decisión y el texcocano señala ante sus pares, como puntos fuertes, su capacidad y amplia experiencia legislativa y una sólida red de relaciones políticas, debido a décadas de trabajo dentro de la izquierda mexicana.