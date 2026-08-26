Sin nombre

Somos México

Somos México está a punto de quedarse sin el nombre, el emblema y el color con los que buscaba presentarse ante el electorado. De acuerdo con información obtenida en exclusiva para esta columna, este miércoles al mediodía la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación discutirá un proyecto que propone confirmar la decisión del INE y obligar a la nueva fuerza política a modificar los tres elementos de su identidad. Si la mayoría lo avala, tendrá hasta el lunes 31 de agosto para presentar una propuesta distinta.

Resulta paradójico que, en un país donde el término “Plan B” ha sido utilizado de manera recurrente por la clase política -incluido el propio Gobierno- para demostrar que siempre existe una ruta alterna, Somos México parezca no tener preparada una opción frente a un escenario que era previsible.

Y sorprende todavía más porque entre sus integrantes hay personas con amplia experiencia política y electoral. Saben perfectamente que el nombre, el logotipo y los colores de un partido no son detalles menores: forman parte de su identidad, pero también deben cumplir reglas diseñadas para evitar confusiones y garantizar condiciones de equidad en la competencia.

El proyecto elaborado por el magistrado presidente del TEPJF, Gilberto Bátiz, sostiene que ningún partido puede presentarse ante el electorado como si hablara en nombre de todo el país. La objeción no radica únicamente en utilizar la palabra “México”, sino en unirla con “Somos”, una expresión que podría transmitir la idea de que esa fuerza política representa al conjunto de la nación y no solamente a una opción partidista.

La propuesta también advierte que el emblema y el uso predominante del color rosa podrían confundirse con los de partidos locales que ya cuentan con registro: Fuerza por México Tlaxcala, Fuerza por México Baja California Sur y Fuerza por México Puebla.

De aprobarse el proyecto, el INE contará con 24 horas para notificar formalmente la determinación. A partir de ese momento comenzará una carrera contrarreloj para rebautizar al partido, diseñar un nuevo emblema y elegir otros colores.

Es posible que sus dirigentes hayan anticipado este desenlace y decidido mantener la propuesta hasta el último momento para generar conversación, aparecer en los medios y colocar la marca en la discusión pública. Si esa fue la estrategia, consiguió atención, pero también redujo considerablemente el margen para reaccionar.

Somos México está por obtener algo que durante meses buscó: convertirse en una nueva opción política nacional. Sin embargo, antes de salir a competir deberá resolver una tarea básica: construir una identidad verdaderamente propia. El recién nacido tendrá partido, pero quizá ya no tenga el nombre con el que fue presentado.

Por cierto:

1. ESTHELA. La definición de Guerrero comienza a atraer todas las miradas. Algunas mediciones interesadas pretenden instalar una ventaja para Beatriz Mojica, pero la realidad es que la contienda se ha cerrado. El dato relevante es la velocidad: Esthela Damián comenzó apenas en mayo su trabajo territorial y en unos cuantos meses alcanzó a quien lleva décadas construyendo presencia, estructura y conocimiento en el estado desde otros partidos. Incluso se anticipa que en números serios Damián aparecería ya por delante. La disyuntiva no es entre experiencia e improvisación, sino entre dos tipos de experiencia. Damián representa una alternativa distinta: combina inteligencia y acción, tiene experiencia jurídica y de gobierno, ha entregado resultados y conserva una imagen sin negativos relevantes. Mojica conoce Guerrero, pero su trayectoria también ha transcurrido junto al largo ciclo político que pasó por el gobierno de Ángel Aguirre, la crisis de Ayotzinapa y una etapa en la que problemas históricos -agravados después por Otis- continúan sin respuesta suficiente. La unidad será indispensable, pero también lo será elegir al perfil con mayor capacidad de crecimiento y menor desgaste. ¡Pendientes!

Vivo la noticia, para contarle la historia

@juanmapregunta