Los empeños de una causa

Enrique Inzunza Foto: Cuartoscuro (José Betanzos Zárate )

En el interminable laberinto de la Cuarta Transformación y su esquivo sentido de la justicia, el orden, la congruencia y hasta el honor político, las buenas maneras –como aspiración; jamás como logro--, la cautela, las apariencias y demás; los empeños y afanes de una causa, pues, el señor senador sinaloense, Enrique Inzunza, ha decidido dar un paso audaz y se anticipa al anatema y grita ¡al ladrón al ladrón!, mientras se aparta de la ubre Morena al menos por cuanto hace a su escaño en el Senado y como corresponde a todo militante de la izquierda, llora y denuncia: me quieren perjudicar, lastimar, ofender, molestar, dañar...

Aquí se puede usar cualquier otro verbo de mayor sonoridad como casa de Palenque.

En el contexto fársico o farsesco de la 4.T-2. P., Insunza ha dicho cosas sin importancia. Serían graves en un país serio, pero ese no es el caso. Dentro de la zarzuela eterna y la ópera bufa de nuestros días, apenas es una arrugada página en el libreto o una parte del papel de un actor, en la puesta en escena de “Los empeños de una casa” por una compañía teatral de aficionados en Badiraguato.

“...se van a ti los indignos en grado de apelación. / ¿Eres tú más que un tirano tan bárbaramente atroz, /que castiga sin delito y premia sin elección? / ¿Eres tú más que un efugio del interés y el favor/, y una razón que se da por obrar la sinrazón? / ¿No eres tú del desconcierto un mal regido reloj, /que si quiere da las veinte al tiempo de dar las dos? (SJIC)”.

Poco antes de escribir la patriótica defensa de su no menos patriotera forma de ver los deberes nacionales y el espejo de su conciencia, Inzunza había percibido en su contra una maniobra en la cima. Sin duda. Comenzó a circular desde el domingo la inminente suspensión de sus derechos partidarios paso previo a la humillante expulsión del paraíso tetramorfósico. Entonces les devolvió el golpe antes de recibirlo.

También pudo haber conocido esta publicación en la cual se divulga su arreglo favorable (pronto se cancelará): sus haberes, porque gracias a una solicitud de información (folio 350030300049326) se dio a conocer cómo el Senado evade la medida impuesta por las autoridades (sobre el congelamiento de activos), ya que Inzunza recibe su pago a través de cheques de la Tesorería de la Cámara Alta. Así lo confirmó (Infobae).

“El documento firmado por la directora general Melisa López precisa que las y los 128 senadores reciben su dieta conforme lo estipula el Manual de Remuneraciones de las Senadoras, Senadores, Servidoras y Servidores Públicos de Mando y Homólogos, un pago que es “irrenunciable”, según se destaca. La copia remitida por la Tesorería indica que Inzunza recibió 132 mil pesos en dos partes el mes de mayo... obviamente método similar fue usado en junio, julio y agosto.

La pertenencia a la bancada guinda es renunciable, pero no así la remuneración. Una cosa es el orgullo de pertenecer a Morena, actuar en favor de la Revolución de las Conciencias y --como Moyamayo-- percibir el aroma del Humanismo Mexicano y otra olvidarse del olor de los billetes. Lo cáido cáido, como dijo María aunque en este caso todo se haya hecho por debajo del agua o por adentro del sobre o el cheque a nombre de quién sabe quién, porque el tránsfuga no tiene cuenta bancaria donde guardarlo. A lo mejor le pagan en el OXXO.

La carta de renuncia al grupo parlamentario es realmente una maravilla, sobre todo por la notoria invocación a su héroe patrio o padrino o santo patrono.

Leamos un fragmento porque completa provoca arcadas:

“...No se precisa mucha perspicacia para saber que es otro, alguien que posee el mayor liderazgo moral y político de la nación, el objetivo final de esta embestida. Sería una cobardía y un error consentido, consentirlo y permitirlo. Es preferible, como decía Altamirano, vivir o morir entre las fieras, que inclinar al frente ante los tiranos y dar un abrazo a los traidores...” (¡Ay!, tú)

Obviamente rechazó ofrecerle (algo) a “la derecha conservadora (porque hay una derecha no conservadora, más bien progresista y revolucionaria) ni a nadie, para que se pretenda cuestionar un movimiento de transformación que representa las causas de los más humildes y laboriosos. Lo mejor del gran pueblo de México”.

Como dice el evadido de la horma morena: quien posee el mayor liderazgo moral y político de la patria es el objetivo de tan siniestra campaña antinacional.

Y cualquiera con poca información le podría preguntar ¿quién posee ese liderazgo moral entre inmorales y político entre políticos de medio pelo y rabo completo?

Imposible pensar en el señor de Palenque porque con toda claridad, con meridiana luminosidad y con diamantina transparencia hace dos años nos dijo con la sinceridad de quien no roba, ni miente o mucho menos engaña al pueblo:

--“No aspiro al maximato, no quiero ser líder moral, ni mucho menos quiero ser un cacique... Claudia va a gobernar en beneficio de todos... tuvo la decisión, el tino, el pueblo de México, de elegir a una mujer con muchas convicciones (…) es lo mejor que le pudo pasar a México en estos tiempos”.

Posiblemente Inzunza, además de otras torpezas se ha equivocado de liderazgo moral. Como “un mal regido reloj, /que si quiere da las veinte al tiempo de dar las dos?

Pero lo sensacional de todo esto es la carrera en reversa de Morena y el oficialismo. Corren como potros azogados.

Si hace meses fatigaban los argumentos para defender a este individuo, para poner a salvo al líder de la banda, el licenciado Moyamayo, ahora no se cansan en proferir denuestos frágiles, fofos y revanchistas porque el señor les ganó parcialmente la mano.

Dicen y se cansan: quiere fuero para protegerse. ¿De qué? ¿De las investigaciones de la PGR cuyo contenido acusatorio no haría sino confirmar la solicitud de extradición del Departamento de Justicia? O de otros delitos, quizá.

Si los hubiera entonces deberían explicar cómo alojaron en sus filas durante tanto tiempo a un delincuente cuya conducta debieron conocer antes y no después de hacerlo senador y viable aspirante a suceder a Moyamayo.

Solitos se meten la zancadilla, lo cual es un mérito acrobático, no cabe duda.

Y cuando leemos los recortes del pasado nos damos cuenta de la inexistencia de acusaciones. Entonces ¿de qué se protege Inzunza o de qué se le va a acusar ahora si los señalamientos, provenientes de EU, son reales y no ataques a la soberanía? Demostrar sus culpas sería validar esas vulneraciones de la virginidad nacional.

Y si no se le quiere o no se le puede probar, ¿para qué se le investiga?

PETARDO

Escribe Enrique Krauze una dolida evocación del gran Fausto Zerón Medina, pero incurre en un grave error histórico.

Dice:

“...En los ochenta Fausto comenzó a construir una nueva etapa del género junto con el gran productor Ernesto Alonso. El ciclo, creado en Televisa y alentado por Emilio Azcárraga Vidaurreta, comprendió tres series que el público siguió con pasión: Senda de gloria, El vuelo del águila y La antorcha encendida”.

Don Emilio, como le llamábamos quienes lo conocimos, murió en 1972. Televisa nació el 8 de enero de 1973, tras la fusión de Telesistema Mexicano con TIM. En esas condiciones habría sido imposible su aliento. En fin, falta de rigor en tan simples datos nacio.