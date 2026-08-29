Lecciones de un verano de luto

Riada en Nepal

A veces, la historia nos obliga a asomarnos al abismo para recordar nuestra propia pequeñez. Entre mayo y agosto de este 2026, el planeta entero parece haber exhalado un suspiro de furia, recordándonos que, a pesar de todos nuestros avances tecnológicos y nuestra soberbia arquitectónica, seguimos siendo inquilinos sumamente vulnerables en una Tierra que no nos pertenece. Las tragedias que han enlutado a Venezuela, Colombia, Nepal y Tailandia en estos últimos meses no son solo estadísticas frías en los noticieros de la noche; son el espejo más nítido de nuestra más profunda fragilidad humana.

Cuando contabilizamos las cifras de este último cuatrimestre, el aliento inevitablemente se corta. Hablamos de una proyección aterradora que se acerca a las 40,000 vidas perdidas o sepultadas bajo el lodo y los escombros, más de 230,000 heridos y daños a la infraestructura que superan los 112,000 millones de dólares. Si un observador ajeno ignorara que estos números provienen del implacable choque de las placas tectónicas o de las furiosas anomalías climáticas, juraría que está leyendo el parte oficial de bajas de una guerra moderna de alta intensidad.

Y es que, al final, la agonía no distingue el origen del colapso. La destrucción que hoy desgarra el alma de La Guaira y Caracas tras ese inusual y devastador sismo doble es dolorosamente idéntica a la que presenciamos en los terremotos de Turquía y Siria en 2023, o al paisaje de asolamiento absoluto que deja el incesante bombardeo en Gaza. Ya sea por el despertar repentino de una falla geológica o por el fuego de la artillería humana, el resultado urbano es el mismo: miles de historias, familias enteras y futuros truncados, atrapados bajo toneladas de concreto y acero. El llanto de una madre que busca desesperadamente a sus hijos entre las ruinas es un lenguaje universal que trasciende cualquier frontera, idioma o bandera.

El impacto material también nos ofrece una perspectiva desoladora. Lo que a la maquinaria militar en el primer año de la invasión a Ucrania le tomó doce extenuantes meses reducir a cenizas —puentes vitales, carreteras, hospitales y redes eléctricas—, la fuerza conjunta de la sismicidad sudamericana y el dantesco colapso glaciar en el Tíbet nepalí lo ha borrado del mapa en apenas un parpadeo. Construimos nuestras civilizaciones con la ingenua ilusión de la permanencia, pero un solo instante de reacomodo planetario basta para devolvernos a la intemperie original.

A todo este dolor físico se suma la herida profunda e invisible del desplazamiento. Los sobrevivientes de las implacables inundaciones en Tailandia o del catastrófico alud de hielo y roca en Nepal se enfrentan hoy a un exilio forzado que evoca las secuelas demográficas de la Batalla de Alepo o el sismo de Sichuan. Se han convertido de la noche a la mañana en refugiados climáticos y sísmicos, despojados violentamente de su arraigo, de su patrimonio y de su memoria material.

Ante esta abrumadora realidad, la reflexión filosófica se impone no como un consuelo vacío, sino como un imperativo ético indispensable. La naturaleza no es un enemigo consciente que busca castigarnos, pero sus embates nos exigen, con un alto costo de sangre, replantear nuestro lugar en el mundo. Nos invita a cuestionar aquellos modelos de desarrollo y expansión que ignoran sistemáticamente los límites geográficos y climáticos, recordándonos que toda planificación que le da la espalda al entorno está condenada a la tragedia.

Hoy nuestro duelo debe transformarse en empatía activa. Lloramos con el pueblo de Venezuela y Colombia, y sufrimos con las comunidades de Nepal y Tailandia. Frente a la inmensidad indomable del planeta, nuestra única salvación verdadera sigue siendo la solidaridad y la compasión. Esa es, al final, la única estructura que, si logramos construirla bien, ningún terremoto en la historia podrá derribar.