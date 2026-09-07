Sorpresas presupuestales

México se coloca entre las economías con mayor crecimiento de la OCDE durante el segundo trimestre

El Paquete Económico 2027 dominará el panorama electoral esta semana. No se esperan sorpresas, al igual que no las hubo en los últimos años, pero lo que es notorio es que la actual administración sí está haciendo esfuerzos por lograr los mayores ingresos posibles bajo las reglas actuales.

Es decir, no más impuestos, pero cobro eficaz de los existentes.

Para la gran mayoría de los contribuyentes, significa que las devoluciones y exenciones serán medidas milimétricamente para ver si pasan o no pasan. Para los grandes contribuyentes, la lupa estará sobre sus cuentas contables.

Arranca este martes con la discusión.

Continúa el ordenamiento morenista

Paso dos para evitar adelantados morenistas que ya habían empezado campaña para diputaciones, locales o federales, o presidencias municipales: primero que nada, desde la dirigencia estatal, se les pedirá cartas de intención a efecto de poder integrar un catálogo de aspirantes a los diferentes cargos en juego electoral durante 2027.

Esa carta de intención aún no significará que pueden arrancar precampaña, sino que ya están visibles para el partido.

En algunos casos, los de plazas o puestos prioritarios, evidentemente la dirigencia nacional morenista también tendrá vista de las listas y las intenciones.

Morena trata de ordenarse por primera vez de cara a una elección.

Los consensos en el poder

Y a lo anterior hay que añadir que existe un equilibrio a lograr entre las preferencias morenistas radicadas en la Ciudad de México, las de dirigencias estatales y las de, por ejemplo, grupos parlamentarios locales.

Morelos es uno de los primeros ejemplos en los que estos equilibrios están dándose y sin rispideces; el diputado federal Juan Ángel Flores Bustamante, bajo la lógica de que quien pregunta no se equivoca, hizo saber en CDMX y en el Palacio de Gobierno estatal su interés por la presidencia municipal de Cuernavaca.

Y sí, se fue con su palomeo de la capital del país y en su estado logró un acuerdo de que, si él trae la mejor intención de voto, no habrá intento de ponerle el pie desde Palacio de Gobierno estatal.

Muy probablemente esta dinámica se multiplicará en varios estados.

Restauración del Estadio Olímpico de CU

Sólo la UNAM puede entrar con buen recibimiento a la embajada China y, al día siguiente, a la embajada de Estados Unidos. Su labor científica y cultural le llevaron a tener esa agenda la semana pasada.

La visita a la representación asiática se debió a que el ministro de Tecnología chino, Yin Hejun, le echó un vistazo de cerca al proyecto lunar universitario ejecutado a inicios de año.

La segunda visita, a la representación norteamericana, generó una gran noticia: los murales de Diego Rivera sobre el Estadio Olímpico Universitario de CU serán intervenidos para su preservación.

El monumento artístico de la máxima casa de estudios es Patrimonio Cultural de la Humanidad, lo que hace patente la importancia del acuerdo.

JALISCO

Entre los jovencitos que farmean el alma, hay un código que alguna vez fue privado: «Six-seven».

Y es un meme y argot viral de internet muy popular entre los jóvenes de la Generación Alfa y la Generación Z en TikTok