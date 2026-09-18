Félix Salgado Macedonio (Graciela López Herrera)

Beatriz Mojica sabía desde un principio que Félix Salgado Macedonio, conocido como El Toro, era un actor irremplazable para lograr la unidad del oficialismo en Guerrero. Y no había de otra que pactarlo con claridad.

Así, la estrategia de no confrontación que siguió Mojica respecto a Félix rindió frutos. Hubo muchas ocasiones para criticar al guerrerense, pero Bety las dejó pasar. Con ello, quedó abierta la puerta para que explícitamente se acordara que no habrá Toro en la boleta y que, la casi segura administración a manos de la hoy coordinadora estatal, no vivirá conflictos sociales encabezados por el líder histórico de lopezobradorismo guerrerense.

Al final, el tiempo le dio la razón a Mojica.

Zacatecas en México

Un efecto carambola en la CDMX de la ya muy comentada designación de Verónica Díaz como coordinadora de la 4T en Zacatecas. La que ya es la designación más controvertida hasta ahora, ha movido las aguas para las filas morenistas en la céntrica Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

La demarcación que pretende retener, vía reelección, Alessandra Rojo de la Vega está más agitada que nunca. En las filas de Morena hay grupos, los mismos que se confrontaron internamente durante la elección de 2024, son los que hoy baten los tambores de guerra.

Ante la idea de que la influencia monrealista ha logrado un primer éxito al quedarse con lo que, en la práctica, es la candidatura a la gubernatura de Zacatecas, se pretende que la candidatura para la Cuauhtémoc pase por el mismo proceso.

Veremos si es así.

El Partido del Trabajo

El Verde ya tenía bien pensando que habría entidades donde no jugaría en conjunto con Morena para las elecciones 2027. De manera tardía, el Partido del Trabajo empieza a mirar esa carta como una posibilidad en varios puntos del país.

Hay estados donde los petistas no han hecho mucho para ocultar su molestia por la elección de personajes que, a su juicio, no eran la mejor opción como coordinador estatal para la defensa de la 4T.

Nuevamente Zacatecas aparece, aunque incluso Baja California está incluida en el malestar. No hay problema con la gobernadora, sino con las suspicacias respecto a que Adán Augusto gana con la designación en la entidad fronteriza.

¿Esta vez se podrá una ley de seguros médicos?

Nuevamente la agenda legislativa incluyó el tema de la regulación a los seguros médicos. Es la tercera vez, al menos, que el Congreso mexicano intenta entrar en un tema espinoso por lo complicado que es conciliar intereses de sectores económicamente relevantes y, simultáneamente, por lo difícil que es traducir esto en un esquema legislativo.

Los usuarios señalan que una cobertura inicialmente amplia termina convirtiéndose en mínima cuando se tiene una emergencia que conduce directamente al hospital. Los aseguradores aducen que las tarifas hospitalarias en estos casos imponen cargos porque realmente no están previstas en lo asegurado.

¿Y por qué esto que parece problema entre particulares debería preocuparnos a todos?

Pues resulta que los seguros médicos serían un buen camino para bajar la presión al sistema público de salud. Un segmento de la población, que hoy puede estar encontrando su única vía de atención en IMSS, ISSSTE o sistemas estatales, podría emigrar a seguros pagables. Este es el gran beneficio de legislar correctamente, aunque suele no verse porque el atorón continúa en la primera etapa del análisis.