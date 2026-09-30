Traición en Cuajimalpa

Miguel Ángel Salazar

En política, la memoria suele ser corta… pero los archivos no. Miguel Ángel Salazar comenzó a moverse otra vez en Cuajimalpa. Lo hizo con un video cuidadosamente producido en el que dice querer escuchar las voces ciudadanas y advierte que las cosas no van bien. El mensaje parece sencillo, pero detrás hay algo mucho más interesante: el posible rompimiento con el grupo político que durante años lo impulsó.

Salazar fue durante mucho tiempo uno de los hombres cercanos a Adrián Rubalcava. Formó parte de su estructura, trabajó con él y terminó gobernando Cuajimalpa. La cercanía fue tal que en 2015, cuando surgieron cuestionamientos por una casa en Malinalco adquirida por Salazar y su esposa, Rubalcava salió públicamente a defenderlo diciendo que su colaborador era “muy ahorrativo”.

Once años después, la relación parece atravesar otro momento. Fuentes consultadas para esta columna aseguran que Miguel Ángel Salazar explora buscar la candidatura de PAZ en Cuajimalpa rumbo a 2027. De concretarse, significaría romper con el llamado Grupo Dragón y tratar de construir una ruta propia.

La apuesta es arriesgada. Salazar tendría enfrente al actual alcalde, Carlos Orvañanos, a Morena buscando recuperar la demarcación y, además, tendría que demostrar que puede competir sin buena parte de la estructura política que durante años lo acompañó. La pregunta es sencilla: ¿realmente cree que puede solo?

Adrián Rubalcava tiene hoy suficientes problemas que atender. Desde el Metro encabeza trabajos de rehabilitación y recuperación de una red que sigue enfrentando rezagos y molestias para sus usuarios. Pero sería ingenuo pensar que, por estar ahora en el subsuelo, “El Dragón” dejó de mirar hacia el poniente.

Y todavía hay otro detalle. El video de Salazar está muy bien producido: buena iluminación, buena imagen y una residencia amplia, elegante y nada modesta como escenario. Recursos para cuidar el mensaje, evidentemente, hay. Quizá el problema no sea producir una buena campaña, sino convencer de que se puede borrar de un plumazo a quienes durante años ayudaron a construir su carrera política.

Porque cambiar de partido es relativamente sencillo. Romper con quienes te llevaron hasta ahí tiene otro nombre.

Por cierto:

1. RELEVO. Como ocurrió el pasado 22 de septiembre, cuando Mauricio Tabe y Andrés Atayde ofrecieron juntos una conferencia en el Congreso capitalino para presentar una iniciativa sobre obras de mitigación inmobiliaria, nos cuentan que habrá que acostumbrarse a verlos cada vez más seguido, porque en Acción Nacional ya comienzan los acomodos rumbo a 2027. Tabe tiene por delante la sucesión en Miguel Hidalgo, donde opciones no faltan: Gabriela Salido, América Rangel y César Garrido son algunos de los nombres que ya se mueven. Pero mientras define a quién dejará encaminado para defender la alcaldía, también tendrá que encontrar acomodo para él mismo y una de las posiciones que empieza a dibujarse es justamente la que hoy ocupa Atayde: la coordinación del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Así que habrá que leer con atención cada fotografía: en política, a veces las conferencias de prensa también sirven para ir anunciando, sin decirlo, los relevos que vienen.

2. AISLAMIENTO. En política, las ausencias también mandan mensajes, y una de las que más llamó la atención en la movilización de Claudia Sheinbaum fue la de Gabriela Jiménez Godoy, vicecoordinadora de Morena en San Lázaro, quien durante años presumió su cercanía con la presidenta y esta vez simplemente no apareció. Eso sí, en sus redes subió un video para hacer parecer que había estado en el Zócalo; el problema es que para armarlo habría reciclado imágenes de la concentración del año pasado. ¡Qué oso! Y quizá no sea casualidad: dentro del movimiento, Jiménez Godoy ya comenzó a darse cuenta de algo que cada vez resulta más evidente, son pocos los que quieren cargar con su cercanía, sobre todo cuando en Palacio Nacional tampoco parece ser precisamente bienvenida. Los señalamientos por su relación con Sergio Carmona, “El Rey del Huachicol”, le siguen pasando factura; al final, en política las cercanías también se contagian… pero nadie quiere contagiarse del rechazo.

Vivo la noticia, para contarle la historia

@juanmapregunta