Nombramiento en la UNAM

Joaquín Narro Lobo

Después del drama que significó el fallido examen a distancia para ingreso a licenciatura, el rector de la Universidad Nacional, Leonardo Lomelí, decidió nombrar coordinador de Administración y Servicios Escolares a Joaquín Narro Lobo.

Inicialmente, la única consecuencia de aquella pifia, corregida con los exámenes complementarios, fue la salida de Patricia Dávila Aranda de la Secretaría General, pero algo había quedado dañado y no sólo era el manejo administrativo.

Por lo anterior, la Comisión Técnica para la Revisión del Examen recomendó implementar un modelo de gobernanza a partir de una sola instancia responsable de los procesos de ingreso. Y esa la instancia que quedará a cargo de Narro Lobo.

Coahuila se luce en CDMX

La noche del martes, una convocatoria para dar a conocer el Rodeo Coahuila 2026 fue atendida por medios de comunicación, proveedores e interesados en general convocados a Polanco para tal efecto.

La sorpresa fue que realmente se instaló una pequeña parte de lo que será una villa del viejo oeste en este gran festival con el que, desde hace años, Coahuila se hermana con Texas.

El propio gobernador se hizo presente para promover el Rodeo Coahuila, con todo y sombrero, ya que su intención es comenzar a difundir este festejo a nivel nacional.

Como remate, el gobernador pudo exponer que el estado y su ciudad capital pueden visitarse sin temores, según constatan las cifras de INEGI, hechas públicas recientemente, y que indican que no hay otro lugar del país donde la gente se sienta más segura.

Legislausentes

Mala tarde tuvo Ricardo Monreal al notar que sus correligionarios atendían poco o nada al secretario de Hacienda en un importantísimo tema, el del Paquete Presupuestal 2027. No quedó allí el asunto, poco a poco, las curules se fueron vaciando al punto que Monreal estalló y habló abiertamente de descontar el día a quien, en la práctica, no hace su labor legislativa.

“Pasan lista y se van”, era la queja del zacatecano, “¿Para qué exigir que vengan (los funcionarios públicos) y nadie los escuche? ¡Algunos ya se fueron!”.

Remató diciendo que debe buscarse un mecanismo para que a los legisladores ausentes se les descuente el día.

En efecto, la comparecencia del Secretario de Hacienda, Édgar Amador, se convirtió en un páramo legislativo y el funcionario, en efecto, debió dirigir su mensaje a un sillerío vacío.

Los tres años de Delfina

Delfina Gómez supo tener paciencia cuando le faltaron 170 mil votos, nada en Edomex, en su primera intentona por hacerse de la gubernatura allá por el año 2017. Aún no ocurrió la gran oleada lopezobradorista del 2018, pero el desempeño en urnas de la maestra demostró que el Movimiento de Regeneración Nacional era una realidad temible para los partidos tradicionales.

Luego vino el triunfo y con él las dudas de algunos analistas sobre la capacidad de la nueva formación política para administrar y conducir al Estado de México.

Han pasado tres años de su gobierno y, en este momento, las crisis más severas se han resuelto en forma tal que apoya a la mandataria. La operación enjambre, por ejemplo, desarticuló redes en gobiernos municipales tomados prácticamente por la delincuencia.

La mitigación de la pobreza vía el aumento al salario mínimo y los programas sociales (donde Delfina debió mejorar esquemas muy amplios del último gobierno priista), así como la inyección de recursos en Ecatepec han mantenido al gobierno mexiquense con una estabilidad que pocos le hubiesen augurado.

Allí está gestándose algo de lo que más adelante tendremos que hablar.