Pepe Chedraui

Por más que diferentes sectores del morenismo trataron de tenderle un puente y lograr que colaborara con el gobierno estatal, Pepe Chedraui llega no muy bien posicionado a un fin de semana en el que se definirán muchas cosas para la capital del estado de Puebla.

El problema no linda en lo personal, sino en que el morenismo poblano ve un riesgo para la gobernabilidad del estado su eventual reelección como alcalde: En sus primeros tres años no se vieron resultados y bajó la aprobación de Morena en Puebla capital.

El alcalde decidió no coordinarse con el gobernador desde el inicio y los acercamientos auspiciados desde Palacio de Gobierno fueron seguidos de nuevos periodos en los que las obligaciones municipales eran sencillamente desatendidas.

Es decir, la reelección de Chedraui se mide en función de lo que le resta a la posibilidad de continuidad de la 4T en el estado.

La candidata

Y hay un gran basamento para que en la boleta por Puebla capital haya una figura nueva: la equidad de género. El cambio hacia una candidata puede generar un consenso bajo el lema “El ring guinda”, que es el que ha lanzado Gabriela ‘La Bonita’ Sánchez como parte de su intención de alcanzar la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Puebla capital en 2027.

En esta ciudad, Acción Nacional arrancaría de atrás, con un 18 por ciento de la intención de voto contra 35 por ciento de Morena. No es una ventaja despreciable, pero si superable si se da un mal candidato en el oficialismo.

La Bonita Sánchez es una deportista profesional originaria de Puebla que incursionó en el servicio público con éxito en la Secretaría de Deporte y Juventud donde dio prioridad a recuperar las condiciones ideales para el desarrollo de atletas poblanos y, paralelamente, liquidó una deuda superior a 27 millones de pesos con la CONADE.

Puebla pasó de 121 medallas en la Olimpiada Nacional a 157 en un año y se duplicaron los oros.

Y sí, Gabriela Sánchez no trae carga de negativos en su haber, como es el caso de Chedraui.

Inicia sucesión politécnica

Ahora sí va en serio, el Instituto Politécnico Nacional se avienta de cabeza a uno de esos procesos de sucesión que, a diferencia de la otra gran referencia, la UNAM, aquí no es de pendiente suave y prolongada. Es un final abrupto, de caída en bungy jumping hasta llegar a un nuevo ocupante de la Dirección General.

El IPN viene de meses que fueron difíciles y estos días de preludio a la designación no serán más fáciles. Nombres como los de Marco Antonio Sosa Palacios, Leoncio Martínez Castuera y Rolando de Jesús López Saldaña ya están en las redes.

Pero la gran ventaja institucional es que una vez que venga la designación habrá un rebote vertiginoso y todos los politécnicos regresarán a su puesto para seguir poniendo la técnica al servicio de la Patria.

Le llueve sobre mojado

Al alcalde Javier López Casarín, de la Álvaro Obregón, le llueve sobre mojado. Aún con la disputa en curso de la Plaza Distrito Pedregal en curso, la tragedia del bache ocurrida en otra zona de la ciudad fue motivo de que vecinos de la Álvaro Obregón reclamaran con más ahinco que las calles a cargo de la alcaldía son un verdadero peligro por lo descuidadas que están.

El problema es que la alcaldía asegura que se gastó 200 millones de pesos en trabajos destinados a mantener en buen estado la carpeta asfáltica.

¿Recuerda que este alcalde es el de los drones y el de la vigilancia a través de un satélite artificial que orbita justo arribita de la demarcación?

Pues bien, el chiste que surgió ya es que bien valdría la pena que, a pie y sin tanta tecnología, se dé una vuelta a ver el penoso estado de las calles.