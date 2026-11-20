Nueva era en las relaciones México-China Xi Jinping y Claudia Sheinbaum se reunieron este martes en Shenzhen para relanzar las relaciones entre los dos países (-/EFE)

En Shenzhen, una de las capitales tecnológicas del mundo, Claudia Sheinbaum planteó ante empresarios y dirigentes del Asia-Pacífico una aspiración que México lleva décadas intentando concretar: convertir nuestra capacidad manufacturera en desarrollo propio. La diferencia es que ahora esta discusión ocurre en medio de una disputa comercial entre Estados Unidos y China que puede modificar profundamente el lugar de nuestro país en la economía mundial.

México se encuentra entre las principales potencias exportadoras, pero buena parte de nuestro éxito industrial depende de tecnología, componentes y decisiones empresariales provenientes del extranjero. Fabricamos automóviles, computadoras, dispositivos médicos y equipos electrónicos que llegan a mercados internacionales, mientras una proporción importante del conocimiento incorporado en estos productos se desarrolla fuera de nuestras fronteras.

Tan solo en 2025, nuestras exportaciones superaron los 663 mil millones de dólares. Estados Unidos recibió aproximadamente el 83% de esas mercancías, mientras China representó apenas el 1.5% de nuestras ventas externas. Sin embargo, el país asiático suministró alrededor de una quinta parte de nuestras importaciones. Compramos a China mucho más de lo que conseguimos venderle, principalmente manufacturas, maquinaria, componentes electrónicos y bienes intermedios.

La relación revela algo más profundo que un desequilibrio comercial. Una parte de la industria mexicana necesita insumos chinos para producir mercancías destinadas al mercado estadounidense. Chihuahua, Baja California y otros estados manufactureros participan en cadenas de producción donde convergen capital estadounidense, tecnología asiática y trabajo mexicano. Por ello, cualquier modificación en las reglas comerciales entre Washington y Pekín termina repercutiendo en nuestras fábricas.

La presencia de Sheinbaum en Shenzhen tiene una importancia que rebasa el protocolo diplomático. La ciudad pasó de ser una zona económica especial establecida en 1980 a convertirse en un centro industrial donde operan empresas como Huawei, BYD y DJI. Su crecimiento responde a una política sostenida de inversión, infraestructura, formación de ingenieros y desarrollo tecnológico. China comprendió que ensamblar productos extranjeros podía ser una etapa del desarrollo industrial, pero difícilmente su destino definitivo.

México tiene antecedentes que permiten reconocer esa diferencia. En la industria automotriz hemos alcanzado una capacidad de producción cercana a cuatro millones de vehículos anuales, con plantas de algunas de las principales marcas internacionales. No obstante, buena parte de las plataformas tecnológicas, patentes y decisiones de diseño permanece en las matrices extranjeras. El caso de los semiconductores es todavía más ilustrativo: contamos con operaciones de diseño, manufactura electrónica y ensamble especializado, pero carecemos de una industria nacional de fabricación de chips avanzados comparable con las principales economías asiáticas.

Nuestras presidenta presentó el Plan México como instrumento para modificar gradualmente esa estructura. Su propuesta incluye fortalecer proveedores nacionales, ampliar la infraestructura ferroviaria, impulsar sectores estratégicos y vincular el desarrollo industrial con mejores condiciones laborales. La presidenta también defendió los resultados sociales de los últimos años, entre ellos la salida de más de 17 millones de personas de la pobreza y el incremento real del salario mínimo.

Esos avances ofrecen un argumento político importante, aunque la sostenibilidad del bienestar exige examinar la productividad. Los salarios pueden recuperar poder adquisitivo mediante decisiones gubernamentales, pero su crecimiento de largo plazo requiere empresas capaces de generar mayor valor, trabajadores especializados e inversiones que eleven la capacidad productiva. La política salarial y la política industrial necesitan encontrarse en ese punto.

Aquí aparece una de nuestras debilidades históricas. Durante años hemos formado ingenieros, investigadores y técnicos que frecuentemente terminan trabajando en proyectos tecnológicos concebidos en otros países. Instituciones como el IPN, la UNAM y el Tecnológico Nacional de México cuentan con capacidades que podrían incorporarse a proyectos industriales estratégicos. Para conseguirlo hacen falta financiamiento, investigación aplicada, laboratorios, compras públicas orientadas a la innovación y empresas nacionales dispuestas a invertir en desarrollo tecnológico.

La inversión china tampoco garantiza automáticamente ese resultado. Los registros de la Secretaría de Economía muestran que en 2024 el flujo de inversión extranjera directa procedente de China fue de aproximadamente 477 millones de dólares, de los cuales apenas 14 millones correspondieron a nuevas inversiones. La distancia entre el peso comercial de China y su inversión productiva registrada en México muestra cuánto falta para convertir el intercambio bilateral en proyectos industriales de largo plazo. Estas estadísticas, además, pueden subestimar inversiones canalizadas mediante empresas establecidas en terceros países.

La negociación deberá ser cuidadosa. México enfrenta la revisión del T-MEC y una política estadounidense cada vez más restrictiva respecto de los componentes, inversiones y tecnologías vinculados con China. Nuestra integración con Norteamérica constituye una ventaja económica considerable que sería imprudente comprometer. Al mismo tiempo, renunciar a oportunidades de cooperación científica e industrial con Asia reduciría nuestras posibilidades de diversificación.

La solución exige definir con precisión dónde queremos desarrollar capacidades propias. En el sector ferroviario, por ejemplo, el gobierno puede utilizar la expansión de trenes de pasajeros para impulsar ingeniería nacional, mantenimiento especializado y producción de componentes. En electromovilidad, el objetivo debería incluir baterías, sistemas electrónicos y proveedores mexicanos. En inteligencia artificial, el desafío comprende infraestructura de cómputo, formación de especialistas, desarrollo de aplicaciones y acceso a tecnología para las pequeñas y medianas empresas.

Cada proyecto requiere compromisos verificables de inversión, empleo, capacitación y contenido nacional. De poco serviría sustituir proveedores estadounidenses por chinos si las decisiones tecnológicas continúan tomándose fuera de México y nuestras empresas permanecen relegadas a las actividades de menor valor.

Durante su encuentro con Xi Jinping, Sheinbaum manifestó interés en ampliar la cooperación en ciencia, tecnología, energías limpias, salud y recursos hídricos. Son campos donde México enfrenta necesidades concretas y donde China ha desarrollado capacidades industriales importantes. La calidad de esa cooperación deberá evaluarse por los proyectos que se materialicen, las instituciones mexicanas que participen y el conocimiento que efectivamente se incorpore a nuestra economía.

Hay también una oportunidad diplomática. México presidirá APEC en 2028, circunstancia que permitirá dar continuidad a los compromisos planteados en Shenzhen y construir una agenda económica con los países del Pacífico. Dos años constituyen un plazo razonable para presentar avances medibles y distinguir entre acuerdos de intención e inversiones efectivamente realizadas.

La discusión sobre el futuro industrial mexicano merece escapar tanto del entusiasmo diplomático como de la confrontación ideológica entre potencias. Estados Unidos seguirá siendo nuestro principal mercado y China continuará desempeñando un papel relevante como proveedor tecnológico. Nuestra tarea consiste en aprovechar ambas relaciones para fortalecer una economía que necesita producir más conocimiento, incorporar empresas nacionales y distribuir mejor los beneficios de su actividad industrial.

México ya demostró que puede fabricar para el mundo. La siguiente prueba será demostrar que también puede desarrollar la tecnología con la que el mundo fabrica. Ese debería ser el verdadero resultado de Shenzhen.