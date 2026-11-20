Guadalupe Taddei Zavala

Nadie en el universo podrá negarnos a los mexicanos la enorme capacidad para perpetuar nuestros problemas en la infinita espiral de la contumacia.

En 1910, como consecuencia de la reiterada reelección presidencial y la inexistencia de reglas claras, firmes y cumplidas en materia electoral, se desató una “bola” en cuyo sangriento decurso, entre un golpe de Estado, ambiciones personales, caudillajes diversos; pillaje, bandolerismo guerrillero, asesinatos políticos y búsqueda de legalidad constitucional, murieron casi 900 mil personas, cifra espantosa si se toma en cuenta la escasa población de aquel tiempo (15 millones). Como si hoy en un conflicto murieran 15 o 16 millones.

Pero a los mexicanos eso de entender, comprender, aprender y corregir se nos niega. Hoy, después de más de un siglo, seguimos enfrascados en fallas electorales; trampas, fraudes contra y con la ley; simulaciones, corruptelas y politiquerías funestas.

Después de muchos experimentos, ires y venires, códigos, reglamentos, leyes e instituciones mudables entre lo federal y lo nacional; tribunales especializados hoy húmedos como papel mojado, apenas en 1990 logramos como resultado de las Reformas realizadas a la Constitución en esa materia, un Instituto Federal Electoral (IFE), para contar por primera vez con un sistema organizado imparcial y eficaz, que diera certeza, transparencia y legalidad a las elecciones en el país.

Y así ocurrió.

Pero apenas treinta años más tarde, esa institución se pudrió.

Los culpables de esa putrefacción --expresada en un abordaje de bucaneros y una posterior colonización corruptora-- son quienes más abogaron y más se beneficiaron, con su creación. Son los herederos de quienes pugnaron con pedreas, bloqueos, marchas; protestas secundadas por las buenas conciencias, toma de calles, plazas, avenidas y caminos-- contra un sistema de implacable control, al cual ahora sustituyen superlativamente en la ruta del autoritarismo generalizado.

Nos demos cuenta o no hemos transitado de “La sucesión presidencial” de Francisco Madero a la cínica corrupción de Morena y su entenada Guadalupe Taddei de quien ahora cínicamente niegan la adopción.

Los inacabados esfuerzos del régimen por desprenderse de su responsabilidad en el escándalo de corrupción con todo y ribetes de amores incomprensibles, no sirven para negar el hecho visible, probado y demostrado: durante su dominio político y sus métodos y sus personeros, el INE se corrompió “in extremis”, así lo quieran convertir en la metástasis de males anteriores.

Es decir, niegan haber contagiado el organismo; culpan de la enfermedad a males previos (como hacen las fraudulentas aseguradoras), y mienten. Su insistencia es tan grande como el descreimiento colectivo de sus débiles y pertinaces argumentos. Aquí y en China.

A mediados de la semana —en un despliegue cuya concurrencia hacía recordar aquella agrupación de los ex secretarios federales de Salud cuando la atención de la pandemia oscilaba entre la ineptitud de Andrés López y la burla de López Gatell, con el enorme número de muertes evitables si hubieran tenido un gramo de responsabilidad—, los ex presidentes del Consejo General del Instituto Electoral (Federal y Nacional), se presentaron para dar una nueva voz de alerta y de alarma.

En aquel tiempo, José Narro, Salomón Chertorivsky, Julio Frenk, Angel Córdova, Guillermo Soberón y Mercedes Juan, tuvieron también una positiva actitud civilizada y responsable, pero obviamente infructuosa.

En la política, a diferencia de otros escenarios, al menos ahora en México, las paredes son sordas y Morena y su gobierno nada escuchan excepto las loas y los panegíricos de sus beneficiarios o de ellos mismos en el monólogo feliz frente al espejo.

Sin embargo, esto le advirtieron a la H. Cámara de Diputados:

“La crisis generada por los testimonios y las evidencias de corrupción en las que aparecieron directamente involucrados los más altos directivos del Instituto Nacional Electoral y sus socios, ha tocado a ese organismo en el centro de su función y de su razón de ser: la credibilidad y la confianza.

“La situación se agrava pues el proceso electoral del cual el INE es responsable ha comenzado. Por eso creemos que no hay nada más urgente para la República y para la vida democrática de México que rescatar, recuperar y reconstruir esa credibilidad, condición básica de la legalidad y legitimidad de los comicios por venir.

“Por eso queremos hacer un enérgico llamado al Poder Legislativo, responsable de la selección de la próxima presidenta del INE, para que asuma el proceso de su nombramiento cuanto antes y lo desarrolle con estricto apego a la letra y al espíritu de la Constitución. Que prevalezcan los criterios de conocimiento, capacidad, competencia y --sobre todo-- confianza en todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso.

“El diálogo y el acuerdo son, en estas circunstancias, más importantes que nunca para recuperar la credibilidad de una institución tan seriamente vulnerada. Por eso son necesarias una serie de medidas de consenso que incluye una reconformación del propio Consejo General.

“Por el bien del proceso electoral en marcha, deseamos que prevalezca la responsabilidad política, la estricta legalidad y la disposición a un nombramiento de una presidenta de consenso. Nada sería más sano para las elecciones, para el gobierno, para los partidos y para la confianza pública de toda la Nación”.

Todo esto lo afirman y lo firman, José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdez Zurita y Lorenzo Córdova. Su texto lo secundan 18 ex consejeros electorales. La señora Taddei fue la única ex presidenta ausente, quien sabe por qué.

Sin embargo, y lejos del ánimo de criticar tan plausible y enérgico llamamiento es necesario decirlo claramente: ¿Cómo se les pide a los colonizadores una conducta distinta? ¿Cómo si Morena dotó a Taddei de superpoderes –origen de esta escandalosa capacidad corruptora--, se le pide ahora a su artificial y aplastante mayoría un comportamiento como de parlamento noruego, civilizado, cívico y políticamente responsable?

Le cuento un cuento de corsarios.

“…Una quincena de piratas, encaramándose por el cordaje del prao, cayó sobre la cubierta del junco en ayuda de su capitán, en tanto que la nave de Giro-Batol, en ese momento, lanzaba los grampines de abordaje y su gente caía sobre el buque del rajá por la amura de estribor.

—¡Ríndanse! —intimó Sandokán a la tripulación del junco. Al ver la nave invadida por todas partes y comprendiendo que la resistencia era ya inútil, una veintena de hombres arrojó las armas sobre la cubierta”

Pedirle hoy a Morena cumplimiento del espíritu y la letra de las leyes ya bocabajeadas, equivale a pedirle al Tigre de la Malasia, el comportamiento de un seminarista, tras ganar la batalla a sangre y fuego; devolverle el buque al rajá y cesar en su vida de pirata. No lo habría hecho. Estos tampoco.

Cuando vi a esta cuarteta de caballeros comportarse como tales; explicar los riesgos de socavar la democracia electoral, defender las instituciones y demás, me vino a la cabeza otro un viejo cuento:

Un hombre camina por la nocturna calle oscura. Brinca un asaltante de entre la penumbra. Pistola en mano lo amaga y lo roba. Le quita todo.

--Caballero, le dice el hombre ultrajado y despojado.

--¿Se da usted cuenta de que no me ha mostrado su licencia de portación de armas y de acuerdo con el apreciable calibre esa es una pistola de uso militar exclusivo y esto es un acto enteramente ilegal y transgresor del orden público, la propiedad privada, la decencia y el decoro; conducta absolutamente impropia de un hombre de buena voluntad y…”

El asaltante le pega un tiro.

La verdadera razón de todo este desparpajo vindicativo no estriba desde Morena únicamente en la defensa de sus criaturas y sus creaciones. La razón de fondo es castigar el desafío de los años anteriores cuando las calles se poblaban de mexicanos --ahora ausentes-- para exigirle al entonces presidente Andrés López que cesara en la colonización del INE y la correspondiente destrucción del Tribunal Electoral.

Hoy se hurga en el pasado para punir la osadía de haberlo desafiado con las marchas rosas. Es otro arranque de patología política sobre una ciudadanía callada y silenciosa.