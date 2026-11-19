¡Por supuesto que era indispensable contar en México con una ley general en materia de bienestar, cuidado y protección para los

animales! Y vaya si estaré convencida de ello, que sin incluir al presente proyecto estuve integrada a otros múltiples intentos desde el año 2000. Todos ninguneados aún habiendo sido presentados en dobles versiones: con y sin los temas toros, gallos y desde luego charrería, punto este último que ni pensarlo. En fin, que seguramente no era su tiempo como si lo fue para esta última versión que ayer libró su última batalla habiendo sido votada por mayoría estrepitosa en ambas Cámaras pese al utilitarismo descarado que remarca y sin omitir insistentemente de mi parte, que nunca terminaré por entender a ese activismo que la promovió tan intensamente cuando contenía una reforma a la Ley General de Vida Silvestre por la cual quedó borrado el CAPÍTULO TRATO DIGNO Y RESPETUOSO que a generaciones pasadas nos costó mucho lograr que se implementara a pesar de nunca haber sido reglamentado. Esta vez la agenda del activismo mostró ceguera con tal de obtener cada organización lo suyo y, como así, fue celebrado en grande que el documento haya pasado tal cual, como era de esperarse, al estar reconocida como propuesta presidencial. Ta´güeno; allá se lo haigan al haber aceptado un retroceso contrario totalmente al principio de progresividad que tanto abanderan.

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En otro tema… vuelve a tomar intensos aires la delicada condición física y aparentemente mental de la elefante ELY, alojada en las instalaciones del Zoológico San Juan de Aragón-CdMx. De conformidad a videos y comunicados propios -desde luego derivados de especialistas consultados- la Directora de la organización Abriendo Jaulas & Abriendo Mentesque por aaaaaños ha llevado marcaje especial sobre la criatura, informa que ELY presenta cada día mayor deterioro en su deambular, piel y ahora de pilón se le mira ascitis, signo francamente alarmante por lo que pudiera estar indicando, pero sea como sea, es evidente que su dolor y molestias han ido en aumento, desconociéndose cuál está siendo su atención médico-veterinaria puesto que hay un procedimiento abierto por el que queda obligada la reserva de tal información, dado lo cual su estado se presta a especulaciones, algunas bien encaminadas. Doña Diana Valencia, cabeza de la organización referida, había estado luchando denodadamente porque se autorizara el traslado de ELY a un santuario ubicado en Brasil, peeeero, ahora su petición ha cambiado radicalmente y se concreta a ofrecer, sin costo alguno para el GCDMX, la asistencia de especialistas que por supuesto estarían en la mejor disposición de discutir humildemente este caso con los responsables de la salud de tan querida elefante sobre la que particularmente me mueven y conmueven las letras compartidas desde su Argentina por el Equipo Judicial Sandra, recordándonos que reconocer a los demás animales como sujetos de derecho implica dejar de tratarlos como objetos a disposición de los seres humanos. Significa que sus vidas, sus intereses y sus necesidades tienen relevancia jurídica y ser considerados en las decisiones que los afectan. No alcanza con reconocer derechos en una sentencia. El desafío es transformar las practicas que producen sufrimiento y subordinación. Siendo así, permítase por caridad de Dios que expertos fuera del entorno; esto es, sin conflicto de interés y con especialidad y vasta experiencia en elefantes bajo estado crítico, puedan entablar una discusión médica al mayor nivel para analizar cómo poder sacar adelante a ELY o por lo menos mitigarle el dolor que evidentemente presenta, resolviendo de inicio la causa de ese líquido ventral que en lo personal me preocupa mucho y quizás tanto o más como sus patas y piel. El movimiento de sus extremidades habla de una molestia significativa, pero aún así se reporta oficialmente que “su estado de salud es satisfactorio”. Me pregunto entonces cómo puede ser eso y que a la vez la paquidermo presente aparente acumulación de líquido abdominal que bien pudiera tratarse de algo sin mayúscula importancia como producto de su disminución de peso, que también sería observable, pero igualmente pudiera ser que se trate de un edema ventral o de un posible absceso en la parte inferior de la región abdominal. Sin embargo y lo que sea, son signos que pueden alertar sobre una falla orgánica subyacente como bien pudiera ser algún problema cardiaco, renal o hepático o expresar un proceso inflamatorio de gravedad. El documento que recoge el reporte del Global Sanctuary for Elephantsdestaca asimismo “sobrecrecimiento de las almohadillas plantares en las cuatro extremidades, destacando su pata superior derecha con extensión aproximada a la región del carpo”, lo que seguramente está afectando su movilidad a causa de una presumible desalineación articular e inflamación aguda con mayor notoriedad en la extremidad ya descrita, sin que por ello se minimicen los signos de su pata trasera izquierda que arrastra y sostiene de pena. Incluso posiblemente a ello se deba su negativa a socializar con sus congéneres ANNIE y GIPSY, ante quienes se muestra cautelosa. Por otra parte y debido al grosor de la piel paquiderma y de que la cavidad abdominal de los elefantes es de gran volumen, no bastaría una revisión visual y menos a distancia para determinar o acercarse a una confirmación para saber si esa ascitis (líquido libre dentro del abdomen) o edema ventral (liquido atrapado bajo la piel) son de cuidado.Tendrían que seguirse una serie de protocolos escalonados que incluyeran, por citar algunos, una ecografía transcutánea y transrectal, según entendí, requiriéndose para ello potentes equipos portátiles de ultrasonido que permitan escanear la pared abdominal baja y los órganos internos y poder determinar si el líquido flota libremente entre ellos o si está acumulándose en el tejido subcutáneo. Al igual, según fui orientada, requeriría de una abdominocentesis guiada, asimismo ecográficamente, para extraerle una muestra y saber si se trata de un trasudado por fallo cardiaco, renal, hepático o por falta de proteínas o de un exudado por infección grave. Al tiempo deberán realizársele pruebas básicas que permitan conocer sus niveles de albúmina, enzimas hepáticas y marcadores renales, entre otros puntos de valor y que a lo mejor ya se le tienen corridas y actualizadas. No se omite tampoco la necesidad de realizarle ecografía para descartar que la retención de líquido no provenga de un edema pulmonar o de una insuficiencia cardiaca congestiva. De igual forma tiene que tomarse en cuenta que las almohadillas plantares de los elefantes no solamente amortiguan su peso sino que operan cual bombas circulatorias, por lo que a cada paso se da la compresión y expansión impulsando sangre venosa y liquido linfático de retorno al corazón. No sobra señalar que ese sobrecrecimiento obedece a tener deficiente servicio de podología y a su deambular y permanencia constante sobre superficies duras lo que al causarle molestia o franco dolor obliga a ELY a permanecer quieta por muchas horas dejando de funcionar adecuadamente esa bomba provocando estancamiento de los líquidos que terminan bajando por gravedad, lo que parece que pasa en su abdomen. Por otra parte, las infecciones que pudiera estar presentando en patas están haciendo que consuma su reserva de proteínas reduciendo la presión oncótica y con ello facilitando que el líquido se filtre fuera de los vasos sanguíneos reduciendo a su vez la irrigación sanguínea en la piel del abdomen, pudiendo llegar a provocar úlceras o necrosis superficial. Existe también la posibilidad de que al mismo tenor se le trate con fórmulas magistrales a base de terapias cannabinoides (CBD o THC) probadas ya en elefante asiático y otra fauna, a objeto de tratar de mitigarle su molestia al aumentar la actividad de osteoclastos y osteoblastos y cuyo beneficio, además, podría abonar a los analgésicos y desinflamatorios que se le estén suministrando. Se trataría de una receta diseñada individualmente con base a su talla, peso y problema de salud, y aunque hay más para ofrecer, espacio para seguir con el texto ya no. Sin mayor juicio, sólo espero que se entienda el propósito que me movió a escribir esto.

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