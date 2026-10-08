Oveja negra, pero con conciencia

Olga Sánchez Cordero (Mario Jasso)

Olga Sánchez Cordero se ha convertido en la ovejita negra de la bancada de Morena en San Lázaro. Ayer tuvo ocasión de demostrarlo nuevamente cuando votó en abstención respecto a la Ley de Derechos de Autor que la mayoría recibió la instrucción de aprobar.

Sánchez Cordero, a diferencia de sus correligionarios, se dio tiempo de leer el proyecto e indicó que no podía votarlo a favor porque derivará en una norma muy abierta que dejará a la discrecionalidad gran parte del accionar de la autoridad administrativa sancionadora.

La ministra en retiro, convertida en la ovejita negra de su grupo parlamentario, indicó que ella siempre vota a conciencia, no levantando el dedo cuando se lo indican.

Respaldo a los policías

La infame agresión, videograbada, de delincuentes contra dos elementos policiales en el Centro Histórico sólo puede ser respondida con severidad y procesamiento ejemplar de los responsables (ya detenidos). La posible vinculación con una legisladora oficialista sólo agrava más la situación.

La propia grabación muestra del lado de quién está la ciudadanía. Los transeúntes acuden a auxiliar a los uniformados y gritan al cobarde grupo de agresores para que dejen de patear a los uniformados (uno de ellos ya sufría convulsiones por los golpes).

Todos quienes caminan por el centro saben y ubican bien a estos grupos que ejercen el poder efectivo en las calles. Ningún ciudadano los ve con buenos ojos, ¿Es tan difícil de entender para quienes suponen que los líderes políticos de estos truhanes en verdad dejan algo al partido?

Recuperación del corredor azul

Lo que el PAN pueda hacer para que se reconstruya el corredor azul en el Estado de México pasará por Enrique Vargas del Villar, el senador y vicecoordinador de su bancada que es, hoy, el mayor interlocutor político de peso para hablar del panismo estatal.

Vargas tiene un primer dilema frente a sí, luego de que es evidente que Iván Rodríguez, ex tesorero de Naucalpan, está recorriendo el municipio para respaldar su aspiración a la candidatura local. El problema es que Rodríguez fue inhabilitado en su momento, ganó en diversas instancias de apelación, pero frente a él hay otros panistas que se consideran con mayores méritos y menos vulnerables a los ataques durante una campaña electoral.

El PAN y su líder regional tiene en esto un primer escalón para recuperar la confianza ciudadana que no les favoreció en 2024.

Reducción de pobreza y urnas

En Brasil, Lula intenta cambiar de estrategia para revertir la delantera de Bolsonaro, algo que, en primera instancia, parece difícil de lograr. El viejo líder de la izquierda brasileña llevó consigo todo lo que tenía a su favor, la disminución de la pobreza a través del aumento del salario mínimo y de la propagación de apoyos directos (transferencia directa de recursos a la población). Y aún así, perdió.

Fue Pepe Fonseca quien retomó la portada de Crónica del martes pasado para aludir a estas circunstancias y preguntar hasta donde puede trasladarse la situación brasileña a nuestro país, aunque muy probablemente no en el corto plazo.

La pregunta resulta interesante, porque encierra los límites electorales que podría tener un gobierno que ha resultado innegablemente exitoso en sacar de la pobreza a millones de personas.

La revisión fortalece, no desacredita

Algunos quisieron ver un revés para el INE en la resolución sobre las boletas planchadas. La realidad es mucho menos estridente. La Sala Superior no anuló el modelo de cómputos ni cuestionó las facultades del Instituto para regular las incidencias en los escrutinios; únicamente realizó un ajuste puntual sobre la consecuencia jurídica que debe darse a un supuesto.

De hecho, el INE ya había previsto un procedimiento para identificar, separar y documentar estas boletas.

El Tribunal simplemente precisó cuál debe ser su tratamiento definitivo.