El pintor que no pintó

La alcaldesa Lourdes Paz presentó su primer informe con aumentos históricos en seguridad, ampliación de servicios urbanos y más de 400 mil habitantes beneficiados con programas sociales.

La alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz, está metida en una controversia que va más allá de una infracción electoral. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México acreditó que mantuvo propaganda de su primer informe de gobierno fuera del plazo permitido. Pero lo que más llama la atención no es la barda que nunca se borró, sino la explicación que presentó para justificar quién había realizado las pintas. Una versión que terminó involucrando a un hombre de 87 años, en silla de ruedas, que negó haber hecho los trabajos.

El asunto comenzó con propaganda de su primer informe de gobierno. La publicidad debía retirarse el 12 de diciembre de 2025, pero el Instituto Electoral encontró una barda con su nombre todavía visible el 25 de mayo de este año. Fueron 164 días fuera del plazo legal. El tribunal acreditó la infracción y dio vista al Congreso capitalino para determinar la sanción correspondiente.

Pero lo verdaderamente interesante está en la defensa de la alcaldesa. Lourdes Paz aseguró que había pagado las pintas con dinero propio y señaló como responsable de los trabajos a Remigio Jiménez González, supuestamente recomendado por su chofer. El problema apareció cuando las autoridades buscaron al pintor. Remigio negó haber realizado los trabajos y aseguró que ni siquiera conoce a la alcaldesa. Además, explicó que tiene 87 años y lleva cinco utilizando una silla de ruedas.

Por si fuera poco, el chofer declaró que tampoco conocía personalmente al supuesto pintor, aunque dijo haberlo visto trabajando. La alcaldesa presentó una nota de remisión por 3 mil 500 pesos correspondiente a diez bardas, sin fecha y sin contrato que respaldara las condiciones del servicio. Un documento que deja más preguntas que respuestas.

Aclaremos algo: el tribunal no acreditó promoción personalizada ni uso indebido de recursos públicos. Sin embargo, sí determinó que Lourdes Paz incumplió las reglas electorales. Y eso ocurre mientras la alcaldesa busca mantenerse al frente de Iztacalco rumbo a 2027.

La pregunta ya no es solamente por qué no borraron aquella propaganda, sino quién hizo realmente las pintas, quién recibió el dinero y por qué se señaló a una persona que niega cualquier participación. Lourdes Paz tiene mucho que explicar. Porque una cosa es olvidarse de borrar una barda y otra muy distinta es no poder aclarar quién la pintó.

Por cierto:

1. FRACTURA. En Naucalpan, los panistas parecen más interesados en destruirse entre ellos que en recuperar el gobierno municipal. La disputa rumbo a 2027 comienza a tomar forma entre Rubén Arenzana, mejor conocido como “Ru Abogado”, identificado con el grupo del senador Enrique Vargas, e Iván Arturo Rodríguez Rivera, quien representa una corriente contraria. Y los golpes ya comenzaron. Algunos actores panistas han utilizado una inhabilitación de 20 años contra Rodríguez Rivera para cuestionarlo, aunque una sentencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, emitida en diciembre de 2025, dejó sin efecto esa sanción y una multa de más de 53 millones de pesos. Mientras unos buscan desacreditarlo, él tiene que salir a defenderse con documentos en mano. Me informan que la interna entre ambos perfiles será de pronóstico reservado, pero hay algo que desde ahora queda claro: frente al gobierno morenista de Isaac Montoya, el PAN parece empeñado en hacerle el trabajo a su adversario. En lugar de construir unidad para recuperar Naucalpan, sus propios aspirantes se están encargando de destruirse entre ellos.

2. MÚSCULO. Más allá de las movilizaciones de trabajadores del IMSS que han acaparado la atención en la Ciudad de México, el fin de semana hubo otra movilización que no pasó desapercibida, pero esta vez de carácter político. En Tlalpan, más de cinco mil personas provenientes de 35 organizaciones sociales, sindicales, campesinas, comerciales y de vivienda se reunieron para respaldar a la alcaldesa Gaby Osorio. Entre los asistentes estuvieron integrantes de la Sección 10 del SNTE, comerciantes, productores y liderazgos comunitarios. Y aunque el encuentro se presentó como una muestra de apoyo a su administración, el momento no es menor: Morena está en pleno proceso de definición de sus cuadros rumbo a 2027. En Tlalpan, Gaby Osorio ya está mostrando capacidad de convocatoria y músculo territorial. La contienda todavía no llega a las urnas, pero las demostraciones de fuerza ya comenzaron.

Vivo la noticia, para contarle la historia

@juanmapregunta