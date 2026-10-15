Acuerdo Ciudad-Federación-UNAM

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, encabezó la Ceremonia de Apertura del Ciclo Escolar 2027 (Especial)

Hace exactamente una semana, apareció una foto del rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, con Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad y con Rosaura Ruiz, secretaria federal de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. No se dijo en ese momento, pero unos segundos antes de que esa fotografía fuera tomada, se había acordado que la Máxima Casa de Estudios expandiría su oferta educativa como no lo hacía desde hace 55 años.

Los temas cruciales, como contar con el espacio físico donde se abrirá este nuevo campus, el sustento presupuestal y docente, eran los temas a resolver y fueron allanados allí. No queda sino una ligera duda respecto a la elección entre dos terrenos que cumplen las condiciones ideales para iniciar la construcción. El rector tiene uno preferido, no en los límites territoriales de Iztapalapa, pero que cumple perfectamente la misión de gravitar sobre esa populosa alcaldía, así que podemos suponer que este será el electo.

Las nuevas instalaciones tendrán el esquema de Escuela Nacional de Estudios Superiores, a imagen y semejanza de aquellas que le han permitido la presencia de la UNAM en diferentes entidades federativas.

Es un anuncio que impacta en el sector educativo, el pilar sobre el que se construye el futuro del país.

Juárez huidizo

Benito Juárez y sus máximas todos las conocemos, pero ha veces el destino nos juega una mala pasada.

Durante la comparecencia ante el pleno del Senado de Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Murat, quien fue gobernador de Oaxaca en tiempos del PRI, recurrió a la máxima juarista para respaldar los principios que, sostuvo, deben orientar la actuación de México en el ámbito internacional.

Sin embargo, al pronunciar la frase, Murat repitió y desordenó parte de la frase. Incluso tuvo que voltear al muro del senado donde está inscrito esa célebre frase que utilizan mucho los morenistas para poder parafrasearla

Lorenia Valles

La coordinadora de la 4T en Sonora, Lorenia Valles, estuvo muy activa este miércoles cabildeando con los partidos aliados de Morena para evitar que le suceda lo que ya es un hecho en Nuevo León, es decir, que quienes terminaron insatisfechos con el proceso de elección al cargo que hoy ocupa, pongan en duda que ella es la virtual candidata a la gubernatura.

La sonorense ha optado por ser muy proactiva y pedir abiertamente el apoyo de los aliados y de quienes son líderes morenistas en la entidad.

Una respuesta interesante que Valles escuchó -y que no se restringe al caso de Sonora- es que la figura de Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena será vital para que su ganada coordinación estatal no pierda peso y termine siendo cuestionada como ya ocurrió con Clara Luz en Nuevo León.

La mejor gobernante

Los elogios cobran dimensión según el escenario en el que se pronuncian. Esta semana, durante la glosa del informe del Poder Ejecutivo del Estado de México, Horacio Duarte afirmó abiertamente que la maestra Delfina Gómez es “la mejor gobernante que ha tenido el Estado de México y la mejor que tendrá en mucho tiempo”.

Más allá de la frase, el mensaje tuvo una lectura política clara. Tras casi un siglo de gobiernos del mismo grupo, el Estado de México vive una etapa distinta en la conducción política. Cuando inicio su sexenio, difícilmente alguien hubiese augurado un mandato de camino tan terso como se ha logrado en el territorio mexiquense. La seguridad pública, la gran duda, se convirtió en ejemplo nacional al lanzarse desde esta entidad el modelo enjambre de ataque al narco.

La alabanza de Duarte a Delfina estuvo acompañada de cifras que permiten dimensionar los resultados en otros rubros: Tres años sin contratar nueva deuda, primer lugar nacional en generación de empleo formal, reducción de la pobreza, así como una inversión superior a 19 mil 800 millones de pesos en obras públicas.

Semana agitada e impuestos aprobados

Una semana con manifestaciones, huracanes y crisis de abasto de agua ha dejado poco espacio para destacar la aprobación a las reformas del Impuesto Sobre la Renta en el Congreso de la Unión.

El ISR constituye uno de las fuentes de ingresos fiscales más relevantes y viene cayendo durante el presente año.

Hacienda propuso endurecer algunos rubros que atañen a exenciones fiscales, con lo que pretende recuperar el nivel de recaudación que tuvo en 2025.

Un tema a veces árido a ojos de muchos, pero que merece análisis más profundos.