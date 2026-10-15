Los motivos del lobo

Crimen Organizado

Seguramente las motivaciones y las complicaciones son diferentes, pero las explicaciones, justificaciones, consideraciones y finalmente liberaciones (temporales o no), son idénticas: se suelta a un criminal recién aprehendido, pese a todo, para no causar más violencia civil. No importa si el apoyo al fugaz reo proviene de la misma sociedad civil en una u otra proporción.

La tesis del daño menor impera y domina; no por clemencia ni mucho menos complicidad protectora desde el poder Ejecutivo como se pudo sospechar con demasiados elementos de sustento en el caso de celebérrimo “culiacanazo”.

Como todos sabemos hace un par de días en Totolapan, Morelos, “El güero del gym” (o “El güero sensual”), alias de José David Vergara, cabeza del grupo “Pueblos Unidos”, filial de “La empresa”, fue detenido tras un rastreo en Totolapan y poblaciones vecinas.

Esos grupos criminales actúan en Yecapixtla, Atlatlahuacan, Tlayacapan y Oaxtepec, principalmente y tienen nexos con el Cártel del Pacífico y tras la aprehensión de Vergara secuestraron a tres colaboradores de la Fiscalía Oriente del estado a quienes liberaron a cambio del escape del detenido, presionados, además, por bloqueos y cierres camineros.

Los medios relatan:

“...Sin embargo, el grupo criminal activó una serie de narco-bloqueos en los municipios Yecapixtla, Atlatlahucan, Tlayacapan y Oaxtepec.

“Tras varias horas de enfrentamiento y de que los delincuentes amenazaron con matar a los agentes estatales retenidos si no liberaban a “El Güero del Gym”, éste fue entregado y le permitieron escapar sobre las 19:30 horas”.

El análisis informativo (de algún modo se le debe decir) , aún con sus zonas oscuras, fue brindado durante la “mañanera” de ayer.

La presidenta (con A), aseguró que fueron autoridades del gobierno de Morelos quienes la tarde del lunes tomaron la decisión de liberar a un presunto líder criminal, con el objetivo de evitar una confrontación en dónde se pusiera en riesgo mayor a la sociedad civil... estamos esperando el informe del estado de Morelos... lo que se vio fue la quema de vehículos, pero no representa necesariamente una gran base social de apoyo...”.

Aquí hay varias preguntas y un ejercicio de memoria.

Cuando Andrés López decidió personalmente soltar a Guzmán en medio de la balacera, los bloqueos y los incendios en Culiacán, también se argumentó la protección de los ciudadanos ajenos al conflicto, víctimas en muchos casos del fuego cruzado de alta intensidad.

Sin embargo (no se puede olvidar la causa del operativo de captura del “Ratón”: entregarlo a los Estados Unidos en cumplimiento de una solicitud de extradición, como la de Rocha Moya, por cierto). Cuando ya no fue posible evadir la presión americana se le capturó nuevamente y con un mayor saldo de víctimas que en la fallida ocasión precedente, pero sin la piadosa preocupación por la seguridad colateral de la vez anterior.

En este caso, la diferencia estriba en las dimensiones. No son iguales Culiacán y Totolapan, pero esencialmente la actitud y respuesta oficiales son la misma cosa. O el mismo pretexto.

También en ese sentido, es digno de análisis el discurso de Omar García Harfush quien asume la paternidad política de los hechos (por eso habla en el Palacio Nacional), mientras se dice por otra parte que fue asunto sólo de la policía del Estado.

“...El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch (Quadratín), advirtió firmemente que la persona detenida y posteriormente liberada en Totolapan no quedará impune, por lo que las fuerzas de seguridad operarán para ponerla tras las rejas en los próximos días.

El secretario García explicó que la medida del Gobierno de Morelos respondió exclusivamente a la necesidad de evitar un enfrentamiento armado con grupos de pobladores que salieron a las calles a protestar, lo cual ponía en riesgo la vida de civiles e inocentes.

“Esto no significa que este sujeto vaya a quedar impune, lo vamos a detener”, afirmó categóricamente”. el titular de la SSPC ante los medios de comunicación.

De todas maneras, aquí hay un cabo suelto: si la señora presidenta, (con A), admite como necesaria la liberación de “El Güero sensual” porque de esa manera se evitaron bajas entre los inocentes o al menos no involucrados en la resistencia armada e incendiaria, ¿cuál es la necesidad de exigirle al gobierno de Morelos una tardía explicación?

Si se lo preguntan a la fiscalía, a la policía estatal o a la gobernadora de Morelos, podrá contestar lo mismo con toda frialdad:

--Pues como usted misma ha dicho, señora, se trataba de cuidar víctimas inocentes, “evitar una confrontación en dónde se ponga (pusiera) en riesgo a la sociedad civil...”

Si esto se admite, no tiene caso exigirle explicaciones al gobierno estatal. Ya le han dado al mismo tiempo la pregunta y la respuesta:

--“Son decisiones que se toman para salvar vidas”.

--Dígame usted de qué color era el caballo blanco de Napoleón.

De todas formas, se ha dicho:

“... los elementos de la policía estatal no realizaban una misión coordinada para capturar al individuo en cuestión, sino que apoyaban al Ministerio Público en la restitución de inmuebles.

“Fue durante esas labores operativas que los uniformados detectaron al sujeto cometiendo un delito en flagrancia. Ante la falta de unidades del Gabinete de Seguridad federal, los policías realizaron la aprehensión de forma inmediata con los recursos que tenían disponibles.

“Sin embargo, el número de efectivos desplegados en la zona resultó completamente insuficiente cuando decenas de habitantes locales se concentraron rápidamente para exigir y presionar por la liberación del presunto delincuente”.

Cuando llegó el VII de Caballería (ahora se conoce la muerte de cuatro elementos de la Guardia Nacional en el operativo sin coordinación), ya los comanches se habían largado entre la humareda de las carretas, por eso OGH dijo ayer:

“...en este caso no detuvimos a nadie de la población civil, detuvimos a los funcionarios involucrados (¿en la violencia, en la liberación o en el delito?): el director de la policía, otros policías municipales, el propio presidente municipal.

“No es que se vaya contra la población civil.

“Obviamente, si una persona agrede a algún oficial o lo lastima, pues eso ya es un delito, y ahí se le detiene en flagrancia... las organizaciones criminales, casi todas son iguales, y todas se dedican a extorsión, robo de vehículo, homicidio, venta de droga, etcétera”.

Datos de “México Evalúa” afirman:

“El estado (Morelos) figura entre los más golpeados por la violencia letal y ataques contra fuerzas de seguridad. En 2025, Morelos registró una de las tasas más altas de violencia homicida del país, con 53 víctimas por cada 10 mil habitantes.

BRINDIS

Entre los personajes adversos (político-histórico-culturales y hasta gramaticales) peor vistos por la 4.T-2.P, está indudablemente Isabel Díaz Ayuso, la alcaldesa madrileña quien se niega a los perdones por la conquista y para colmo escribe Méjico con “J”, y piensa y actúa a contrapelo de las obsesiones indigenistas del Humanismo Mexicano.

Pues precisamente en la corrida del Día de la Hispanidad en la Plaza de las Ventas, con cartel postinero, como se decía antes, el matador mexicano de toros, Héctor Gutiérrez le ha brindado a ella la muerte de uno de sus toros.

Cuando regrese aquí le caerá el chauixtle.

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