César Jáuregui renuncia como fiscal de Chihuahua tras polémica por caso de agentes de la CIA

La detención del ex fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, por el delito de traición a la patria trasciende la simple sanción de un yerro procedimental; constituye un acto de defensa frente a las pretensiones de subordinación ante intereses geopolíticos, que se ilustra con el reconocimiento del vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal respecto a la presencia de agencias extranjeras en la Torre Centinela de Ciudad Juárez.

En una situación sin precedentes nacionales, el gobierno de Chihuahua, encabezado por Maru Campos acordó la presencia de la DEA y la CIA en su sistema de videovigilancia estatal.

Desde una perspectiva estrictamente conceptual, la seguridad nacional se fundamenta en la preservación del orden constitucional, la integridad territorial y la autonomía en la toma de decisiones estratégicas. En contraste, la seguridad local se orienta a la pacificación inmediata, la prevención del delito y la protección cotidiana de las comunidades.

La postura del Estado mexicano, delineada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, define una frontera infranqueable: la cooperación binacional legítima demanda simetría, transparencia y sumisión irrestricta al monopolio de la fuerza del orden federal.

Cuando un gobierno estatal permite operaciones encubiertas de agencias de inteligencia extranjeras —como ocurrió en el operativo de abril donde en un accidente fallecieron cuatro personas, entre ellas dos agentes de la CIA— bajo el pretexto de combatir el crimen organizado en su territorio, fractura el principio fundacional del Estado unitario.

La densidad de esta problemática nacional radica en el despliegue de la infraestructura tecnológica fronteriza, cuyo epicentro operativo habita en la Torre Centinela de Ciudad Juárez. Desde ahí, el Centro de Comando, Cómputo, Control, Coordinación, Contacto Ciudadano, Calidad e Inteligencia Artificial (C7-iA) procesa las señales de casi 3 mil cámaras PTZ y mil 791 lectoras de placas vehiculares.

En su distribución, el inmueble evidencia una aparente jerarquía burocrática orientada a la eficacia: el piso 16 centraliza la visualización del entorno cotidiano a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal; el nivel 17 cobija tareas analíticas de reconstrucción delictiva retrospectiva. Sin embargo, en el piso 18 convivieron delegados de fuerzas federales mexicanas junto a agentes permanentes del FBI, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, y la Administración de Control de Drogas.

“Hay un convenio que se está firmando a través de la Secretaría para que en el piso 18 de la Torre Centinela haya un acuerdo de intercambio de información. Es decir, desde ese piso van a operar agentes y analistas de estas cinco agencias (HSI, DEA, FBI, CBP y ATF), además de la Marina, la Defensa, Guardia Nacional y Secretaría”, dijo en abril el vocero de la Secretaría de Seguridad estatal, Jorge Armendáriz. Ahora ocultan colaboración previa ni se menciona a la CIA.

El contraste metodológico entre este modelo de fronteras abiertas y la estrategia de seguridad implementada en el centro del país resulta ilustrativo. La Ciudad de México consolidó una política basada en la autonomía tecnológica. Bajo la actual conducción de la Jefa de Gobierno Clara Brugada, la red de monitoreo se expande con un sentido estrictamente comunitario, garantizando que el acopio de información pública permanezca bajo el resguardo exclusivo de las instituciones nacionales.

Robert Keohane, en su tratado sobre la interdependencia compleja, advierte los riesgos de vulnerabilidad estructural cuando el actor menos poderoso en una relación asimétrica concede sus canales gubernamentales a las prioridades del actor hegemónico.

La detención de César Jáuregui fija un precedente jurídico en la defensa del pacto de la unión: los gobiernos locales carecen de atribuciones para transferir facultades exclusivas de la federación. La subordinación del aparato policial estatal a intereses foráneos es un riesgo inadmisible en regiones donde la estabilidad interna depende del pulso firme del pacto republicano.