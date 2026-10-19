LA VAQUITA MARINA Y LOS LÍMITES MORALES DE LA IZQUIERDA

Proyecto Saguaro amenaza la vida marina del Acuario del Mundo Exploradores de la National Geographic Society en México han hecho un llamado urgente a las autoridades para detener el proyecto Saguaro (Greenpeace México)

Existen decisiones que ponen a prueba la congruencia de un proyecto político. La protección de la vaquita marina es una de ellas. México enfrenta la posibilidad de perder para siempre a uno de sus seres vivos más singulares y, en lugar de fortalecer las garantías que podrían evitar su desaparición el actual gobierno de izquierda, ha decidido flexibilizar las restricciones pesqueras en el Alto Golfo de California. La modificación establecida hace unos días redujo en 86% la superficie donde se prohíben las redes de enmalle. La medida se justifica en la necesidad de proteger la economía de las comunidades pesqueras, pero abre una interrogante que la izquierda mexicana no puede eludir: ¿es legítimo aliviar las dificultades económicas de una población poniendo en mayor riesgo la supervivencia de otra especie?

La dimensión de la tragedia es estremecedora. En 1997 se estimaba que existían alrededor de 567 vaquitas marinas. En el monitoreo 2025, los científicos identificaron entre 7 y 10 ejemplares distintos en el área estudiada. La cifra no representa un censo completo de todos los animales que pudieran sobrevivir, pero si revela la extraordinaria fragilidad de una población que lucha por persistir. La principal amenaza son las redes de enmalle que atrapan a las vaquitas y les impiden salir a respirar. La pesca ilegal de totoaba, impulsada por el comercio clandestino de su vejiga natatoria, agrava el problema. No estamos, por lo tanto, ante una fatalidad natural, sino ante una crisis vinculada con actividades económicas, mercados ilegales, insuficiente vigilancia y decisiones públicas.

La discusión no debe construirse mediante una falsa oposición entre pescadores y conservación. Las familias que viven de la pesca tienen derecho a trabajar, recibir ingresos suficientes y participar en las decisiones que afectan su territorio. Pero esos derechos no exigen sacrificar a la vaquita marina. La obligación del Estado mexicano consiste precisamente en encontrar soluciones que hagan compatibles la justicia social y la protección de la biodiversidad. La flexibilización normativa establecida por el gobierno federal corre el riesgo de trasladar el costo de un problema económico a una especie que no tiene capacidad de resistirlo. La conclusión es dramática: no puede haber justicia social si la defensa de los más vulnerables se detiene en las fronteras de nuestra propia especie.

La vaquita marina no representa únicamente una crisis ambiental, sino también una contradicción política porque una izquierda que defiende la igualdad, la justicia social y la dignidad no puede permanecer indiferente ante la destrucción de otras

formas de vida. No se debe permitir una organización social que convierte a los animales no humanos en mercancías y normaliza su explotación masiva, de la misma manera que la pertenencia a la especie humana no basta para justificar una jerarquía moral absoluta frente a los demás seres vivos. Esto es importante porque se está configurando una sociedad que distribuye de manera desigual el reconocimiento y la protección. La naturaleza no es un almacén de recursos a disposición ilimitada de nuestra especie.

La tradición política de izquierda se ha construido alrededor de la igualdad, la emancipación, la solidaridad y la crítica de las relaciones de dominación. Si estos principios pretenden conservar su vigencia, deben conducir también a cuestionar las estructuras económicas que destruyen ecosistemas y convierten la vida en mercancía prescindible. La protección de las especies no humanas debe dejar de ocupar un lugar secundario en los programas progresistas. En el caso de la vaquita marina el gobierno mexicano debe explicar públicamente qué evidencia científica sustenta la reducción del área de restricción y cómo garantizará que las redes autorizadas no provoquen nuevas muertes. Un proyecto progresista que busca transformar las relaciones sociales, pero que permanece indiferente ante la destrucción de los ecosistemas, deja incompleta su propia promesa emancipadora