Blanca y el necesario voto de confianza

Blanca Cruz (Rogelio Morales Ponce)

En Blanca Cruz está puesta la esperanza para el INE. En tanto se realiza un laborioso proceso de selección de un nuevo consejero, será esta abogada quien guíe al organismo en sus labores cotidianas (no olvidemos que el proceso electoral 2026-2027 está abierto) y habrá de afrontar también los llamados a rendición de cuentas y cambios internos a los que muchas voces están convocando.

En consonancia con lo que comenta en nuestras páginas el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho Cué, entramos a un periodo en el que pueden resarcirse los daños al Instituto y para ello partidos, ciudadanos y analistas deberán contribuir.

En primera instancia, lo menos que merece Blanca Cruz es un voto de confianza para arrancar trabajo.

Comparecencia de Botton en Congreso CDMX

El secretario de Administración y Finanzas de la capital, Juan Pablo De Botton Falcón, como todos los funcionarios del gabinete de Clara Brugada, estuvo cobijado por la mayoría durante su comparecencia en el Congreso de la Ciudad de México. Ese factor le permitió que su presentación remarcara rubros que lo mismo atañen a la recaudación que a la intención de invertir en temas estratégicos.

Contrario a lo que está ocurriendo a nivel federal, donde la urgencia de hacer efectiva la recaudación se hace evidente, De Botton anunció que continuarán las exenciones y las condonaciones a las que están acostumbrados los contribuyentes de la ciudad. Esto seguramente caerá muy bien en muchas familias.

Y en lo que toca a los egresos, abiertamente pidió a los legisladores que apoyen los movimientos presupuestales que deberán hacerse para que el metro de la ciudad pueda cumplir su misión y para que la nueva sede de la UNAM, al oriente de la capital, se haga realidad.

Rectores por la autonomía

La convocatoria habló abiertamente a reivindicar el papel de las universidades autónomas en el desarrollo de las naciones iberoamericanas. Los convocados son los propios rectores y, entre ellos, el de la Universidad Nacional, Leonardo Lomelí.

La premisa fue que, ante crisis mundiales, las universidades públicas son más necesarias que nunca, ya que juegan un papel central a través de la libertad de cátedra, la investigación científica pública y la formación de ciudadanos comprometidos.

El Foro Universitario Iberoamericano del conocimiento al que acudieron 20 rectoras y rectores de las universidades públicas más relevantes de Iberoamérica concluyó ciertamente con la reivindicación de que la universidad pública, particularmente la que goza de autonomía, es un elemento importante para que una nación afronte retos que, todo indica, serán cada vez más complejos y constantes.

Depuración administrativa en Sinaloa

Las salidas de funcionarios en el Instituto Nacional Electoral acapararán la atención esta semana, pero un relevo general en un estado de la República, que vivió también una crisis de gobierno, no debe pasar desapercibido.

La gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, terminó con los nombramientos que han establecido ya al grupo de funcionarios que la acompañarán hasta que termine su mandato. Como podía esperarse, se trata de perfiles paralelos a aquellos que estuvieron con Rubén Rocha y con la interina Yeraldine Bonilla.

Estos movimientos han contribuido a evitar que la conducción del estado es sólo forma y no fondo, pues, a pesar del corto tiempo de mandato que tendrá Domínguez Nava, la señal en todas los sectores del gabinete son claros: el mando está en el Palacio de Gobierno.

12 acciones, 120 días

El anuncio del director general del IMSS, Zoe Robledo, enciende una cuenta regresiva que la derechohabiencia observará con lupa ¡120 días! Ese es el plazo fijado para lograr un ambicioso plan de 12 acciones diseñado para escuchar la voz del personal médico y de enfermería “piso por piso”.

Es un desafío alcanzable para quien encabeza la institución pública de salud más grande de América Latina.

El abasto de medicamentos requerirá, se sabe ya, de almacenes modernos y una distribución de “última milla”, así como la instauración de procedimientos digitales en las citas.