Terapia al IMSS; auditoría al INE Crisis en el Instituto Nacional Electoral y en el Instituto Mexicano del Seguro Social (Fotos Cuartoscuro y Crónica Digital)

Con la crisis laboral en el IMSS ya en remisión gracias a la oferta salarial insuficiente (agravada por las denuncias de escasez de insumos y medicamentos) pero mayor a lo inicialmente ofrecido en el mísero aumento cuya pequeñez no soluciona los problemas de carencia generalizada en los servicios, el gobierno emprende ahora el camino de sobra conocido: construir a la carrera un refrito de planteamientos anteriores y edificar el paraíso de la verbalización salvadora, la inyección de dinero (haya o no haya) y la solución de problemas no resueltos por su derrengada administración y la falta de oro y plata.

De esa manera al menos se salvan las apariencias y se ofrece la enésima receta para el mismo enfermo: atender, cuida, estimular, ordenar, financiar; en fin, todo cuanto se pudo haber hecho antes y no se logró por dos razones, porque no se les había ocurrido a pesar de los diagnósticos, o porque la lumbre no había llegado a los aparejos ni el agua al cuello.

Pero así, con infinita palabrería de pasos y decálogos no se resuelve todo. Absolutamente. Los problemas seguirán igual y nadie podrá responder la pregunta básica: ¿por qué ahora sí y ayer no?

Con ánimo renovador y responsable, con la severidad obligada por el momento, la señora presidenta (con A), puso ayer en el púlpito nacional a Zoé Robledo, para anunciar anunció la ruta de salvación del enfermo crónico: doce pasos, como los Alcohólicos Anónimos. No se curan, pero dejan de beber.

“¿Cuál es este plan (dijo Zoé)?

“…Son 12 acciones que el IMSS cumplirá en 120 días, del 27 de octubre al 24 de febrero, y nacen de lo que nos dijeron los propios trabajadores, las trabajadoras en cada hospital, piso por piso, un plan de 12 en 120 con los trabajadores para los derechohabientes”

Aunque Robledo no guardó un orden sucesivo, de su farragosa exposición se rescatan algunos puntos precisos cuyo cumplimiento nos pondría frente a los 120 días que conmoverán al país, como pudo escribir John Reed. O por lo menos al IMSS.

“…El incremento salarial del ocho por ciento, la basificación de 10 mil 939

trabajadoras y trabajadores, la contratación de dos mil 500 médicas y

médicos especialistas, 100 equipos médicos de alta tecnología, dos mil

917 equipos médicos para cada servicio, 18 mil 16 camillas, camas,

sillas de ruedas… y un plan emergente para las instalaciones en áreas que son prioritarias”.

“El ocho (octavo), garantizar los insumos y material de curación en cada piso y en cada servicio. Estamos hablando de la receta intrahospitalaria, los

insumos que se mueven y se consumen al interior del hospital. Además,

el nueve tiene que ver con el surtimiento completo de los medicamentos

en (la) farmacia para los derechohabientes. El 10 es un programa para abatir el rezago quirúrgico.

“¿Qué significa esto?

“Las cirugías que tienen mucho tiempo de espera, vamos a

adelantarlas para poder realizar 31 mil 701 cirugías en jornadas, en la

noche y también en fin de semana (eso siempre y cuando en tan preciso lapso no se les haya muerto el paciente cuyo corazón, páncreas, riñón, corazón o cualquier otro órgano no hubiera entendido el tradicional, “…péreme tantito”) . O sea, acortar la distancia en entre el péreme y el opéreme.

Y sigue Zoé:

“…Once, las citas de consulta de especialidad. Las agendas en diciembre eran (sic) muy común que se empezaran a cerrar, entonces en diciembre te cancelaban la cita y te ibas hasta enero o a veces hasta febrero.

“La agenda digital nos va a permitir que no haya cancelación de citas en

diciembre y logremos hacer cerca de 60 mil consultas de especialidad

adicionales”. O sea, el problema era la libreta, la tarjeta y el plumín. Ya digitalizado todo sirve.

“Y finalmente, un fortalecimiento en urgencias con personal, equipo y nuevos mecanismos de comunicación, información y trato digno. Podemos pasar a la primera, el incremento salarial.

“Por instrucción de la presidenta, retomamos el diálogo con el sindicato y

buscamos eficiencias en el gasto para poder pasar del 6.8 que se había

propuesto y aprobado en el Congreso al ocho por ciento, con cuatro por

ciento al salario tabular y cuatro por ciento a la ayuda de renta. Esto fue

con la aprobación de nuestro consejo técnico y se lo agradecemos

mucho”.

Al terminar estos párrafos y las transcripciones de la matutina, este redactor llamó por teléfono al Comex más cercano a la calle Burdeos, y comprobó sus sospechas: en un solo día se les agotó la pintura rosa mexicano con la cual ha pintado ZR este lindo panorama. Todos hermoso, todo feliz.

Tan dichoso como el justiciero afán en el Instituto Nacional Electoral después de la renuncia de la señora Taddei tan atacada por misóginos, sexistas; falocráticos machistas de las redes y los perversos periodistas y los malévolos partidos: auditar a fondo su gestión y también la de su antecesor.

Aquí las pobres entendederas se nublan:

¿Qué relación tienen los asuntos de hogaño y su desenlace con la gestión de Lorenzo Córdova? ¿También él cantaba con José Alfredo? Pues quien sabe.

“La solicitud a la Auditoría Superior de la Federación –dijo la señora presidenta (con A) -- es que se audite todo, tiene que auditarse y tiene que transparentarse todos esos contratos (…) tanto en el periodo de Guadalupe Taddei como previamente.

“Y tiene que informarse desde cuándo hay estos contratos con estos contratistas. Recuerden que la UIF, en el periodo del presidente López Obrador, con Pablo Gómez al frente hizo, congeló cuentas de estas empresas y fue un amparo quien (lo que) les retiró este congelamiento y pudieron seguir operando…

“…Pero vale la pena hacer una revisión de todo y que actúe quien deba de

actuar, la propia Auditoría Superior y que salga a la luz todo, que haya…

transparencia. Entonces, del último periodo, que es muy importante, no

puede haber, como decía ayer, (ni) una sombra de conflicto de interés, (o)

corrupción, tiene que abrirse, transparentarse y no puede volver a

ocurrir…

“…es un buen momento para que quien llegue (como consejera presidenta pues el feminismo manda), pues haga un ejercicio de transparencia y garantice que ningún área del Instituto Nacional Electoral va a estar a favor de nadie y que va a cumplir su tarea, como no la cumplieron en el 2006 y en el 2012…” En 2018 sí porque ganamos, faltó decir.

BORGES SIN ORTOGRAFÍA

Escribe Borges:

El Mississippi es río de pecho ancho; es un infinito y oscuro hermano del Paraná, del Uruguay, del Amazonas y del Orinoco. Es un río de aguas mulatas; más de cuatrocientos millones de toneladas de fango insultan anualmente el Golfo de Méjico…”

--¿Cómo se le ocurre al venerable cegatón escribir México con “J” y no con “X”? Vaya si es horrenda la ignorancia…