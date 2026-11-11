¿Espejismo o realidad?

Vuelco electoral en Estados Unidos El expresidente Barack Obama con una de las estrellas demócratas de las elecciones intermedios

Al parecer la esperanza muere al último como reza la sabiduría popular. Las buenas noticias comenzaron hace unas semanas cuando el movimiento continental de extrema derecha, con epicentro en el trumpismo, sufrió su primera derrota política con el triunfo electoral del presidente Lula Da Silva en Brasil, y que acabó con la huida vergonzosa de su rival político al corazón mismo de ese movimiento en Florida, en donde el actual mandatario estadounidense tiene su nido de lujo, el mismo en el que con 5 mil dólares no alcanza más que para una hamburguesa, según el propio mandatario, al referirse al dinero que ofreció a sus ciudadanos a cambio de votar por su partido en las elecciones de medio término.

Y precisamente en ese país, la esperanza se hizo realidad con el impresionante triunfo del partido demócrata y la derrota apabullante de ese movimiento extremista, dos cosas parecidas pero distintas. No está muerto claramente, pero su desaprobación es sin duda una tendencia de largo plazo y un rechazo a la incapacidad, la mentira, la corrupción, la manipulación, el racismo y el belicismo de sus promesas incumplidas, entre otros elementos negativos. El voto de castigo y de rechazo provino en su mayoría de los votantes más jóvenes -los menores de 30 años.

Dedicamos varias columnas pasadas al análisis de estos comicios, subrayando su importancia para ese país y para el mundo, lo cual se veía promisorio con el 71 por ciento de posibilidades de que ocurriera lo que finalmente sucedió. La ola azul como la han dado en llamar ahora los analistas, es de dimensiones históricas y tiene ante sí el reto de responder al mensaje del electorado.

Entre otras buenas noticias, es de resaltarse que los ciudadanos han decidido dar su confianza a diversos candidatos que representan exactamente lo contrario a lo que sostiene el movimiento extremista y tergiversadamente nacionalista que domina el panorama político de ese país.

En su mayoría, los elegidos al congreso, las gubernaturas y los distintos cargos públicos, representan la diversidad de la sociedad estadounidense por encima, o mejor dicho a pesar del supremacismo blanco dominante en la ideología y la política contemporánea norteamericana. Ello es fácilmente advertible en los orígenes étnicos y culturales de los electos, en su edad y en sus posiciones políticas renovadas, entre otros elementos destacables de esa diversidad. Resalta sin duda el caso de Abdul El Sayed, electo al senado por Michigan, quien será el primer legislador musulmán en la historia política norteamericana.

En su mea culpa, el mandatario estadounidense, muy a su estilo, atribuye la derrota a que él no estuvo en la boleta electoral -se olvidó que en numerosas ocasiones pidió al electorado imaginar que él estaba en la boleta electoral al salir a votar. También atribuyó la derrota a que no se transmitió el mensaje correcto a los electores -no queda claro cuál mensaje. Ni una palabra de los cinco mil dólares ofrecidos por votar por sus candidatos, los cuales en su mayoría fueron derrotados en lugares muy prominentes, aunque no únicamente, como en Texas, Michigan, Ohio, Georgia, Kansas, Maine y Carolina del Sur, entre otros.

Cabe mencionar que los candidatos endosados por el presidente que “no estuvo en la boleta” fueron derrotados con muy contadas excepciones -lo cual incluye paradójicamente al primer ministro Netanyahu. No deja de llamar la atención que aceptó, en argumento similar esgrimido al día siguiente de las elecciones por el vicepresidente estadounidense, que la guerra en contra de Irán había contribuido a la derrota electoral dadas sus importantes consecuencias en la economía de los ciudadanos, incluyendo la inflación y los precios de la gasolina (@60Minutes, 10nov2026, cbsn.ws/4BTz8I3).

No sorprende que un prominente senador republicano, Thoma Massie, de la legislatura en funciones, ha presentado una iniciativa para llevar a juicio político al autodenominado secretario de guerra, con miras a su destitución; ha retomado parte del mensaje político de los votantes.

No es la primera cabeza que rueda, si bien esa decapitación fue sustituida con otra cabeza -radical y racista- fiel al inquilino de la casa blanca como jefe de su oficina. Por lo demás el secretario cuestionado es la figura más impopular dentro del gabinete de gobierno, incluso más que su jefe (-24 puntos), con un nada decoroso -29 puntos. Está encima en impopularidad, que el vicepresidente (-20 puntos), el secretario de Salud (-19) y el secretario de Estado (-15 puntos); son el top 5.

Históricamente, el secretario de guerra también es el menos apreciado, sólo comparable al entonces secretario de defensa, Donald Rumsfeld, quien en 2006 renuncio después de las elecciones de medio término, quien tuvo en su momento -25 puntos. Un dato comparativo histórico más, en 2006 la guerra en Iraq tenía -3 puntos de aprobación entre la ciudadanía estadounidense antes de las elecciones de medio término, en comparación con el actual -29 de la guerra contra Irán antes de las elecciones de este pasado 3 de noviembre, que resultaron desastrosas para el partido en el poder y para el movimiento del presidente. Por ello puede inferirse que su destitución puede estar a la vuelta de la esquina. (Enten´s Aggregate, @CNN, 8nov2026)

Alrededor del 75 por ciento de la población del país norteamericano será gobernado por los demócratas en los siguientes años. Se trata de la mayoría demócrata más amplia de los últimos 50 años. Es un reto formidable. En los siguientes días y semanas de camino a la toma de posesión de la nueva legislatura y los nuevos cargos elegidos veremos más consecuencias y desarrollos de esta cita con las urnas.