Trump tiene ya muy poco que perder

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (EFE)

El triunfo demócrata en las pasadas elecciones estadounidense era previsible como resultado, pero sin lugar a dudas la victoria en cuanto a escaños en el Senado y en la Cámara de Representantes, así como la conquista de algunos gobiernos estatales – como los de Texas o Georgia – terminaron siendo una sorpresa para la mayoría de los analistas. Pocos pensaron que Donald Trump tuviera la fuerza suficiente para lograr una mayoría en la Cámara de Representantes o incluso para mantener el control del Senado, pero quizá menos anticiparon que el descalabro fuera de tal dimensión. Tras las elecciones del martes 3 de noviembre, los republicanos enfrentan una de sus más duras derrotas, pero el que quizá esté herido de muerte – y acaso por ello se vuelva más peligroso – es el proyecto del presidente Trump. La guerra con Irán que ha implicado un costo económico, político y comercial no calculado, los amagos al gobierno de Ucrania para abandonarlo a su suerte frente a Rusia, las amenazas a una población migrante que constituye la columna vertebral de la fuerza laboral de Estados Unidos, entre muchas otras acciones radicales y extremas, cobraron la factura a Donald Trump.

Cuando se conocieron los resultados de la elección estadounidense, muchos en aquel país y en otras latitudes del mundo celebraron la derrota trumpista como un triunfo propio. El alivio que muchos experimentaron debió asemejar al de una mano que, tras haber asfixiado hasta la agonía, de súbito se relaja para permitir de nuevo el paso del aire. Millones respiraron la noche del 3 de noviembre. En el caso de nuestro país, los resultados fueron un bálsamo para un gobierno que desde hace un par de años ha vivido bajo la presión de un aumento a los aranceles, la intervención armada para combatir la delincuencia organizada, el retiro de visas y el inicio de investigaciones en contra de actores públicos, el cierre de fronteras y la deportación masiva, entre otras tantas amenazas y acciones de coerción. La presidenta Sheinbaum y su gabinete deben de haber tomado la derrota republicana como la apertura de un espacio para generar mejores condiciones de renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y como una pausa a los señalamientos en contra de algunos aliados políticos de Morena y la Cuarta Transformación.

Sin embargo, con todo lo cierto que resulta el debilitamiento de Donald Trump, el gobierno mexicano y la presidenta no deben confiarse. En política quizá no exista un actor más peligroso que aquél se encuentra debilitado y que ha perdido la expectativa de controlar la situación. Como con las bestias heridas de muerte, los políticos que están a punto de perderlo todo son capaces de asumir las posturas más extremas, pues en esas circunstancias lo único a lo que apuestan es a un milagro que les permita regresar al juego o, en el peor de los casos, a fastidiar al adversario al punto de la inmolación. Si bien Donald Trump ha perdido gran parte de su fuerza, no deja de contar con mecanismos para amedrentar, presionar y doblegar a quienes identifique como adversarios o enemigos. En casos como los del fentanilo o el huachicol fiscal, Trump cuenta no solo con el apoyo de prácticamente todos los legisladores republicanos, sino incluso con buena parte de los demócratas, quienes identifican ambos temas como causas de la descomposición social, política y económica de aquel país. La presión sobre personajes como Adán Augusto López, Rubén Rocha Moya, Marina del Pilar Ávila, Amílcar Olán, Mario Delgado e incluso Andrés Manuel López Beltrán, no disminuirá e incluso puede convertirse en un punto de convergencia de los intereses de ambos partidos.

En los próximos meses, el gobierno de la presidenta Sheinbaum debe ser cauteloso en su relación con su contraparte estadounidense. Pensar que la derrota de Trump significará el relajamiento de la política que aquel país ha desplegado hacia México no solo es incorrecto, sino francamente ingenuo. Las agencias norteamericanas continuarán presionando para detener el tráfico de fentanilo y el financiamiento paralelo de los cárteles a través del huachicol. El Departamento de Estado no cederá en perseguir a funcionarios mexicanos que se han enriquecido en perjuicio de vidas de ciudadanos norteamericanos y el retiro de visas seguirá siendo un mecanismo para amedrentar a quienes identifica como parte de una red de corrupción. La mano que hasta hace poco asfixiaba hasta la agonía se ha relajado y el oficialismo ha podido tomar un poco de aire y hoy vuelve a respirar, pero ello no significa mucho. En los próximos meses podrían venir, incluso, fuertes sacudidas que antes hubieran parecido temerarias. Hoy Donald Trump y su administración tienen ya muy poco que perder.

Profesor de la UNAM

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