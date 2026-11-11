La realidad imita a la imaginación

INE Guadalupe Taddei renunció a la presidencia y se investigan contratos

Ya es un lugar común evocar aquella idea de Oscar Wilde quien dijo, en síntesis: la naturaleza imita al arte. Eso significa sencillamente la otra variante: la realidad es posterior a la imaginación.

Todo cabe en el ensayo “La decadencia de la mentira” del ya dicho Oscar (1889), la idea entera es más compleja: «La vida imita al arte mucho más que el arte a la vida». Antimímesis le llaman al fenómeno así descrito.

Todo lo anterior sirve para confirmar cómo las cosas muchas veces se crean y después la vida las repite hasta en terrenos tan prosaicos, vulgares y corruptos como la propaganda política aplicada a la defensa de los “principios” de quienes juegan con ellos con la veleidad de su conveniencia coyuntural. Por ejemplo, la IV-T en cualquiera de sus dos pisos.

Hace unos días para explicar el desfile declarativo de las tropas de Morena, disciplinadas como hormigas en torno del nido en la inverosímil defensa de Guadalupe Taddei mediante el recurso de salpicar a un pasado inalcanzable, me serví de unas líneas de premio Nobel portugués José Saramago. Pues bien, el dicho literato luso escribió:

“…hasta ahora se ha mantenido inquebrantable la cohesión institucional entre los políticos responsables de la gestión de un país sobre el que sin decir agua va, ha caído una calamidad nunca vista en la larga y siempre dificultosa historia…”

Obviamente el escritor hablaba de un país imaginario en el cual un accidente electoral (para más) generaba un conflicto interminable. Sin embargo, el recurso literario se repitió en su plena extensión en la realidad actual de México, a través del mundo digital (inexistente cuando Saramago escribió el “Elogio de la lucidez”) y con algunos añadidos de los cuales ahora tenemos noticia.

La reacción ovejuna de los morenos es jocosa no por la férrea obediencia, sino por la torpeza con la cual lo han ejecutado. Un hallazgo periodístico nos cuenta lo siguiente:

“El pasado 5 de noviembre (El universal) los diputados federales de Morena recibieron en sus celulares un mensaje con los “ejes estratégicos narrativos”, dictados desde la vocería del partido guinda en San Lázaro, a cargo de Arturo Ávila (vocero; voto-cero), y del exrepresentante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna (esposo de “Dato protegido”) para cambiar la narrativa de la corrupción al interior del Instituto Nacional Electoral (INE)”.

La sola mención de estos dos personajes en la implantación de los “ejes estratégicos narrativos (o ideas fuerza, como se les decía antes), ya permite suponer el resultado. Su estrategia digital de saturación del metaverso y del universo se fue al mastuerzo. Todo mundo se enteró. Enseñaron la oreja, mostraron la ropa interior, deslegitimaron la defensa misma.

En esas condiciones no es para dudarse la existencia de una instrucción similar para los gobernadores quienes con sus grotescas intervenciones sincronizadas, confirman la sospecha (lo hacen en cada crisis; o sea, diario); todos disciplinaditos como “un solo hombre”, decían los jilgueros del viejo PRI. Como ahora, pero como una sola mujer.

Prosigue el texto ya citado:

“---La instrucción derivó de diversas reuniones sostenidas entre los liderazgos del partido en San Lázaro y la dirigencia nacional de Morena.

“Se pidió a los 254 congresistas de Morena volcarse en redes e insistir en que la entrega de contratos a modo inició con los gobiernos anteriores, a fin de minimizar el descontento social contra la actual administración. En los mensajes se solicitó publicar en Facebook, Instagram y X textos con cinco puntos destacados:

1. “Esto es una mafia electoral”.

2.“Lorenzo Córdova sabía y no hizo nada, no sólo sabía, de acuerdo con la información presentada, en sus nueve años como presidente del INE hubo contratos entre los OPLE por más de 2 mil millones de pesos favoreciendo a cinco empresas principales asociadas a Alfredo Hernández”.

3. “Luego de la reforma electoral de Peña Nieto (Pacto por México) Lorenzo Córdova recibe un superpoder del INE, que ahora tenían la facultad de aprobar la designación de los presidentes de los OPLE”.

4. “El vínculo entre Alfredo y Lorenzo es Juan Carlos Padilla Aguilar, él es operador de “Somos” en el Estado de México, el mismo partido del cual Lorenzo Córdova es asesor y Claudio X. González, y otros exconsejeros del INE y quienes trabajaron en el Cisen. Ni más ni menos que como secretario general y secretario particular en la época más oscura del PRI”.

5. “Taddei es miembro de la mafia electoral, ya que ella fue designada por Lorenzo Córdova en 2014, y participó en el otorgamiento de contratos a los OPLE”.

Sin embargo, no lograron cabalmente su objetivo. Su invasión de las redes les produjo nada más (entre todos), 3.14 millones de vistas. Querían 9 por lo menos. Entonces sus jefes los reconvinieron, les exigieron más actividad digital, más uso del X, más Facebook, más Instagram y si se puede hasta Onlyfans. Todo con tal de sembrar una falacia. Con esas cantidades les ganan hasta Karely Ruiz o Belinda.

Pero ellos son así. Rústicos, simples.

Obviamente la idea central no es de los diputados ni de los encargados de montarla en redes a través de la disciplina de los corderos. Viene del gabinete de propaganda de la presidenta donde se creyó haber hallado el ojo de una aguja por donde expulsar a Taddei de sus registros, complicidades y pertenencia, como si fuera un camello en el reino de los cielos donde los ricos y demás no tienen cabida.

Por el fracaso de esta dispersión la presidenta (con A) debe persistir en la cansina proclamación de este evangelio para denunciar la existencia de una mafia electoral con la cual compartir (falsamente si se quiere) el desprestigio de su doctrina de honestidad eficiente, ya no solo valiente, como decían antaño.

Pero es tan irreal tan tirada de la cabellera, podríamos decir, como para no conseguir aceptación. No “pega”, pues. Al contrario, como todo mundo se da cuenta del desesperado recurso, el asunto se les revierte.

--Ya no saben qué hacer, dice la señora del mercado.

--Si le digo comadre, con estos no se puede.

Morena se ha metido en un callejón sin salida.

Si persiste en su versión sólo le quedaría proceder judicialmente contra todos los funcionarios del IFE y del INE al final del pasillo para convertirlos en presos políticos. Las evidencias de persecución ates de todo este recurso son abundantes y suficientes para tal condición.

Esa cruzada los llevaría a otro “cul de sac” (fondo de costal) porque en el ejemplar camino estarían muchos de los suyos por estos y otros temas. La IV-T 2-P ha hecho del cobijo a los suyos una obligación gravosa para su prédica de honestidad. Con esto la ampliarían.

La lenidad para actuar contra la señora Taddei (resulta en no actuar) sigue siendo el antídoto contra la versión defensiva: si no es suya por qué la protegen; si van a investigar (o fabricar) los delitos de antaño ¿por qué no comienzan con los de ahora, tan conocidos y tan visibles?

Cada día de Taddei fuera de un proceso judicial, con una fiscalía dormida y sometida, es un día en contra, con todos los costos internos y externos del caso, en la percepción de justicia para todos como ha prometido la presidenta en los discursos.

El año electoral, 2027, está a la vuelta de la esquina.

Mucho maquillaje se necesitará para darle un rostro democrático o al menos legalista a las elecciones con todo este cochinero. Muy difícil será apelar al rollo aquel de las elecciones limpias y de más, en medio del pudridero.