El agua que ya teníamos

Agua (Gobierno de la Ciudad de México)

Durante años, cuando hablamos de la crisis del agua en la Ciudad de México, pensamos en construir nuevos pozos, traer el líquido desde lugares cada vez más lejanos o buscar soluciones que requieren inversiones gigantescas. Pero pocas veces nos detenemos a pensar en algo mucho más sencillo: ¿cuánta agua estamos perdiendo antes de que llegue a nuestras casas?

Esta semana, el Gobierno de Clara Brugada presentó resultados que permiten observar el problema desde otra perspectiva. Gracias a la modernización de la infraestructura hidráulica, la reparación de fugas y la incorporación de tecnología, la capital ha logrado recuperar 1,800 litros de agua por segundo. Para dimensionarlo, las autoridades aseguran que equivale a construir 45 nuevos pozos o un acueducto de 3 mil millones de pesos.

El dato merece atención porque representa una forma distinta de enfrentar uno de los mayores desafíos de nuestra ciudad. No se trata necesariamente de encontrar más agua, sino de aprovechar mejor la que ya tenemos. De acuerdo con el informe oficial, más de 850 mil personas han superado carencias en el suministro mediante estas acciones.

Detrás de estos resultados hay una inversión importante. El presupuesto destinado a agua y drenaje alcanza los 19 mil millones de pesos en dos años, mientras que 600 millones se han concentrado en telemetría y sensores. Hoy existen más de 4 mil registros tecnológicos y la capacidad de monitoreo creció 645 por ciento.

¿Y qué significa esto para quienes vivimos en la capital? Que una falla en un pozo automatizado puede detectarse y atenderse en aproximadamente 15 minutos, en lugar de esperar horas. También significa tener información más precisa para regular presiones, localizar problemas y distribuir mejor el suministro.

Sin embargo, el verdadero desafío apenas comienza. Para 2027, el Gobierno capitalino pretende atender 30 mil fugas anuales y próximamente pondrá a disposición una plataforma para consultar el avance de 635 obras y acciones hidráulicas. Será fundamental que esos datos permitan evaluar resultados, no solamente anunciar inversiones.

Porque una ciudad moderna no es necesariamente aquella que construye más infraestructura, sino la que sabe aprovechar sus recursos y garantizar mejores servicios.

Al final, la tecnología es el medio, no el objetivo. El éxito de esta estrategia deberá medirse en algo mucho más cotidiano: abrir la llave de una casa y encontrar agua.

Y eso, para miles de familias capitalinas, puede representar una diferencia enorme.

Por cierto:

1. CAOS. Tremendo zafarrancho se armó durante el foro de consulta del Programa de Ordenación Metropolitana, realizado en la Utopía Elena Poniatowska, en Coyoacán. Desde Morena señalan que el diputado panista Ricardo Rubio llegó acompañado de un grupo para reventar el encuentro y alarmar a los vecinos con la versión de un supuesto aumento al predial que, según los organizadores, ni está contemplado ni ocurrirá. Los ánimos se calentaron, hubo enfrentamientos y hasta golpes, mientras algunos asistentes exigían a gritos: “¡Fuera Rubio!”. Lo que debía ser un espacio para escuchar propuestas sobre el futuro de la ciudad terminó convertido en un pleito político. Y vaya paradoja: una consulta para poner orden en la capital acabó en pleno desorden.

Vivo la noticia, para contarle la historia

@juanmapregunta