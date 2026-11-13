Las 33 leyes del dinero | Cuarta ley: No todo el dinero vale lo mismo

Un error común es pensar que el dinero vale por sí mismo. Así como el poder surge de lo colectivo, el dinero nace del intercambio de entre dos o más personas. En el intercambio reside la naturaleza del dinero. Así como el poder no puede darse en soledad, el dinero nace de una relación. Este intercambio define por consiguiente cómo será tu dinero.

Adalberto Ortiz: Autor de Poderoso compañero es el dinero, Las luciérnagas (ambos en Océano) y siete títulos más. Cofundó el primer servicio de banca empresarial digital en México. Estudia y escribe sobre dinero, inclusión financiera y política. (Cortesía)

Si el dinero se produce de un intercambio deshonroso o injusto, el dinero por consecuencia será frágil, asustadizo y te dará más problemas que satisfacciones. Aquí no estoy hablando de un juicio de valor, es más profundo que esto. Deja de lado el papel de la conciencia y de la falta de paz que puede darte un dinero malhabido, que no es poca cosa y nos recuerda la ley primera ¿para qué quisieras un dinero que se apoderará de tu vida?

Piensa en el dinero de un delincuente. Al ser producido de una manera deshonrosa, éste puede crecer y aumentar con aparente facilidad y velocidad. Un narcotraficante, un defraudador o un político corrupto pueden hacer mucho dinero muy rápidamente. Es fácil pensar que estas personas son ricas y prósperas. Pero su dinero estará sujeto a un sinnúmero de riesgos y posibilidades de perderse. Su dinero sigue siendo dinero, pero para empezar no podrán ni siquiera comprar cosas de manera sencilla. Habrá una posibilidad permanente de que la autoridad o incluso otro criminal lo arrebaten. Entonces comienza un camino sin fin para encontrar la manera de disfrazarlo y transformarlo, lo que se conoce como lavado de dinero.

Tendrá que pasar muchísimo tiempo, generalmente más de lo que un adulto puede vivir, para purificarse y ser un dinero digno. Generalmente, cuando sucede así, acaba sirviéndole más a una segunda o tercera generación. Esto en el remoto caso de que sobrevivan el dinero y el criminal mismo.

Por el contrario, si el dinero nace de un intercambio digno y justo, ese dinero probablemente crecerá más lento, pero proporcionará más satisfacciones que problemas. Ni el gobierno ni otra persona podrán quitártelo sin mancharlo antes y volverlo frágil y temeroso a su vez. Si se obtiene de una manera virtuosa, será un dinero fuerte y leal que buscará quedarse contigo desde el primer día. Piensa en un empresario que ha sido justo con sus clientes, trabajadores, accionistas y su comunidad. Tendrá que pagar muchos impuestos y salarios dignos, cumplir sus obligaciones y deudas y todo esto le restará velocidad a su crecimiento en un inicio, pero con constancia y disciplina aumentará cada vez más. O un artista que, a base de estudio y virtud, recibe cada vez más a cambio de su obra. Ambos, el empresario y el artista serán reconocidos y admirados por los que lo rodean y respetarán sin dudar su nombre. Si alguien les quita injustamente su dinero, incluso los que se enteren se indignarán y abogarán por él. En el lado opuesto, ¿quién no se alegra cuando le decomisan su fortuna a un narcotraficante?

¿Se aprecia entonces dónde radica el verdadero valor del dinero? Dos cantidades iguales tienen un distinto poder de compra y representan condiciones de vida completamente distintas. Una permite pagar una casa y habitarla con tranquilidad; la otra paga la misma casa en la que será necesario esconderse. La propiedad tiene el mismo precio aparente, pero la posibilidad de disfrutarla cambia.

Hay anécdotas engañosas que nos orillan a pensar que esto no es así. Por ejemplo, un historiador llamado Seutonio cuenta en una de sus obras un caso interesante. Tito, hijo del emperador romano Vespasiano, le reprochó haber creado un impuesto a la orina. El soberano acercó entonces a la nariz de Tito una moneda procedente de aquella recaudación y le preguntó: ¿su olor te resulta desagradable? El pobre Tito respondió que no. Vespasiano entonces le hizo notar que esa moneda era parte de los impuestos a la orina. De aquella anécdota nació una sentencia dudosa que habría de atravesar los siglos: el dinero no huele, el dinero es dinero, diría el rapero mexicano McDinero.

La falacia de esa lección radica en que el olfato del hijo era una prueba demasiado endeble para juzgar el valor del dinero. El olor del metal, en efecto, no cuenta la historia de las manos que lo entregaron, dado que luce limpio después de una traición, brilla después de un despojo o pasa de una bolsa a otra sin revelar que alguien perdió el sustento para que otro aumente su fortuna.

El dinero no huele, en efecto, pero su origen puede levantar una casa o dejar una familia a la intemperie; ser la recompensa de una vida de trabajo o el fruto de haber quebrantado la vida ajena. La moneda de Vespasiano respondió a la pregunta de la nariz; quedó pendiente la pregunta de la conciencia.

En la ley 3 se ha explicado que el dinero es energía concentrada y que su funcionamiento depende de las relaciones humanas. Esa condición también permite comprender su dimensión ética. Cuando se gana dinero por resolver un problema, se establece una relación distinta de la que surge al obtenerlo mediante una amenaza, por ejemplo. En el primer caso queda una persona satisfecha; en el segundo queda una víctima.

El dinero obtenido mediante un delito requiere vigilancia y ocultamiento, por no hablar ya de las complicidades y, sobre todo, un porcentaje de lo ganado tendrá que destinarse a ocultar el mecanismo que permitió conseguirlo.

En El gran Gatsby, de F. Scott Fitzgerald, la riqueza parece haber dado frutos magníficos: una mansión fantástica, jardines iluminados y fiestas a las que acuden multitudes. Jay Gatsby ha logrado reunir una fortuna con la esperanza de recuperar a Daisy, la mujer amada. Sin embargo, el lector sabe que detrás de aquella abundancia existen negocios ilícitos. Durante una confrontación, Tom Buchanan, esposo de Daisy, revela que Gatsby y su socio Meyer Wolfsheim han vendido alcohol ilegalmente mediante una red de farmacias durante los días de prohibición. Gatsby no desmiente la operación. El origen de su dinero se convierte entonces en un arma contra él.

La trama permite comprender la fragilidad de una riqueza cuya procedencia necesita permanecer oculta. Lo que parecía una fortaleza presenta una grieta: la fortuna se exhibe y se presume, pero su origen amenaza la posición que se pretendía alcanzar con ella. Cada lujo tiene el fin de sostener una apariencia.

Después de la muerte de Gatsby, el contraste resulta devastador. Apenas unas pocas personas acuden al funeral. Daisy se ha marchado con su marido y el mismo exsocio y amigo Wolfsheim se niega a asistir. Las multitudes que disfrutaban de la hospitalidad han desaparecido.

Ahí adquiere fuerza esta cuarta ley: una fortuna llena una casa de invitados, pero no construye una comunidad dispuesta a acompañar y proteger a su propietario en la desgracia o en la muerte. Las relaciones que se basan en la conveniencia duran sólo mientras existe algo que obtener mutuamente. Cuando ya no hay beneficio monetario, queda al descubierto cuánto había de afecto y cuánto de interés. El dinero había pagado la celebración; la lealtad seguía pendiente.

Por supuesto, no toda riqueza ilegítima termina en una condena, ya que la impunidad existe y hay fortunas que sobreviven a las leyes. Por eso, la diferencia entre un intercambio digno y uno injusto no depende únicamente de la probabilidad de recibir un castigo legal; también cuenta el daño producido, aunque nunca llegue a ser juzgado por las autoridades. La lección radica en que, si la fuerza fue suficiente para apropiarse de lo ajeno, alguien más hará lo mismo para obtener similar resultado. Esa es la tragedia y la trampa de la impunidad.

En ese contexto, por ejemplo, el lavado de dinero proporciona una apariencia legítima a recursos de origen ilícito. El cambio de apariencia, sin embargo, no sólo no repara el daño del que proceden, tampoco le aporta certidumbre duradera. De esa forma se comprueba lo que se explicó en la tercera ley, puesto que tampoco aquí debe confundirse la manifestación con aquello que representa.

Incluso esa pesadez sobrevive al paso de las generaciones. Una fortuna llega a los descendientes acompañada de prestigio y propiedades. Entretanto, la distancia temporal vuelve menos visible la manera en que fue reunida, pero tal distancia no constituye, por sí sola, una reparación. Cuando se habla de purificación, conviene distinguir entre el olvido social, la responsabilidad frente al daño y la posibilidad permanente del ajuste de cuentas.

Ahora bien, la importancia del origen del dinero también se manifiesta en actividades aceptadas por la sociedad. Lo voy a decir con franqueza: que una operación esté permitida no refleja necesariamente que sea justa. La costumbre normaliza prácticas que, examinadas con atención, resultan incompatibles con la dignidad humana.

En 1742, cuando esa era la normalidad, John Woolman, un joven empleado cuáquero de Nueva Jersey, recibió de su patrón el encargo de redactar un documento para vender a una mujer esclava. En su Diario relató que aceptó, aunque la tarea le causaba una profunda inquietud. Se auto justificó al tener claro que él era un simple empleado y que obedecía a su patrón. Sin embargo, más adelante reconoció que habría debido pedir que lo excusaran de participar. Así, cuando después le pedieron hacer la misma tarea aunque con otra esclava, se negó por razones de conciencia.

Esta historia me permite advertir que una tarea podría estar correctamente ejecutada y, aun así, contribuir a una injusticia. La precisión del documento no modificaba la naturaleza del intercambio. Tampoco la condición de empleado eliminaba la posibilidad de examinar a concienca la propia decisión. Woolman encontró un límite en aquello que su trabajo ayudaba a hacer posible.

La cuarta ley obliga entonces a examinar el intercambio de manera integral porque es importante saber qué fue necesario hacer para conseguirlo y lo que será necesario seguir haciendo para conservarlo. Hay ganancias que abren posibilidades y otras que comprometen la libertad antes de disfrutar el primer beneficio.

El origen importa porque el dinero nunca llega completamente solo. Lo acompañan para siempre las relaciones que lo hicieron posible y las consecuencias de esas relaciones. Cuando nace de un intercambio digno, se convierte en una fuerza que sostiene al que lo recibe.

Cuarta ley: no todo el dinero vale lo mismo. Cómo se gana determina cómo se gasta.