Secreto Nazi

Recientemente, el escritor Leopoldo Mendívil López presentó en El Péndulo de San Ángel su más reciente entrega de la serie “Secreto”: Secreto Nazi. Los cómplices secretos de Hitler y México (Grijalbo / Penguin Random House). Ante un auditorio lleno, abordó un tema del que se ha hablado mucho y del que, sin embargo, todavía hay mucho que revelar. Mendívil lo logra con una novela histórica de investigación que mezcla hechos reales, personajes históricos y el pulso de un thriller de misterio.

La pregunta central es incómoda y necesaria: ¿quién financió realmente el rearme de la Alemania nazi después de la Primera Guerra Mundial, cuando los tratados lo prohibían? ¿Cómo es posible que casi nadie se diera cuenta a tiempo? ¿Quiénes, además de los propios nazis, se beneficiaron de esa maquinaria? A través de un agente secreto mexicano real que se infiltra en el corazón de la Alemania de los años 30, el lector cruza caminos con figuras como Adolf Hitler, Hermann Göring, Joseph Goebbels, Franz von Papen, el banquero Hjalmar Schacht y el periodista disidente Carl von Ossietzky. Schacht, uno de los artífices económicos del ascenso de Hitler, terminó él mismo en un campo de concentración: un detalle que ilustra la complejidad y las traiciones de la época.

México no es un simple telón de fondo. El libro destaca el papel de mexicanos que estuvieron cerca del círculo nazi. El embajador Javier Sánchez Mejorada, quien representó a México en Alemania a principios de los años 30, aparece como una figura clave: los mexicanos sabían del rearme y de las pretensiones de Hitler antes de que estallara el conflicto. La trama también incluye la participación de la hija del embajador estadounidense, cuyo romance en Alemania con un alto dirigente de las SS aportaba información vital que Estados Unidos podía usar para decidir cuándo y cómo involucrarse en la guerra. Entre conspiraciones en embajadas, operaciones encubiertas y batallas silenciosas en despachos, Mendívil muestra cómo intereses económicos, espionaje y petróleo convirtieron a México en un tablero estratégico.

El estilo es el que caracteriza al autor: ameno, lleno de misterio y con un ritmo que atrapa desde el primer párrafo. No es un ensayo académico frío; es una novela histórica que te mantiene en vilo mientras desentraña una red internacional de banqueros, industriales y políticos que, desde la sombra, hicieron posible la maquinaria que condujo a la Segunda Guerra Mundial. Como dijo el propio Mendívil en la presentación: es un libro que aunque se lee “de guerra”, busca la paz; nos ayuda a comprender para evitar los conflictos presentes. Es para quienes buscan la verdad más allá de la versión oficial.

Disponible en edición impresa y como audiolibro (narrado con gran oficio por Víctor Manuel Espinoza, conocido por haber sido la voz de Homero Simpson en temporadas de “Los Simpson”), “Secreto nazi” se agradece como una gran obra de Penguin Random House. Ideal para leer o escuchar en el tráfico o en carretera. Si te interesa la historia que no siempre nos cuentan, el papel de México en la geopolítica mundial o simplemente una novela que combina rigor y suspenso, este es el momento de adquirirla. Búscala en librerías como El Péndulo, en Penguin Libros o en plataformas de audiolibros. Conocer quién provocó la última gran catástrofe puede ayudarnos a preguntarnos si algo similar se está incubando ahora. No te quedes con la versión oficial: ve por el secreto.