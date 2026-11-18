Lenia Batres Ministra de la SCJN (Fotos Cuartoscurop)

Lenia Bartres no necesitaba un doctorado para ser ministra, pues ya lo era, y tampoco lo requería para convertirse, más temprano que tarde, en Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues esto último ya estaba determinado por la capacidad de movilización que tuvieron los grupos morenistas que le son afínes a ella y a su hermano a efecto de votarla el año pasado.

El efecto del doctorado que lució ha sido contraproducente para ella misma. Por un lado, la ha expuesto ante grupos de ciudadanos que, en realidad, no la conocían y que ahora la conocen por un tema educativo en el que han aparecido dudas lo mismo sobre la solidez de la escuela en la que obtuvo el posgrado como en el método académico que se aplicó para concedérselo.

Para completar el cuadro, desde que se le cuestionó el doctorado, Batres se ha mostrado soberbia y poco educada en las sesiones de la Corte, un día sí y otro también. A las propias corrientes morenistas que nunca han simpatizado con los Batres, les queda aún más claro que Batres no habrá de cambiar y seguirán tratando de evitar que sean quienes tomen el control del partido.

Las banquetas que queremos

Poner orden en las calles de la ciudad no será cosa sencilla. Hay consenso entre alcaldes y autoridades del gobierno central que un objetivo prioritario es recuperar banquetas y espacios ocupados por el comercio, pero el Centro Histórico y otras áreas como la Zona Rosa, las propias explanadas municipales en muchos casos, muestra que el asunto no se resolverá con facilidad.

Las manifestaciones que bloquearon ayer, nuevamente, arterias vitales para los capitalinos, muestran el atorón que existe en el tema. Por mucho que una propuesta de reordenamiento estuviera pensada con cuidado de no afectar ingresos de las familias implicadas, dando espacio a expresiones nuevas como las mercaditas feministas, al final dirigentes de ambulantes mostraron que su lógica es más sencilla: o nos dan siete lugares de los nuevos a cada una de nuestras organizaciones o desquiciamos la ciudad.

Además, la primera etapa de reordenamiento banquetero estaba prevista para 2027, justo en año electoral. Mala fecha para ponerse demasiado estrictos con quienes también tienen capacidad de movilización.

Los Z

La participación de los ciudadanos más jóvenes en la elección de 2027 será particularmente llamativa. El trabajo estadístico puntual que presenta Crónica en su edición de hoy es una muestra de ello. Muchos en la Generación Z no contaban con mayoría de edad cuando la avalancha morenista se precipitó sobre las urnas y parecen mucho más inmunes a sus embrujos que otras generaciones.

Ahora bien, la gran duda es si esto se traducirá en abstención o se darán direccionamientos del voto hacia opciones que aparecen como poco tradicionales o incluso apartidistas. Casos como el del Bronco o el del Movimiento del Sombrero han sido apenas los albores de liderazgos que parecen atraer mucho a quienes tienen poca experiencia ante la urna.

El 2027, sin duda, se pone cada vez más interesante, con patrones inéditos y pronósticos que deberán ser revisados conforme se acerque la elección.

Alonso Ramírez, un perfil cercano a la presidenta

Una vez que hay claridad en Sinaloa, tanto en lo que respecta al gobierno estatal que debe concluir el sexenio, así como en la coordinación estatal de la dominante 4T, en la entidad llamó la atención que Alonso Ramírez, un perfil cercano a Claudia Sheinbaum y no al anterior sexenio amlista, haya aparecido como opción morenista para Culiacán.

Ramírez participó en la campaña que llevó a Sheinbaum Pardo a encabezar la delegación Tlalpan, en la Ciudad de México y su tarea fue organizar a grupos de jóvenes e involucrarlos en el proyecto que tuvo como principal bandera combatir la corrupción y poner en el centro de las políticas públicas a los más pobres.

Políticamente, Culiacán es el gran termómetro de Sinaloa, pues en esa ciudad donde se ve reflejado el avance que se logre en temas de seguridad y de gobernabilidad. Ahí está el desafío que implica, pues la entidad no podrá considerarse finalmente en paz si su capital no lo refleja.