Claudia Sheinbaum La presidenta de México fue recibida por una delegación del gobierno chino (Presidencia)

La decisión de Claudia Sheinbaum de viajar a China para participar en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará del 17 al 19 de noviembre en Shenzhen abre un interrogante sobre las prioridades diplomáticas de México.

Es indudable que la visita tiene relevancia económica. México fue elegido para presidir y ser sede de la cumbre de líderes de APEC en 2028, por lo que la asistencia de Sheinbaum, acompañada de un reducido grupo de colaboradores, representa el inicio de los preparativos para colocar al país en el centro de una de las agendas económicas más importantes del mundo.

La presidenta tendrá la oportunidad de pronunciar un discurso ante el Consejo de Negocios de APEC, donde presentará el Plan México y buscará promover las oportunidades de inversión extranjera. Se trata de una plataforma importante para diversificar las relaciones comerciales y atraer capitales internacionales, particularmente de Asia.

En su reunión con Xi Jinping, Sheinbaum buscará fortalecer la cooperación en sectores estratégicos. Entre los asuntos previstos destacan el modelo de hospitales inteligentes desarrollado en China y la posibilidad de incorporar algunas de sus experiencias al sistema de salud mexicano. También figuran el medio ambiente, la economía circular, el aprovechamiento de residuos, el desarrollo científico y tecnológico, y las energías renovables.

Resulta llamativo la importancia que la presidenta está dando a la relación con el gigante asiático. Recordemos que Sheinbaum ha optado por no asistir personalmente a importantes encuentros y eventos internacionales, principalmente a los organizados por Estados Unidos, enviando en su representación a integrantes de su gabinete.

Qué bueno que haya decidido acudir, la diplomacia presidencial también se construye con presencia, interlocución directa y capacidad para establecer relaciones personales con los principales líderes mundiales. Si algo necesita México es mantener abiertos todos los canales de comunicación con las potencias mundiales.

Es una realidad que los recientes resultados electorales en Estados Unidos modificaron el escenario político mundial y existe la percepción de que Trump ha perdido fuerza y capacidad de presión. De ahí la idea de que México estaría volteando a China, no obstante que para nuestro vecino del norte y principal socio comercial, la cercanía con China no es bien vista.

Durante buena parte de su relación con Trump, Sheinbaum ha procurado mantener una posición extremadamente cuidadosa, midiendo cada declaración y evitando cualquier confrontación que pudiera traducirse en represalias comerciales o diplomáticas. Por eso, el contraste entre sus ausencias en encuentros organizados por Estados Unidos y su disposición para viajar a China merece atención.

La transformación económica de China es impresionante. En relativamente poco tiempo consiguió convertirse en una potencia mundial y consolidar una presencia comercial que hoy compite directamente con Estados Unidos. Desde luego, su modelo político tiene costos importantes en materia de libertades individuales y derechos políticos, una diferencia fundamental respecto de las democracias occidentales.

Mantener una buena relación con China es importante para nuestro país, pero Estados Unidos sigue siendo nuestro principal socio comercial, nuestro vecino y el país con el que compartimos una frontera de más de tres mil kilómetros y una integración económica difícil de sustituir.

La verdadera prueba de la política exterior de Sheinbaum será demostrar que puede fortalecer su relación con Beijing sin afectar la comunicación con Washington. Porque no debemos poner en riesgo la relación económica más importante que tiene México, mucho menos durante el proceso de negociación del T-MEC, que es fundamental para nuestra economía.

@fer_martinezg

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