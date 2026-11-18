Brugada proyecta 400 nuevos centros de educación inicial para 2030

Paso a paso la señora jefa de Gobierno, Clara Brugada avanza en la autoconstrucción de su sendero por la candidatura presidencial del 2030, ahora –como decían los juegos de la infancia, a paso de gallo-gallina-- , indiferente a los estilos de la Cuarta Transformación.

Ella sola puede –quizá-- emprender la Quinta Transformación de Axolotitlán, mediante la siembra de utopías (centros de adoctrinamiento y afiliación con disfraz de actividad culturales, como CSP hizo con los Pilates); la construcción de pasos peatonales con calzadas flotantes sin flotación ni provecho algunos, y ahora un plan innovador, moderno, para romper el círculo perverso de la pobreza urbana y la desnutrición: regalar gallinas. De a quince por familia con patio o azotehuela.

Mientras ella anuncia el programa “Gallina en casa”, (como se hizo antes con los médicos a domicilio), la señora presidenta (con A), su fría correligionaria, desde China le dice al mundo:

“…Estamos construyendo un modelo propio que tiene sus raíces en nuestra historia, nuestra grandeza cultural y la fuerza, el talento y la capacidad de nuestra gente. Esta Transformación comenzó en 2018. Y a partir de 2024, con la llegada de la primera mujer a la Presidencia de México, le dimos una nueva dimensión con el Plan México (muy nueva, es cierto, porque antes no existía como tal).

“Plan México es una visión (no una idea) de nación. La decisión de convertir nuestras capacidades, recursos, posición estratégica y talento en motores de desarrollo con soberanía y justicia social. Se sustenta en cinco principios:

1.-Prosperidad Compartida.

2.- Soberanía energética y alimentaria.

3.- Inversión pública, privada y mixta en infraestructura.

4.- Incentivos para la inversión privada, basada en las vocaciones productivas de cada región.

Y 5.- Responsabilidad ambiental frente al cambio climático”.

Quienes la escuchaban en Shenzhen --una prodigiosa ciudad intermedia construida en menos de treinta años cuya modernidad deja pálida a Manhattan quedaron a pesar de su oblicuidad natural, con los ojos redondos. Cinco puntos con esa inusitada creatiuvidad política y administrativa no se le habían ocurrido a nadie.

Pero si hubieran escuchado esto otro, se habrían muerto de la envidia. Y no hablo de Nvidia, la fábrica de componentes para la inteligencia artificial cuyo escándalo casi supera al de Taddei y Morena en el INE. No. Hablo de ese pus del alma dolida por el éxito y la felicidad ajenos. Ajústese el cinturón:

“La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada (Nación 321) anunció la puesta en marcha de “Gallinas en Casa”, un programa social con el que entregará 15 gallinas ponedoras a familias capitalinas para fomentar la producción de huevo en sus viviendas y apoyar la economía doméstica.

“La mandataria presentó la iniciativa en Santa Rosa Xochiac, en la alcaldía Álvaro Obregón, y explicó que el proyecto retoma una experiencia que implementó anteriormente en Iztapalapa, cuando estuvo al frente de esa demarcación.

“De acuerdo con las estimaciones del Gobierno capitalino, después de un mes de cuidados iniciales, cada gallina podría producir alrededor de un huevo diario (son ponedoras, pero ponen poquito).

“Esto significa que una familia con las 15 aves tendría una producción potencial de 15 huevos al día (si no se les rompe alguno), 105 a la semana y cerca de 10 kilogramos de huevo. El apoyo incluirá también alimento para el primer mes (para las aves, obvio) y asesoría técnica para orientar a los beneficiarios sobre la alimentación, crianza y cuidado de los animales”. Y si consiguen un gallo cumplidor, bueno…

Mientras tanto los dirigentes mundiales de alto nivel como Putin, Trump, Ping, también en Shenzhen sacaban los cuchillos para cortar el planeta en rebanadas, digerían estas palabras del vicepresidente de La asamblea internacional, Wang Wentao quien afirmó:

“…China está firmemente comprometida con impulsar una apertura de alto nivel, continúa expandiendo la apertura voluntaria, aplica plenamente el trato nacional a las empresas con inversión extranjera, fomenta un sistema de mercado unificado, abierto, competitivo y ordenado, promueve la innovación con una mentalidad abierta y alienta el desarrollo de código abierto, la cooperación y el intercambio de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial. China tomará medidas concretas para impulsar la integración económica regional y construir una economía mundial abierta.

“Los oradores en la reunión elogiaron el progreso de la cooperación en diversas áreas y el amplio consenso alcanzado durante el “Año de China” de la APEC”. Como quien dice, van en serio.

Quizá si comparamos el peso económico y lo ajustamos con la distribución mundial de la prosperidad que ahora se quiere compartir, podremos recordar a Clara Brugada y sus gallinas, sin preocuparnos demasiado en cómo las de arriba decoran a las de abajo.

Allende el mar, en Catay, la presidenta honraba al mundo prehispánico. Cómo no.

“…somos una nación con una historia milenaria, donde se habla el español, pero también 68 lenguas originarias. Somos orgullosos de nuestro origen, de nuestro presente y, sobre todo, con enorme esperanza en nuestro futuro…”

Aquí se piden nada más diez metros cuadrados para alojar quince gallinas, las cuales tienen origen en los aciagos tiempos de la conquista, porque tanto como los caballos, esta especie gallinácea no existía en los esplendores mexicas.

“…los frailes evangelizadores trataron de extirpar con rapidez la costumbre de consumir carne de perro (Noticonquista. UNAM). En cambio, el pavo y el sabor de su carne ha gozado de mucho éxito, tanto en las prácticas culinarias prehispánicas como coloniales.

“En náhuatl, el pavo macho era llamado huexólotl – traducido como “gran servidor, gran esclavo”, de donde deriva la palabra “guajolote” – u oquichtotoli y la hembra cihuatotoli… según la Leyenda de los soles, esta ave era la única disponible en la época de sequía y fuerte calor que caracterizó el ocaso de la era tolteca, cuando todos los árboles estaban secos y hasta las piedras “se partían en dos por el calor” (Leyenda de los soles 2011)”.

Esta columna no puede estar de ninguna manera en contra del gobierno axolotista y ovoide de la señora Brugada y sus afanes por colmarnos de gallinas suburbanas ya sean de tipo “ISA Brown”, “Rhode Island Red” , “Rhode Island White” o “Hi Line”, pero no olvidemos el agravio inicial: quienes nos trajeron tan suculenta y productiva especie desde Europa hace quinientos años, no le han pedido perdón al pueblo mexicano (en ninguna de las 68 lenguas originarias, ni en español mestizo siquiera) por los agravios conquistadores y los cloqueos correspondientes.

Mejor es inspirarse en las palabras de la doctora Sheinbaum en China:

“México está construyendo su futuro con soberanía, justicia social y una visión abierta al mundo. No venimos solamente a ofrecer oportunidades de inversión. Venimos a compartir una visión de futuro, un futuro en el que México crezca y, al mismo tiempo, todas las economías se fortalezcan y la prosperidad sea una conquista compartida”.