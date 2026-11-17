Carlos Torres Piña

Finalmente, las gestiones de Carlos Torres Piña, coordinador de la 4T en Michoacán y seguro candidato a la gubernatura del estado, condujeron a que Morena el Partido Verde y el PRD concretaron un consolidan frente amplio de unidad en la entidad.

Hubo 39 alcaldes, una senadora de la República, 20 diputados locales, cuatro diputados federales en el evento de formalización del frente.

Por supuesto, la ausencia es el PT y el senador Raúl Morón. A pesar de ello, particularmente por las ligas que Torres Piña ha tendido hacia los sectores sindicales, la ausencia petista en la reunión y, eventualmente, en una coalición, podría tener repercusiones limitadas.

La propia senadora Celeste Ascencio, que sí estuvo presente, ha dicho una y otra vez que hay que lograr una unidad que incluya a Morón. Por esta vez, el senador ha decidido entercarse y reiterar su “no voy y no voy”.

Se desmorona la corriente de Adán en Chihuahua

En la frontera norte, el panorama de una candidatura fuerte de Morena en Chihuahua parece abrirse paso, sobre todo por el declive paulatino e inexorable de Andrea Chávez y, conjuntamente, de Adán Augusto López.

Desde la Ciudad de México podría ser difícil de apreciar esta situación. Veamos:

Ariadna Montiel arrancó semana deslindando a Andrea de las manifestaciones de inconformidad de diferentes comités locales, asegurando que su ausencia en diferentes eventos partidistas no debe leerse como un distanciamiento. De igual forma, la líder nacional morenista dijo que pronto se tendrá la foto de Andrea con Cruz Pérez Cuéllar, el coordinador de la Cuarta Transformación en Chihuahua que, luego de la designación del ex alcalde de Ciudad Juárez, no se ha dado.

Pero mucho más significativo es que en el Cuartel General de Pérez Cuellar el tema Andrea ha dejado de ser prioritario. La preocupación está más en las esferas nacionales del partido, en el morenismo chihuahuense, el asunto ha dejado de pesar.

Fuego amigo a López Casarín

Javier López Casarín tendrá que presentarse este día ante el Congreso de la Ciudad de México para defender el presupuesto propuesto para Álvaro Obregón, la alcaldía que dirige. Más allá de los números, habrá que ver cómo lo reciben los diputados de Morena, su propio partido. Las diferencias con diferentes corrientes internas no son precisamente un secreto, además de que entre sus aliados hay duda respecto a algunos manejos administrativos en la demarcación.

El panorama es que tenga poca o nula cobertura y es factible el fuego amigo.

Dicen que en Morena la unidad se presume mucho, pero a la hora de repartir respaldos no todos lo obtienen. Habrá que estar pendiente de las intervenciones de los legisladores morenistas.

Así, el alcalde tendrá que ir preparado para hablar de las necesidades de Álvaro Obregón, pero también para aguantar vara si las preguntas incómodas vienen de su propia bancada.

Fiesta penalizada

Finalmente Raquel Buenrostro ha pegado una de hit. La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilitó por un año al ex jefe de Oficina de la cancillería, Martín Borrego Llorente, tras determinar que en 2024, el ahora exfuncionario aprovechándose de su puesto solicitó autorización para realizar su boda en el Salón de Recepciones del Museo Nacional del Arte.

El asunto no es de prudencia, pues no sólo es que la realización de un evento personal, gracias al puesto público se haga accesible y el funcionario no vea problema en usarlo, sino que aquel suceso se hizo pasar dolosamente como un evento oficial.