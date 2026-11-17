INE Guadalupe Taddei renunció a la presidencia y se investigan contratos

El escándalo que, ya por semanas, se ha armado alrededor del INE, sería cómico si no fuera trágico. Para mí, trae resonancias del México de hace seis décadas, de cuando yo era un niño. En esos años, la ironía de Chava Flores endulzaba las amarguras de la vida cotidiana. Ahora parece que el cantautor de Tacuba vuelve, involuntariamente, a la actualidad.

“Tengo en mi casa a Cleto… ¿ahora dónde lo meto?

Hay un elefante, o un muerto, en la sala. Cuando salieron a la luz los excesos personales por las millonarias corruptelas de Guadalupe Taddei y su clan, apareció el equivalente a un muerto en la sala de Morena y del gobierno. Lo curioso del caso es que quien se ganó el cadáver jugando tramposamente al albur fue el propio morenismo, en un proceso de selección de consejeros debidamente amañado para que la composición del árbitro electoral favoreciera a los intereses del partido de gobierno. Al albur, jugado con las mañas de Cupertino contra el pobre Pichicuás, lo llamaron insaculación.

Y fue precisamente esa baraja la que puso a Guadalupe Taddei en la presidencia del Consejo del INE. Contentos, morenistas de todo tipo, se tomaron la foto con la Consejera Presidenta, hablaron maravillas de Taddei y se arroparon en el panegírico que soltó López Obrador de ella y de toda su familia, a quienes calificó de personas “progresistas”, “demócratas” y “honestas”. Las loas duraron hasta que salieron no un peine, sino cuarenta: una montaña de corrupción.

El cadáver político está en la casa y apesta más que otros. Morena no lo puede negar. ¿Y ahora dónde lo mete?

“Yo soy amigo de la hermana de un señor… que no vino a la fiesta”

En Los Gorrones, cuando el anfitrión pregunta de dónde salió tanta gente que vació las botellas, la respuesta es repartir culpas entre terceros. “Verá que tres son de Raquel, aquellos seis son de Manuel y diez de un diputado”. De igual manera, la narrativa oficialista busca atribuir la trayectoria de Taddei a designaciones menores hechas en el pasado por figuras que hoy son opositoras, como Lorenzo Córdova.

Al final del asunto quieren convencer a la opinión pública de que, aquel amigo de la hermana de un señor que no vino a la fiesta, es en realidad el anfitrión, y es el que tiene que pagar el precio político por la tertulia y la borrachera de moches.

“El que dirigió la cinta dejó problemas pendientes: ¿con quién se quedó la chica si eran cuatro pretendientes?”

Dos horas de balazos retrata una película de vaqueros tan enredada a propósito que, entre tanto tiro al aire y tantos sospechosos inventados, el público termina perdido y nadie sabe quién tuvo la culpa de qué. Eso mismo es lo que intenta hacer hoy la narrativa oficialista al estirar la liga de las responsabilidades hasta los tiempos de José Woldenberg en el viejo IFE.

Con tal de no mirar el desastre que tienen enfrente, a Cleto en casa, el gobierno de Sheinbaum quiere rebobinar la película veinticinco años atrás, repartiendo sospechas sobre el origen remoto de la institución y sus primeros consejeros. Lo último que buscan es aclarar el presente, lo que quieren es saturar la pantalla de humo y disparos al pasado para que el espectador se confunda, se harte de la función y termine pidiendo que cierren el cine.

“…sigue soñando que Morena no anda en zancos, que prestan en los bancos, que dejas de fumar”.

Regresamos a los tiempos de quienes quieren engañar y hacer creer que los vicios del poder desaparecen por decreto o porque hubo un cambio de partido. Hoy, frente a las ruinas del discurso de la honestidad valiente, el ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? suena como advertencia, como un aldabonazo a la conciencia.

Soñar que la crisis del INE se resuelve dinamitando la institución, o creer el cuento de que las corruptelas de hoy son culpa que se puede repartir hasta los intachables Woldenberg y Córdova, es seguir apostándole a la mentira. Porque por más que el oficialismo intente culpar a los anfitriones de ayer o enredar la película del pasado, la realidad siempre alcanza al soñador: el cadáver sigue en la sala, la fiesta la pagamos todos y lo que se busca es que Morena sustituya al PRI de los años sesenta, y ande en zancos, con un árbitro electoral acabado, debilitado y dizque reformado para estar, directa o indirectamente, al servicio del partido de gobierno.

Chava Flores servía de bálsamo en una época de autoritarismo, era comedia en medio de la tragedia. No nos quedaba más que reír, porque había muy pocos cauces para combatir a los autoritarios, a los transas, a los mentirosos, a los atrabiliarios. Lo malo es que ahora tenemos que recurrir al cantautor de Tacuba, porque quieren cerrar los cauces democráticos, abiertos colectivamente a lo largo de años con mucho esfuerzo ciudadano. Lo que está pasando es de verdad preocupante.

Twitter: @franciscobaezr